26 февраля в Городском концертном зале покажут современную комедию о жизни мужчин — «Всё о мужчинах». Кто же такие современные мужчины? Чем они живут? О чём думают? Какие мужские вопросы и мужские проблемы их заботят и как они их решают. В чём секрет мужской сексуальности? Как найти в этом мире идеального самца, быстро его захомутать и заставить пахать на себя?

На все эти вопросы спектакль не даст вам абсолютно полного ответа! Мы

лишь попытается честно и без дураков погрузиться в те острейшие ситуации,

которые предлагает драматург и предельно откровенно пропустить их через себя.

В спектакле вы увидите калейдоскоп мужских характеров, четыре параллельно развивающиеся истории, которые позволят рассмотреть образ современного мужчины в спектре самых невероятных жизненных ситуаций.

А одно то, что все эти двенадцать персонажей будут сыгранны тремя блестящими артистами, априори не может быть скучным и неинтересным. О чём же этот спектакль спросите вы? Ни о чём, а о ком! О МУЖЧИНАХ!!! Что их тревожит, что разрушает, что дает им силу и что является главной ценностью в жизни.

Создатели этого спектакля искренне надеются, что ответ на эти вечные

вопросы вы найдёте после просмотра спектакля. При этом, спектакль насыщен визуальными спецэффектами, современными музыкальными хитами на любой вкус, ну и конечно, девушки - держите себя в руках, без мужского стриптиза никак не обойдётся!