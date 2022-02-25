Финал «МолоТняка», Олег Вайнштейн и public-talk с Асей Домской: выходные в Туле 25-27 февраля

26 февраля на сцене клуба Backstage проект « Горшенев » представит новый сингл, а также исполнит любимые поклонниками хиты сольного проекта и времён «Кукрыниксов».

26 февраля в Доме культуры « Ясная Поляна » выступит Олег Вайнштейн . Музыкант представит романтическую программу с ноткой ностальгии, в которой найдется место и произведениям классической музыки, и музыке из советских фильмов.

«Рождение и смерть» — ужин, открывающий новый формат эмоционального погружения. Художник анимации по работе с песком Анна Головская с шеф-поваром Игорем Синдеевым создали творческий перфоманс, который пробудит яркие чувства в душе каждого гостя.

В городском Выставочном зале стартовала выставка современного искусства « Голос творчества» . В основу проекта легла коллаборация авторов различных направлений современного искусства. Зрители познакомятся с творчеством молодых художников и мастеров своего дела, новичков и профессионалов.

кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него

Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал

26 февраля в тульском рок-клубе « М2 » состоится долгожданный концерт кавер-группы ANNREAL . Отличные каверы, прекрасные песни и талантливое исполнение! А энергетика от ребят — всегда горячее и мощнее некуда! Пусть будет Rock`n`Roll & dance. Мы знаем, вы это любите!

Одной из тем встречи станет громкая премьера театра — «Война и мир».

Падение Луны

С 3 февраля готовьтесь испытать бурю эмоций от просмотра новой картины заслуженного мастера фильмов-катастроф Роланда Эммериха. Смогут ли жители Земли предотвратить катастрофу и узнать, что скрывается на темной стороне нашего спутника?

The Beatles: Get Back — Концерт на крыше

С 11 февраля документальный фильм Питера Джексона можно будет увидеть только на экране IMAX. В фильме покажут ранее нигде не опубликованные кадры, в которых великая ливерпульская четвёрка записывает свой альбом Let it Be 1970 года. Известно также, что в фильме Джексона появится знаменитый концерт «битлов» на крыше Apple Records в Лондоне.