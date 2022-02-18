Олег Вайнштейн
26 февраля в Доме культуры «Ясная Поляна» выступит Олег Вайнштейн. Музыкант представит романтическую программу с ноткой ностальгии, в которой найдется место и произведениям классической музыки, и музыке из советских фильмов.
Олег Вайнштейн – исполнитель петербургской фортепианной школы, которая отличается вниманием к деталям и бережной передачей музыкальных акцентов. В программе концерта прозвучат фортепианные парафразы Ференца Листа на темы из оперы «Риголетто» Джузеппе Верди, транскрипции музыки из балетов «Щелкунчик» и «Спящая красавица» Петра Чайковского, созданные Михаилом Плетневым, «Рапсодия в стиле
блюз» и Songbook для фортепиано соло Джорджа Гершвина, а также авторские транскрипции произведений композиторов и исполнителей ХХ века.
Сам музыкант называет эту программу «Вечер транскрипций и импровизаций». В музыкальных транскрипциях – авторских воплощениях чужого музыкального замысла – привычные слушателю произведения начинают звучать по-новому за счет переложения музыкальных партий для иных инструментов.
Так опера «Риголетто» иначе раскрывается в фортепианном исполнении – Ференц Лист виртуозно воплощает образы и интонации главных героев оперы, следуя оригинальному нотному тексту, но вносит коррективы, используя собственные вариации и усиливая драматизм образов.
В «Рапсодии в стиле блюз» американский классик Джордж Гершвин первым органично соединил музыку оркестра и блюзовый стиль. Тем сложнее исполнить это произведение для фортепиано соло – нужно в одиночку передать звучание оркестра.
Транскрипции Михаила Плетнева из балетов «Щелкунчик» и «Спящая красавица» Петра Чайковского давно стали современной классикой. Они дают возможность слушателю насладиться любимыми мелодиями в фортепианной обработке.
Во второй части программы прозвучат авторские фортепианные транскрипции Олега Вайнштейна. Пианист исполнит вальс Микаэла Таривердиева из фильма «Ирония судьбы», «Песенку о капитане» Исаака Дунаевского, фортепианные версии Adios Nonino и Libertango аргентинского классика Астора Пьяццолы и музыку к фильму «Мелодии белой ночи» Исаака Шварца, заново открывающую слушателям Санкт-Петербург.
Стоимость билетов – 400 рублей (взрослый билет), 200 рублей (детский билет).
Билеты можно купить по ссылке или в кассе Дома культуры. Тел.: 8 910 943 27 17, 8(48751)76-4-66
Билеты можно купить по ссылке или в кассе Дома культуры. Тел.: 8 910 943 27 17, 8(48751)76-4-66
Где и когда?
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
26 февраля 2022, суббота
16:00
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
27 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 350 ₽
2 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 200 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽