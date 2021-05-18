Всё о мужчинах
26 февраля в Городском концертном зале покажут современную комедию о жизни мужчин — «Всё о мужчинах». Кто же такие современные мужчины? Чем они живут? О чём думают? Какие мужские вопросы и мужские проблемы их заботят и как они их решают. В чём секрет мужской сексуальности? Как найти в этом мире идеального самца, быстро его захомутать и заставить пахать на себя?
На все эти вопросы спектакль не даст вам абсолютно полного ответа! Мы
лишь попытается честно и без дураков погрузиться в те острейшие ситуации,
которые предлагает драматург и предельно откровенно пропустить их через себя.
В спектакле вы увидите калейдоскоп мужских характеров, четыре параллельно развивающиеся истории, которые позволят рассмотреть образ современного мужчины в спектре самых невероятных жизненных ситуаций.
А одно то, что все эти двенадцать персонажей будут сыгранны тремя блестящими артистами, априори не может быть скучным и неинтересным. О чём же этот спектакль спросите вы? Ни о чём, а о ком! О МУЖЧИНАХ!!! Что их тревожит, что разрушает, что дает им силу и что является главной ценностью в жизни.
Создатели этого спектакля искренне надеются, что ответ на эти вечные
вопросы вы найдёте после просмотра спектакля. При этом, спектакль насыщен визуальными спецэффектами, современными музыкальными хитами на любой вкус, ну и конечно, девушки - держите себя в руках, без мужского стриптиза никак не обойдётся!
Продолжительность спектакля: 2 часа с одним антрактом.
В ролях:
Илья Глинников: актер, звезда сериала «Интерны» и шоу «Холостяк».
Михаил Башкатов: актер, телеведущий, шоумен.
Виктор Добронравов: ведущий актер Театра им. Вахтангова, популярный киноактер.
Сергей Епишев: актер Театра на Малой Бронной, Театра Наций, телеведущий, шоумен.
В спектакле используется живая музыка: Дмитрий Рессер - гитара, аккордеон, Виктор Авсарагов -контрабас, гитара, Сергей Бугара- перкуссия.
Над спектаклем работали:
Режиссер — Яков Ломкин.
Над спектаклем работали:
Режиссер — Яков Ломкин.
Перевод — Сергей Гирин.
Хореограф — Алберт Альбертс.
Художник-сценограф — Акинф Белов.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
26 февраля 2022, суббота
19:00
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1100 ₽
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽