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Финал «МолоТняка-2022»

Финал «МолоТняка-2022»

27 февраля в малом зале Concert Hall пройдет финал фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022». 

По результатам отборочных концертов в финал прошли группы:
«Угарный ГаZz», Screampie, «В области сердца», «Омайгад», «Петли Дней», Endless Flow.

Гости финала: группа River Bridge, музыкант Luke Kevitz, студия этно-вокала «ПОЛЫНЬ-folk», юные барабанщицы ансамбля «Акцент» и не только.
 
«Золотые Молотки» и подарочные сертификаты от магазина БАСТОН ждут победителей этого сезона. Жюри определит сильнейших – ГРАН-ПРИ. 2-е и 3-е место, оценив мастерство, артистизм и оригинальность. Зрители голосованием выберут «Приз зрительских симпатий»
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
27 февраля 2022, воскресенье
17:00
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Касса
Backbones
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26 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
SKYBORNE
Купить билет
7 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Кристина Орбакайте
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13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
ЙОРШ
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25 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Театр Юрия Куклачева
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5 марта, суббота 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
CATHARSIS
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16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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