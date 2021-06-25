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Фестиваль «Cartoon’ная ночь», День тропиков и спектакль «Пиковая дама»: выходные в Туле 25-27 июня

Фестиваль «Cartoon’ная ночь», День тропиков и спектакль «Пиковая дама»: выходные в Туле 25-27 июня

А еще лекция «Как успешно показать искусство?», театрально-литературный кружок и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Cartoon’ная ночь

Когда: 26-27 июня, 19.00.

Где: Тульский историко-архитектурный музей.
Стоимость: от 400 руб. 

Cartoon’ная ночь

С 26 на 27 июня в уютном дворике ТИАМа пройдет фестиваль-биеннале авторской независимой отечественной анимации — «Cartoon’ная ночь».
 

Как успешно показать искусство?

Когда: 26 июня, суббота, 17.00.

Где: творческий кластер «Октава».
Стоимость: 350 руб.

Как успешно показать искусство?

26 июня в кластере «Октава» пройдет лекция директора Музея русского импрессионизма (Москва) Юлии Петровой, которая расскажет, как не наступить на грабли при организации выставки и какие нюансы следует учесть начинающим кураторам.
 

День тропиков в Тульском экзотариуме

Когда: 27 июня, воскресенье, 12.00.

Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция.
Стоимость: от 100 руб.

«День тропиков» в тульском экзотариуме

27 июня с 12.00 до 16.00 экзотариум погрузит гостей новой экспозиции в атмосферу тропического леса. Он наполнен множеством удивительных растений и животных, ярких красок и тайн. 
 

Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»

Когда: 27 июня, воскресенье, 16.00.

Где: творческий кластер «Октава».
Стоимость: от 600 руб. 

Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»

27 июня в кластере «Октава» продолжится курс для детей от 6 до 9 лет, на котором они вместе с педагогом и филологом Евгенией Губской изучат главные сюжеты детской литературы и создадут театральную постановку по мотивам прочитанных книг. Сначала дети погрузятся в художественные тексты и будут изучать героев и мир, в котором они существуют. 
 

Не всё коту масленица

Когда: 26 июня, суббота, 19.00.

Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 250 руб. 

Не всё коту масленица

26 июня в тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Не всё коту масленица (сцены из московской жизни)» по пьесе А. Н. Островского. В центре действия два соседствующих семейства – купеческой вдовы Кругловой с дочкой-бесприданницей Агнией и богача Ахова, миллионщика.
 
В незамысловатых, на первый взгляд, сценах из московской жизни – все в движении, все охвачены своей страстью, пусть иногда смешной и нелепой.
 

Пиковая дама

Когда: 26 июня, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билет можно по ссылке.

Пиковая дама

26 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести А. С. Пушкина.
 
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 
А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Толмен: Первый демон

Уставшая после длительного перелета Кэми вызывает из аэропорта такси, желая быстрее попасть в свой загородный дом. Но привычный маршрут вдоль леса неожиданно приводит в тупик, где не работает связь. Она выбегает из машины, считая, что это ловушка таксиста.

Но лес вокруг таит угрозу пострашнее. Она попадает в сумеречную зону, где действуют правила, которые устанавливает загадочное существо Толмен, питающееся страхами затерявшихся путников.

 

Лука

Свои незабываемые каникулы, в которых есть место и домашней пасте, и мороженому, и бесконечным поездкам на мопеде, мальчик по имени Лука проводит в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере.

Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 10:32 0
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