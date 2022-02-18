26 февраля в Доме культуры «Ясная Поляна» выступит Олег Вайнштейн. Музыкант представит романтическую программу с ноткой ностальгии, в которой найдется место и произведениям классической музыки, и музыке из советских фильмов.

Олег Вайнштейн – исполнитель петербургской фортепианной школы, которая отличается вниманием к деталям и бережной передачей музыкальных акцентов. В программе концерта прозвучат фортепианные парафразы Ференца Листа на темы из оперы «Риголетто» Джузеппе Верди, транскрипции музыки из балетов «Щелкунчик» и «Спящая красавица» Петра Чайковского, созданные Михаилом Плетневым, «Рапсодия в стиле

блюз» и Songbook для фортепиано соло Джорджа Гершвина, а также авторские транскрипции произведений композиторов и исполнителей ХХ века.

Сам музыкант называет эту программу «Вечер транскрипций и импровизаций». В музыкальных транскрипциях – авторских воплощениях чужого музыкального замысла – привычные слушателю произведения начинают звучать по-новому за счет переложения музыкальных партий для иных инструментов.

Так опера «Риголетто» иначе раскрывается в фортепианном исполнении – Ференц Лист виртуозно воплощает образы и интонации главных героев оперы, следуя оригинальному нотному тексту, но вносит коррективы, используя собственные вариации и усиливая драматизм образов.

В «Рапсодии в стиле блюз» американский классик Джордж Гершвин первым органично соединил музыку оркестра и блюзовый стиль. Тем сложнее исполнить это произведение для фортепиано соло – нужно в одиночку передать звучание оркестра.

Транскрипции Михаила Плетнева из балетов «Щелкунчик» и «Спящая красавица» Петра Чайковского давно стали современной классикой. Они дают возможность слушателю насладиться любимыми мелодиями в фортепианной обработке.

Во второй части программы прозвучат авторские фортепианные транскрипции Олега Вайнштейна. Пианист исполнит вальс Микаэла Таривердиева из фильма «Ирония судьбы», «Песенку о капитане» Исаака Дунаевского, фортепианные версии Adios Nonino и Libertango аргентинского классика Астора Пьяццолы и музыку к фильму «Мелодии белой ночи» Исаака Шварца, заново открывающую слушателям Санкт-Петербург.

