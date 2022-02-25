Финал «МолоТняка-2022»
27 февраля в малом зале Concert Hall пройдет финал фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».
По результатам отборочных концертов в финал прошли группы:
«Угарный ГаZz», Screampie, «В области сердца», «Омайгад», «Петли Дней», Endless Flow.
Гости финала: группа River Bridge, музыкант Luke Kevitz, студия этно-вокала «ПОЛЫНЬ-folk», юные барабанщицы ансамбля «Акцент» и не только.
«Золотые Молотки» и подарочные сертификаты от магазина БАСТОН ждут победителей этого сезона. Жюри определит сильнейших – ГРАН-ПРИ. 2-е и 3-е место, оценив мастерство, артистизм и оригинальность. Зрители голосованием выберут «Приз зрительских симпатий»
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
27 февраля 2022, воскресенье
17:00
26 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
7 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
25 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
5 марта, суббота 18:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽