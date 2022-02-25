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Финал «МолоТняка», Олег Вайнштейн и public-talk с Асей Домской: выходные в Туле 25-27 февраля

Финал «МолоТняка», Олег Вайнштейн и public-talk с Асей Домской: выходные в Туле 25-27 февраля

А еще комедия «Всё о мужчинах», гастрономический спектакль «Рождение и смерть», концерт проекта «Горшенев» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Всё о мужчинах

Когда: 26 февраля, суббота, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1200 руб.

Всё о мужчинах

26 февраля в Городском концертном зале покажут современную комедию о жизни мужчин — «Всё о мужчинах». В спектакле вы увидите калейдоскоп мужских характеров, четыре параллельно развивающиеся истории, которые позволят рассмотреть образ современного мужчины в спектре самых невероятных жизненных ситуаций.

 

Финал «МолоТняка-2022»

Когда: 27 февраля, воскресенье, 17.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 350 руб.

Финал «МолоТняка-2022»

27 февраля в малом зале Concert Hall пройдет финал фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».

По результатам отборочных концертов в финал прошли группы:
«Угарный ГаZz», Screampie, «В области сердца», «Омайгад», «Петли Дней», Endless Flow.
 
Гости финала: группа River Bridge, музыкант Luke Kevitz, студия этно-вокала «ПОЛЫНЬ-folk», юные барабанщицы ансамбля «Акцент» и не только.
 

Горшенев

Когда: 26 февраля, суббота, 20.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 1500 руб.

Горшенев

26 февраля на сцене клуба Backstage проект «Горшенев» представит новый сингл, а также исполнит любимые поклонниками хиты сольного проекта и времён «Кукрыниксов».

 

Олег Вайнштейн

Когда: 26 февраля, суббота, 18.00.

Где: Дом культуры «Ясная Поляна».
Стоимость: 400 рублей.

Олег Вайнштейн

26 февраля в Доме культуры «Ясная Поляна» выступит Олег Вайнштейн.

Музыкант представит романтическую программу с ноткой ностальгии, в которой найдется место и произведениям классической музыки, и музыке из советских фильмов.

 

Рождение и смерть

Когда: 27 февраля, воскресенье, 19.00.

Где: Центр семейной истории.
Регистрация по ссылке.

Рождение и смерть

27 февраля в Центре семейной истории пройдет гастрономический спектакль «Рождение и смерть» | Ресторан TEN.

«Рождение и смерть» — ужин, открывающий новый формат эмоционального погружения. Художник анимации по работе с песком Анна Головская с шеф-поваром Игорем Синдеевым создали творческий перфоманс, который пробудит яркие чувства в душе каждого гостя.
 

Голос творчества

Когда: 24 февраля—4 марта.

Где: Выставочный зал.

Голос творчества

В городском Выставочном зале стартовала выставка современного искусства «Голос творчества». В основу проекта легла коллаборация авторов различных направлений современного искусства. Зрители познакомятся с творчеством молодых художников и мастеров своего дела, новичков и профессионалов.

 

«Тулица» — «Енисей»

Когда: 26 февраля, суббота, 18.00.

Где: Спорт-комплекс «Тула-Арена».
Стоимость: 200 руб.

«Тулица» – «Енисей»

26 февраля в новом спорт-комплексе «Тула-Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Енисея» из Красноярска.

 

Public-talk с Асей Домской и Марией Петерс

Когда: 26 февраля, суббота, 16.00.

Где: Центр семейной истории.

Public-talk с Асей Домской и Марией Петерс

26 февраля в Центре семейной истории состоится интереснейший public-talk с актрисой театра Вахтангова Асей Домской и литературоведом Марией Петерс.
 
Одной из тем встречи станет громкая премьера театра — «Война и мир».
 

ANNREAL

Когда: 26 февраля, суббота, 20.00.

Где: Тульский рок-клуб «М2».
Стоимость: от 300 руб.

ANNREAL

26 февраля в тульском рок-клубе «М2» состоится долгожданный концерт кавер-группы ANNREAL. Отличные каверы, прекрасные песни и талантливое исполнение! А энергетика от ребят — всегда горячее и мощнее некуда! Пусть будет Rock`n`Roll & dance. Мы знаем, вы это любите!

 

Пиковая дама

Когда: 26 февраля, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Пиковая дама

26 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 
 
 
а что в кино?

Падение Луны

С 3 февраля готовьтесь испытать бурю эмоций от просмотра новой картины заслуженного мастера фильмов-катастроф Роланда Эммериха. Смогут ли жители Земли предотвратить катастрофу и узнать, что скрывается на темной стороне нашего спутника?
 

The Beatles: Get Back — Концерт на крыше

С 11 февраля документальный фильм Питера Джексона можно будет увидеть только на экране IMAX. В фильме покажут ранее нигде не опубликованные кадры, в которых великая ливерпульская четвёрка записывает свой альбом Let it Be 1970 года. Известно также, что в фильме Джексона появится знаменитый концерт «битлов» на крыше Apple Records в Лондоне.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 15:50 0
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