Финал «МолоТняка-2022»

27 февраля в малом зале Concert Hall пройдет финал фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».

По результатам отборочных концертов в финал прошли группы:

«Угарный ГаZz», Screampie, «В области сердца», «Омайгад», «Петли Дней», Endless Flow.



Гости финала: группа River Bridge, музыкант Luke Kevitz, студия этно-вокала «ПОЛЫНЬ-folk», юные барабанщицы ансамбля «Акцент» и не только.



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