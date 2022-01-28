ANNREAL
26 февраля в тульском рок-клубе «М2» состоится долгожданный концерт кавер-группы ANNREAL. Отличные каверы, прекрасные песни и талантливое исполнение! А энергетика от ребят всегда горячее и мощнее некуда! Пусть будет Rock`n`Roll & dance. Мы знаем, вы это любите!
В этот вечер будут песни от AC/DC, Lenny Kravitz, Elvis Presley, Tito & Tarantula, Chuck Berry, Bon Jovi , Queen, Imagine Dragons, Chris Isaac, Limp Bizkit, Offspring, M. Jackson, Roxette.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
26 февраля 2022, суббота
20:00
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
27 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 350 ₽
2 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 200 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽