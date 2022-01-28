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ANNREAL

ANNREAL

26 февраля в тульском рок-клубе «М2» состоится долгожданный концерт кавер-группы ANNREAL. Отличные каверы, прекрасные песни и талантливое исполнение! А энергетика от ребят всегда горячее и мощнее некуда! Пусть будет Rock`n`Roll & dance. Мы знаем, вы это любите!

В этот вечер будут песни от AC/DC, Lenny Kravitz, Elvis Presley, Tito & Tarantula, Chuck Berry, Bon Jovi , Queen, Imagine Dragons, Chris Isaac, Limp Bizkit, Offspring, M. Jackson, Roxette. 
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
26 февраля 2022, суббота
20:00
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