Стесняюсь спросить: 10 вопросов подологу
Кому нужно делать медицинский педикюр? Как бороться с грибком? И что делать, если вы стесняетесь носить открытую обувь из-за проблем с ногтями?
На неудобные вопросы ответила подолог Тульского центра диагностики и лечения Юлия Иванова.
- Чем подолог отличается от салонного мастера педикюра?
- Подолог — это всегда специалист с медицинским образованием, знающий структуру ногтей и кожи, понимающий механику движения стоп и, конечно, владеющий техникой педикюра. Специалист понимает механизм развития патологического процесса и предупреждает его возникновение, устраняет уже имеющиеся проблемы.
Задача подолога — не добиться красоты ногтей здесь и сейчас, покрыв их лаком, а оздоровить, убрать патологию, которая привела к деформации. Медицинский педикюр — лечебный, он позволяет эффективно подготовить ногтевую пластину к нанесению противогрибковых препаратов, убрать болезненные мозоли, натоптыши, избавиться от хронических трещин кожи стоп. Подолог выявит уязвимые точки стопы, нарушение ее конфигурации и подберет защитные ортопедические стельки.
- Когда пора записаться на прием к подологу?
- Абсолютно точно тогда, когда состояние ваших стоп и ногтей на ногах вызывает дискомфорт, когда вы стесняетесь носить открытую обувь или разуваться в гостях. Вот еще несколько явных причин:
-
изменились цвет и форма ногтевой пластины,
-
уголки ногтей врастают,
-
ногти расслаиваются,
-
на ступнях появились трещины,
-
носить привычную обувь стало некомфортно,
-
ходьба стала причинять боль,
-
пальцы отекают,
-
кожа стоп шелушится,
-
в области стоп и пальцев вы чувствуете зуд и жжение,
-
ноги неприятно пахнут.
Эти проблемы можно решить! К сожалению, люди иногда стесняются записаться к специалисту, а потом приходят и за несколько месяцев избавляются от проблемы, от которой страдали десятилетиями.
- Почему врастают ногти?
- Чаще всего это происходит из-за неправильного педикюра. Важно доверять эту процедуру профессионалам. Даже такая, казалось бы, мелочь, как неправильно подобранный инструмент или непрофессиональная чистка боковых пазух, может привести к врастанию и сильной боли.
Вторая по распространенности причина — неудобная обувь. Да, иногда, чтобы избавиться от проблемы, нужно просто научиться выбирать обувь и стельки. И в этом поможет подолог.
- Можно ли избавиться от вросшего ногтя самостоятельно?
- Делать это крайне нежелательно. Можно повредить кожу, получить заражение и еще больше усугубить проблему. Еще хуже, когда люди пытаются сначала распарить ногу. Под воздействием температуры, патогенная среда становится еще более активной. Это может привести к воспалению и так называемому ногтевому «флюсу». Избавляться от этих проблем сложнее, чем от вросшего ногтя, поэтому лучше сразу записаться на прием к подологу.
- Почему появляются трещины на пятках? И как от них избавиться?
- Трещины могут появляться даже у тех, кто регулярно следит за состоянием стопы. Причины самые разные — лишний вес, сухость кожи, неправильный педикюр. К трещинам может привести стремление сделать «пяточки, как у младенца», снять слишком большой слой ороговевшей кожи. У взрослого человека всегда большая нагрузка на стопы, поэтому такой педикюр недопустим.
Для избавления от трещин на стопах подолог наносит мазь и делает специальную повязку, после чего проводит аппаратную обработку. Забыть о проблеме совсем поможет медицинский педикюр раз в две недели и соблюдение рекомендаций врача.
- Постоянно пользуюсь шлифовкой для ног и отшелушивающими скрабами. Почему кожа стоп все равно шершавая?
- Это как раз отличный пример неправильного педикюра. Самостоятельная шлифовка ног редко приводит к хорошему результату. Дело в том, что подолог убирает ороговевший слой с учетом индивидуальных особенностей стопы клиента. Самостоятельно сделать это невозможно. По сути вы просто обрабатываете ногу в хаотичном порядке. Из-за этого может возникнуть не только шершавость, но и трещины.
- Ноготь посинел. Уже нужно к подологу?
- Если ноготь посинел от удара, то можно не бить тревогу. Но если вы знаете, что механического повреждения не было, это может быть признаком грибка ногтя. Вот с ним затягивать точно нельзя.
- Почему появляется грибок?
- Микоз — следствие развития патогенной среды. Он может возникнуть во время посещения общественных мест или из-за несвоевременной чистки ногтевых пазух. Если у вас есть подозрение на микоз, срочно обратитесь к подологу. Врач возьмет соскоб, поставит диагноз и назначит грамотное лечение. Это не страшно.
Грибок в ряде случаев лечат даже без назначения лекарств, с помощью фотодинамической терапии и правильного ухода за ногами, обувью и чулочно-носочными изделиями. Важно, чтобы все манипуляции и назначения производил именно специалист с медицинским образованием.
- Правда ли, что обувь, которую мы считаем красивой, — туфли на высоком каблуке или мужские ботинки с узким носом —становятся причиной отслоения ногтя?
- Да, и это одна из самых частых причин. Из-за такой обуви иногда нарушается кровоснабжение, появляется пустота, и в итоге — отслоение ногтя. Ноготь становится слабым. И страдают, кстати, чаще всего мужчины. От природы у них более тонкая и пористая ногтевая пластина.
Избавиться от отслоения, или онихолизиса, сложно. Это долгий процесс, особенно если пациент пришел на прием, когда ноготь уже буквально отваливается от ложа. Потребуется медицинский педикюр и применение специальных лекарственных каплей. Но есть и хорошие новости: при правильном лечении ногти можно не только вылечить, но и вернуть им здоровый, эстетичный вид.
- Почему ногти растут волнами? Поможет ли мне подолог?
- Причиной могут быть механические повреждения и неправильный педикюр. Подолог может помочь: он проведет шлифовку ногтевой пластины, и ноготь снова будет гладким.
Наталья Хиора, подолог, сертифицированный специалист парамедицинского педикюра и маникюра:
— Заболевания стоп — вопрос деликатный, но сталкиваются с ним люди всех возрастов, от детей до людей пожилого возраста. Стесняться нечего: чтобы решить проблему натоптышей, трещин, вросших ногтей и грибка, нужно записаться на прием к подологу. Современные методы лечения позволяют избавиться от многих проблем со стопами, в том числе с вросшими ногтями, без хирургического вмешательства.
Большинство людей не умеют правильно подбирать обувь. Многие ориентируются исключительно на длину стопы, забывая о ее ширине. 99% пациентов покупают обувь на два-три размера меньше, а иногда и вовсе надеются, что разносят понравившиеся туфли. После этого появляется множество проблем — от натоптышей и мозолей до гематом и подногтевых язв. Чтобы выбрать обувь правильно, вытащите стельку и поставьте на нее стопу. Она должна вмещаться полностью. То же самое касается и носков: их размер должен быть равен размеру стопы.
Носочки-подследники размером с детскую ножку носить крайне нежелательно.
Летом стопы требуют большего внимания. Рекомендую всем приходить на ежемесячные обработки к специалисту. Те, кто пытается делать педикюр в домашних условиях, должны понимать: чем больше вы воздействуете на кожу стоп пемзой или другими подобными средствами, тем больше провоцируете образование новых клеток. А когда пытаетесь сделать «розовые пяточки, как у младенца», ждите трещин и огрубевшей кожи. Педикюр лучше доверить профессионалам. В Тульской клинике диагностики и лечения есть услуга медицинского педикюра: в отличие от эстетического его цель не просто привести ножки в порядок, но и сделать всё, чтобы эффект был долговременным. Врач даст рекомендации по уходу и посоветует косметические средства исходя из особенностей вашего организма.
Запись на прием к подологу — по тел.
г. Тула, ул. Металлургов, д. 108.
Время работы: пн.-сб. 8.00−20.00; вс. 8.00−14.00.
Тел.: