Стесняюсь спросить: 10 вопросов подологу

Кому нужно делать медицинский педикюр? Как бороться с грибком? И что делать, если вы стесняетесь носить открытую обувь из-за проблем с ногтями?

На неудобные вопросы ответила подолог Тульского центра диагностики и лечения Юлия Иванова.

- Чем подолог отличается от салонного мастера педикюра?

- Подолог — это всегда специалист с медицинским образованием, знающий структуру ногтей и кожи, понимающий механику движения стоп и, конечно, владеющий техникой педикюра. Специалист понимает механизм развития патологического процесса и предупреждает его возникновение, устраняет уже имеющиеся проблемы.

Задача подолога — не добиться красоты ногтей здесь и сейчас, покрыв их лаком, а оздоровить, убрать патологию, которая привела к деформации. Медицинский педикюр — лечебный, он позволяет эффективно подготовить ногтевую пластину к нанесению противогрибковых препаратов, убрать болезненные мозоли, натоптыши, избавиться от хронических трещин кожи стоп. Подолог выявит уязвимые точки стопы, нарушение ее конфигурации и подберет защитные ортопедические стельки.

- Когда пора записаться на прием к подологу?

- Абсолютно точно тогда, когда состояние ваших стоп и ногтей на ногах вызывает дискомфорт, когда вы стесняетесь носить открытую обувь или разуваться в гостях. Вот еще несколько явных причин:

изменились цвет и форма ногтевой пластины,

уголки ногтей врастают,

ногти расслаиваются,

на ступнях появились трещины,

носить привычную обувь стало некомфортно,

ходьба стала причинять боль,

пальцы отекают,

кожа стоп шелушится,

в области стоп и пальцев вы чувствуете зуд и жжение,

ноги неприятно пахнут.

Эти проблемы можно решить! К сожалению, люди иногда стесняются записаться к специалисту, а потом приходят и за несколько месяцев избавляются от проблемы, от которой страдали десятилетиями.

- Почему врастают ногти?

- Чаще всего это происходит из-за неправильного педикюра. Важно доверять эту процедуру профессионалам. Даже такая, казалось бы, мелочь, как неправильно подобранный инструмент или непрофессиональная чистка боковых пазух, может привести к врастанию и сильной боли.

Вторая по распространенности причина — неудобная обувь. Да, иногда, чтобы избавиться от проблемы, нужно просто научиться выбирать обувь и стельки. И в этом поможет подолог.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

- Можно ли избавиться от вросшего ногтя самостоятельно?

- Делать это крайне нежелательно. Можно повредить кожу, получить заражение и еще больше усугубить проблему. Еще хуже, когда люди пытаются сначала распарить ногу. Под воздействием температуры, патогенная среда становится еще более активной. Это может привести к воспалению и так называемому ногтевому «флюсу». Избавляться от этих проблем сложнее, чем от вросшего ногтя, поэтому лучше сразу записаться на прием к подологу.

- Почему появляются трещины на пятках? И как от них избавиться?

- Трещины могут появляться даже у тех, кто регулярно следит за состоянием стопы. Причины самые разные — лишний вес, сухость кожи, неправильный педикюр. К трещинам может привести стремление сделать «пяточки, как у младенца», снять слишком большой слой ороговевшей кожи. У взрослого человека всегда большая нагрузка на стопы, поэтому такой педикюр недопустим.

Для избавления от трещин на стопах подолог наносит мазь и делает специальную повязку, после чего проводит аппаратную обработку. Забыть о проблеме совсем поможет медицинский педикюр раз в две недели и соблюдение рекомендаций врача.

- Постоянно пользуюсь шлифовкой для ног и отшелушивающими скрабами. Почему кожа стоп все равно шершавая?

- Это как раз отличный пример неправильного педикюра. Самостоятельная шлифовка ног редко приводит к хорошему результату. Дело в том, что подолог убирает ороговевший слой с учетом индивидуальных особенностей стопы клиента. Самостоятельно сделать это невозможно. По сути вы просто обрабатываете ногу в хаотичном порядке. Из-за этого может возникнуть не только шершавость, но и трещины.

- Ноготь посинел. Уже нужно к подологу?

- Если ноготь посинел от удара, то можно не бить тревогу. Но если вы знаете, что механического повреждения не было, это может быть признаком грибка ногтя. Вот с ним затягивать точно нельзя.

- Почему появляется грибок?

- Микоз — следствие развития патогенной среды. Он может возникнуть во время посещения общественных мест или из-за несвоевременной чистки ногтевых пазух. Если у вас есть подозрение на микоз, срочно обратитесь к подологу. Врач возьмет соскоб, поставит диагноз и назначит грамотное лечение. Это не страшно.

Грибок в ряде случаев лечат даже без назначения лекарств, с помощью фотодинамической терапии и правильного ухода за ногами, обувью и чулочно-носочными изделиями. Важно, чтобы все манипуляции и назначения производил именно специалист с медицинским образованием.

- Правда ли, что обувь, которую мы считаем красивой, — туфли на высоком каблуке или мужские ботинки с узким носом —становятся причиной отслоения ногтя?

- Да, и это одна из самых частых причин. Из-за такой обуви иногда нарушается кровоснабжение, появляется пустота, и в итоге — отслоение ногтя. Ноготь становится слабым. И страдают, кстати, чаще всего мужчины. От природы у них более тонкая и пористая ногтевая пластина.

Избавиться от отслоения, или онихолизиса, сложно. Это долгий процесс, особенно если пациент пришел на прием, когда ноготь уже буквально отваливается от ложа. Потребуется медицинский педикюр и применение специальных лекарственных каплей. Но есть и хорошие новости: при правильном лечении ногти можно не только вылечить, но и вернуть им здоровый, эстетичный вид.

- Почему ногти растут волнами? Поможет ли мне подолог?

- Причиной могут быть механические повреждения и неправильный педикюр. Подолог может помочь: он проведет шлифовку ногтевой пластины, и ноготь снова будет гладким.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Наталья Хиора, подолог, сертифицированный специалист парамедицинского педикюра и маникюра: — Заболевания стоп — вопрос деликатный, но сталкиваются с ним люди всех возрастов, от детей до людей пожилого возраста. Стесняться нечего: чтобы решить проблему натоптышей, трещин, вросших ногтей и грибка, нужно записаться на прием к подологу. Современные методы лечения позволяют избавиться от многих проблем со стопами, в том числе с вросшими ногтями, без хирургического вмешательства. О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ Большинство людей не умеют правильно подбирать обувь. Многие ориентируются исключительно на длину стопы, забывая о ее ширине. 99% пациентов покупают обувь на два-три размера меньше, а иногда и вовсе надеются, что разносят понравившиеся туфли. После этого появляется множество проблем — от натоптышей и мозолей до гематом и подногтевых язв. Чтобы выбрать обувь правильно, вытащите стельку и поставьте на нее стопу. Она должна вмещаться полностью. То же самое касается и носков: их размер должен быть равен размеру стопы. Носочки-подследники размером с детскую ножку носить крайне нежелательно. Летом стопы требуют большего внимания. Рекомендую всем приходить на ежемесячные обработки к специалисту. Те, кто пытается делать педикюр в домашних условиях, должны понимать: чем больше вы воздействуете на кожу стоп пемзой или другими подобными средствами, тем больше провоцируете образование новых клеток. А когда пытаетесь сделать «розовые пяточки, как у младенца», ждите трещин и огрубевшей кожи. Педикюр лучше доверить профессионалам. В Тульской клинике диагностики и лечения есть услуга медицинского педикюра: в отличие от эстетического его цель не просто привести ножки в порядок, но и сделать всё, чтобы эффект был долговременным. Врач даст рекомендации по уходу и посоветует косметические средства исходя из особенностей вашего организма.

Запись на прием к подологу — по тел. 8 (953) 953-41-17 .

г. Тула, ул. Металлургов, д. 108. Время работы: пн.-сб. 8.00−20.00; вс. 8.00−14.00. Тел.: 8 (953) 953-41-17 , 58−54−21, 58−54−42. tula.phlebocentr.ru

pro.phlebocentr.ru