афиша
афиша
Регистрация
Всё о мужчинах

Всё о мужчинах

26 февраля в Городском концертном зале покажут современную комедию о жизни мужчин — «Всё о мужчинах». Кто же такие современные мужчины? Чем они живут? О чём думают? Какие мужские вопросы и мужские проблемы их заботят и как они их решают. В чём секрет мужской сексуальности? Как найти в этом мире идеального самца, быстро его захомутать и заставить пахать на себя?

На все эти вопросы спектакль не даст вам абсолютно полного ответа! Мы
лишь попытается честно и без дураков погрузиться в те острейшие ситуации,
которые предлагает драматург и предельно откровенно пропустить их через себя.
 
В спектакле вы увидите калейдоскоп мужских характеров, четыре параллельно развивающиеся истории, которые позволят рассмотреть образ современного мужчины в спектре самых невероятных жизненных ситуаций.
 
А одно то, что все эти двенадцать персонажей будут сыгранны тремя блестящими артистами, априори не может быть скучным и неинтересным. О чём же этот спектакль спросите вы? Ни о чём, а о ком! О МУЖЧИНАХ!!! Что их тревожит, что разрушает, что дает им силу и что является главной ценностью в жизни.
 
Создатели этого спектакля искренне надеются, что ответ на эти вечные
вопросы вы найдёте после просмотра спектакля. При этом, спектакль насыщен визуальными спецэффектами, современными музыкальными хитами на любой вкус, ну и конечно, девушки - держите себя в руках, без мужского стриптиза никак не обойдётся!

Продолжительность спектакля: 2 часа с одним антрактом.

В ролях:
Илья Глинников: актер, звезда сериала «Интерны» и шоу «Холостяк».
Михаил Башкатов: актер, телеведущий, шоумен.
Виктор Добронравов: ведущий актер Театра им. Вахтангова, популярный киноактер.
Сергей Епишев: актер Театра на Малой Бронной, Театра Наций, телеведущий, шоумен.
 
В спектакле используется живая музыка: Дмитрий Рессер - гитара, аккордеон, Виктор Авсарагов -контрабас, гитара, Сергей Бугара- перкуссия.

Над спектаклем работали:
Режиссер — Яков Ломкин.
Перевод — Сергей Гирин.
Хореограф — Алберт Альбертс. 
Художник-сценограф — Акинф Белов.

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
26 февраля 2022, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Марко Поло
Купить билет
12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Крематорий
Купить билет
7 марта, понедельник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Театр Юрия Куклачева
Купить билет
19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Сказки Чёрного Города
Купить билет
10 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1100 ₽
Коррозия металла
Купить билет
22 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.