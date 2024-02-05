Неделя науки 2024
С 5 по 10 февраля в «Октаве» пройдет Неделя науки 2024. А это значит, что пришло время развивать свои знания и расширять горизонты в различных научных областях.
В течение всей недели вас будет ждать: фестиваль научного кино, лекции российских и тульских ученых, выставочная экспозиция молодежных проектов, проектов вузов и инновационных предприятий, игротека научных игр, турниры.
А также будут подведены итоги конкурса научной фотографии «Наука близко», где лучшие работы будут представлены на выставке.
Полная программа по ссылке.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
5 февраля 2024, понедельник
16:00
6 февраля 2024, вторник
16:00
7 февраля 2024, среда
16:00
8 февраля 2024, четверг
16:00
9 февраля 2024, пятница
16:00
10 февраля 2024, суббота
16:00
18 января - 11 февраля
19 августа - 7 февраля 2023
27 января - 7 февраля
18 января - 7 февраля
3 - 14 февраля
27 декабря - 7 февраля 2023