9 февраля в Concert Hall выступит группа Rock Privet.

Проект Наиля Шариязданова существует уже седьмой год и за это время набрал серьёзные обороты. Их видеоклипы набирают сотни тысяч просмотров, а уровень шоу неизменно растёт.

На концерте Rock Privet вас ждут драйвовая программа, все самые любимые мэшапы и эксклюзивные премьеры новых номеров в формате фирменной рок-дискотеки. Команда готовится порадовать своих поклонников целой обоймой зажигательных боевиков, наиболее тепло принимаемых публикой, а также парой неожиданных сюрпризов.

от 2000 руб.