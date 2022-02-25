Рождение и смерть
27 февраля в Центре семейной истории пройдет гастрономический спектакль «Рождение и смерть» | Ресторан TEN.
«Рождение и смерть» — ужин, открывающий новый формат эмоционального погружения. Художник анимации по работе с песком Анна Головская с шеф-поваром Игорем Синдеевым создали творческий перфоманс, который пробудит яркие чувства в душе каждого гостя.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
27 февраля 2022, воскресенье
19:00
26 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
7 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
25 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
5 марта, суббота 18:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽