Public-talk с Асей Домской и Марией Петерс

26 февраля в Центре семейной истории состоится интереснейший public-talk с актрисой театра Вахтангова – тулячкой Асей Домской и литературоведом Марией Петерс.



Одной из тем встречи станет громкая премьера Театра им. Вахтангова «Война и мир». Режиссер знаменитый и талантливый Римас Туминас! Стоит отметить, что этот спектакль особенный, потому что приурочен к столетию со дня открытия одного из лучших театров Москвы. Наши гостьи расскажут о работе команды над спектаклем, о Л. Н. Толстом, о Войне и Мире. который является шедевром и классикой мировой литературы. Также планируется поговорить на тему нужности и важности искусства сегодня, в частности кинематографа и театра.

Ася Домская — родилась в Туле в актерской семье. В 2009 стала обладательницей титула «Мисс Тула». Как школу, так и театральный институт Ася закончила с отличием. И в 2014 году была принята в труппу театра Вахтангова. Сейчас задействована в 15 спектаклях театра. Таких как: «Война и мир», «Дневник Анны Франк», «Превращение», «Евгений Онегин» и другие.

В кинематографе актриса дебютировала в 2015 году в драматическом триллере режиссера Сергея Пускепалиса «Клинч», в котором Ася сыграла главную роль — опасную девушку Виту. Ее партнером по съемочной площадке был Алексей Серебряков. Сейчас у Аси на счету 18 фильмов и сериалов и работа с такими режиссёрами, как Андрей Звягинцев, Виктор Шамиров, Павел Мирзоев, Илья Учитель и др.

Мария Петерс — писатель, драматург, сценарист, продюсер.

Родилась в Башкирии в 1991 году. Выпускница прозаической мастерской писателя-постмодерниста А.В. Королева в Литинституте.

Автор сценариев нескольких короткометражных фильмов, видео для рекламных кампаний брендов, пьес, работа над постановкой которых идёт сейчас в театре Вахтангова и театре Камбуровой.

В ноябре 2021 года состоялась премьера спектакля «Война и мир» (режиссер Римас Туминас) в Театре Вахтангова по инсценировке романа, написанной Марией.