27 февраля в Центре семейной истории пройдет гастрономический спектакль «Рождение и смерть» | Ресторан TEN.

«Рождение и смерть» — ужин, открывающий новый формат эмоционального погружения. Художник анимации по работе с песком Анна Головская с шеф-поваром Игорем Синдеевым создали творческий перфоманс, который пробудит яркие чувства в душе каждого гостя.

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