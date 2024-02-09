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Rock Privet

Rock Privet

9 февраля в Concert Hall выступит группа Rock Privet.
 

Проект Наиля Шариязданова существует уже седьмой год и за это время набрал серьёзные обороты. Их видеоклипы набирают сотни тысяч просмотров, а уровень шоу неизменно растёт.

На концерте Rock Privet вас ждут драйвовая программа, все самые любимые мэшапы и эксклюзивные премьеры новых номеров в формате фирменной рок-дискотеки. Команда готовится порадовать своих поклонников целой обоймой зажигательных боевиков, наиболее тепло принимаемых публикой, а также парой неожиданных сюрпризов.

Стоимость: от 2000 руб.
Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
9 февраля 2024, пятница
20:00
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