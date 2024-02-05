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Неделя науки 2024

Неделя науки 2024

С 5 по 10 февраля в «Октаве» пройдет Неделя науки 2024. А это значит, что пришло время развивать свои знания и расширять горизонты в различных научных областях.

В течение всей недели вас будет ждать: фестиваль научного кино, лекции российских и тульских ученых, выставочная экспозиция молодежных проектов, проектов вузов и инновационных предприятий, игротека научных игр, турниры.

А также будут подведены итоги конкурса научной фотографии «Наука близко», где лучшие работы будут представлены на выставке.

Полная программа по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
5 февраля 2024, понедельник
16:00
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6 февраля 2024, вторник
16:00
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7 февраля 2024, среда
16:00
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