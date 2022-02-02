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Public-talk с Асей Домской и Марией Петерс

Public-talk с Асей Домской и Марией Петерс

26 февраля в Центре семейной истории состоится интереснейший public-talk с актрисой театра Вахтангова – тулячкой Асей Домской и литературоведом Марией Петерс.

Одной из тем встречи станет громкая премьера Театра им. Вахтангова «Война и мир». Режиссер знаменитый и талантливый Римас Туминас! Стоит отметить, что этот спектакль особенный, потому что приурочен к столетию со дня открытия одного из лучших театров Москвы. Наши гостьи расскажут о работе команды над спектаклем, о Л. Н. Толстом, о Войне и Мире. который является шедевром и классикой мировой литературы. Также планируется поговорить на тему нужности и важности искусства сегодня, в частности кинематографа и театра. 

Ася Домская — родилась в Туле в актерской семье. В 2009 стала обладательницей титула «Мисс Тула». Как школу, так и театральный институт Ася закончила с отличием. И в 2014 году была принята в труппу театра Вахтангова. Сейчас задействована в 15 спектаклях театра. Таких как: «Война и мир», «Дневник Анны Франк», «Превращение», «Евгений Онегин» и другие. 
 
В кинематографе актриса дебютировала в 2015 году в драматическом триллере режиссера Сергея Пускепалиса «Клинч», в котором Ася сыграла главную роль — опасную девушку Виту. Ее партнером по съемочной площадке был Алексей Серебряков. Сейчас у Аси на счету 18 фильмов и сериалов и работа с такими режиссёрами, как Андрей Звягинцев, Виктор Шамиров, Павел Мирзоев, Илья Учитель и др. 
 
Мария Петерс — писатель, драматург, сценарист, продюсер.
 
Родилась в Башкирии в 1991 году. Выпускница прозаической мастерской писателя-постмодерниста А.В. Королева в Литинституте. 
 
Автор сценариев нескольких короткометражных фильмов, видео для рекламных кампаний брендов, пьес, работа над постановкой которых идёт сейчас в театре Вахтангова и театре Камбуровой. 
 
В ноябре 2021 года состоялась премьера спектакля «Война и мир» (режиссер Римас Туминас) в Театре Вахтангова по инсценировке романа, написанной Марией.
Где и когда?
Центр семейной истории
26 февраля 2022, суббота
16:00
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Касса
Марко Поло
Купить билет
12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Крематорий
Купить билет
7 марта, понедельник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Театр Юрия Куклачева
Купить билет
19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Сказки Чёрного Города
Купить билет
10 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1100 ₽
Коррозия металла
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22 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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