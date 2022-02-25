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Рождение и смерть

Рождение и смерть

27 февраля в Центре семейной истории пройдет гастрономический спектакль «Рождение и смерть» | Ресторан TEN.

«Рождение и смерть» — ужин, открывающий новый формат эмоционального погружения. Художник анимации по работе с песком Анна Головская с шеф-поваром Игорем Синдеевым создали творческий перфоманс, который пробудит яркие чувства в душе каждого гостя.
 
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Центр семейной истории
27 февраля 2022, воскресенье
19:00
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Касса
Backbones
Купить билет
26 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
SKYBORNE
Купить билет
7 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
ЙОРШ
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25 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Театр Юрия Куклачева
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5 марта, суббота 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
CATHARSIS
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16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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