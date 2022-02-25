Финал «МолоТняка», Олег Вайнштейн и public-talk с Асей Домской: выходные в Туле 25-27 февраля
А еще комедия «Всё о мужчинах», гастрономический спектакль «Рождение и смерть», концерт проекта «Горшенев» и многое другое — в нашем обзоре выходных.
Всё о мужчинах
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1200 руб.
26 февраля в Городском концертном зале покажут современную комедию о жизни мужчин — «Всё о мужчинах». В спектакле вы увидите калейдоскоп мужских характеров, четыре параллельно развивающиеся истории, которые позволят рассмотреть образ современного мужчины в спектре самых невероятных жизненных ситуаций.
Финал «МолоТняка-2022»
Где: Concert Hall.
Стоимость: 350 руб.
27 февраля в малом зале Concert Hall пройдет финал фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».
Горшенев
Где: Backstage.
Стоимость: 1500 руб.
26 февраля на сцене клуба Backstage проект «Горшенев» представит новый сингл, а также исполнит любимые поклонниками хиты сольного проекта и времён «Кукрыниксов».
Олег Вайнштейн
Где: Дом культуры «Ясная Поляна».
Стоимость: 400 рублей.
26 февраля в Доме культуры «Ясная Поляна» выступит Олег Вайнштейн.
Музыкант представит романтическую программу с ноткой ностальгии, в которой найдется место и произведениям классической музыки, и музыке из советских фильмов.
Рождение и смерть
Где: Центр семейной истории.
Регистрация по ссылке.
27 февраля в Центре семейной истории пройдет гастрономический спектакль «Рождение и смерть» | Ресторан TEN.
Голос творчества
Где: Выставочный зал.
В городском Выставочном зале стартовала выставка современного искусства «Голос творчества». В основу проекта легла коллаборация авторов различных направлений современного искусства. Зрители познакомятся с творчеством молодых художников и мастеров своего дела, новичков и профессионалов.
«Тулица» — «Енисей»
Где: Спорт-комплекс «Тула-Арена».
Стоимость: 200 руб.
26 февраля в новом спорт-комплексе «Тула-Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Енисея» из Красноярска.
Public-talk с Асей Домской и Марией Петерс
Где: Центр семейной истории.
ANNREAL
Где: Тульский рок-клуб «М2».
Стоимость: от 300 руб.
26 февраля в тульском рок-клубе «М2» состоится долгожданный концерт кавер-группы ANNREAL. Отличные каверы, прекрасные песни и талантливое исполнение! А энергетика от ребят — всегда горячее и мощнее некуда! Пусть будет Rock`n`Roll & dance. Мы знаем, вы это любите!
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
26 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Падение Луны
The Beatles: Get Back — Концерт на крыше
С 11 февраля документальный фильм Питера Джексона можно будет увидеть только на экране IMAX. В фильме покажут ранее нигде не опубликованные кадры, в которых великая ливерпульская четвёрка записывает свой альбом Let it Be 1970 года. Известно также, что в фильме Джексона появится знаменитый концерт «битлов» на крыше Apple Records в Лондоне.
Хороших выходных!
Регистрация по ссылке.