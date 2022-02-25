БезВреда: в Туле открылся магазин здорового и диабетического питания

Сладости без сахара, натуральные кокосовые сливки, вкусные завтраки и свежая арахисовая паста — это небольшой перечень ассортимента нового магазина. Те, кто следит за питанием и здоровьем, обязательно оценят!

Есть вкусняшки и не толстеть. Мечта? Вместе с магазином правильного питания #БезВреда — это реальность! Здесь Вы найдете множество вариантов сбалансированных и вкусных завтраков, шоколад без сахара, смеси для приготовления диетических десертов, натуральные сыродавленные масла, растительное молоко, кокосовые чипсы и многое другое.

Протеиновые батончики и печенье уже привычны для тех, кто следит за фигурой и занимается спортом. Но в магазине #БезВреда их настолько много, что даже у гурманов глаза разбегаются.

Панкейки со сладкими начинками, овсяное и безглютеновое печенье, белковое суфле, батончики с фруктово-ореховыми начинками, а также привычные Snickers и Bounty в полезном исполнении: без сахара, пальмового масла и эмульгаторов. Такой десерт станет полезным и очень приятным перекусом или дополнением к вечернему чаепитию.

В составе минимум калорий, максимум белка и пользы — то, что нужно, если Вы хотите отлично себя чувствовать и выглядеть на все сто!

Кстати, в #БезВреда есть еще и полезные шоколадки. По вкусу — один в один как Ritter Sport, но с идеальным составом и без сахара.

Соскучились по блинчиками или воздушным горячим вафлям? Решение есть! В #БезВреда большой выбор смесей для приготовления таких десертов. Все в лучших традициях правильного питания — рисовая и овсяная мука и никакого сахара. Не отказывайте себе в удовольствии!

Приобрести можно и привычную еду — кашу, готовые завтраки, безглютеновые макароны и суповые основы. А для Вашего утреннего кофе специально созданы топпинги и сиропы без сахара и калорий. Только представьте, в целой бутылке такого сиропа, которого хватит на несколько десятков чашек кофе, — 0 калорий! Фантастика!

Почему правильные десерты сладкие, но совсем без калорий? Не добавляют ли в них химию? Нет! Вместо сахара в них добавляют природные подсластители — сироп топинамбура, мед, эритрит и многие другие. Так что правильные вкусняшки можно и диабетикам: скачки инсулина они не вызовут.

С чем есть полезные вкусняшки? С натуральным чаем, кофе или какао. В магазине #БезВреда много интересных видов чая: матча, гречишный, травяной — выбирайте по вкусу. А если Вы любитель какао, для Вас этот напиток представлен не только в оригинальном формате, но и с различными добавками — кусочками ананаса, банана или клубники. Варить не нужно: залить кипятком — и готово.

Здоровый и сытный завтрак — залог хорошего дня. В #БезВреда есть всё для вкусного и полезного завтрака! Для Ваших каш и бутербродов — большой выбор ореховых паст с самыми разными дополнениями: кокос, кешью, миндаль, арахис, шоколад, манго, финик. Натурально, сытно, полезно и вкусно!

Любите удивлять домашних на кухне? Для вас интересные специи — черная и вишневая соль, копченая паприка и многое другое, а также соусы для салатов, рыбы и супов.

Попкорн — любимая закуска киноманов. В #БезВреда он полезный — с натуральными вкусами, без химических добавок и обжарен на кокосовом масле. Есть готовый вариант, чтобы не заморачиваться, а есть вариант для приготовления в микроволновой печи. Последний обожают готовить дети. Так что это не только полезный перекус, но и развлечение в кругу семьи.

На полках магазина #БезВреда — только максимально полезные и натуральные продукты. Их привозят туда со всех концов России и даже из других стран.

Подбором ассортимента занимаются лично владельцы магазина — Виолетта Коннова и Владислав Медведев. Виолетта — профессиональный диетолог, нутрициолог и сама похудела на 25 кг, так что о правильном питании знает все:

— Я давно интересуюсь этой темой. На собственном опыте убедилась, насколько важна правильная еда и что она может быть вкусной. Своим опытом я делюсь с туляками. Мы продаем только качественные товары, даже если их нужно доставить издалека. Например, леденцы от боли в горле мы привезли с Алтая, а кокосовую продукцию — молоко, сливки и масло — из Таиланда.

Мы готовы помочь людям в выборе товаров и даже проконсультировать по вопросам правильного питания, учитывая особенности здоровья. #БезВреда — это то место, которому можно доверять.

Приходите и оцените продукцию #БезВреда сами!

В магазине доступна доставка от 2000 рублей бесплатно. Заказы на сумму меньше 2000 рублей доставляются курьером с помощью сервиса Яндекс. Такси.

Посмотреть и заказать товары можно в аккаунтах магазина в Instagram и в соцсети «ВКонтакте»:

Тула, проспект Ленина, 116.

Тел. +7-999-783-87-43.