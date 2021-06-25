Фестиваль «Cartoon’ная ночь», День тропиков и спектакль «Пиковая дама»: выходные в Туле 25-27 июня
А еще лекция «Как успешно показать искусство?», театрально-литературный кружок и многое другое — в нашем обзоре выходных.
Cartoon’ная ночь
Где: Тульский историко-архитектурный музей.
Стоимость: от 400 руб.
Как успешно показать искусство?
Где: творческий кластер «Октава».
Стоимость: 350 руб.
День тропиков в Тульском экзотариуме
Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция.
Стоимость: от 100 руб.
Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»
Где: творческий кластер «Октава».
Стоимость: от 600 руб.
Не всё коту масленица
Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 250 руб.
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билет можно по ссылке.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Толмен: Первый демон
Уставшая после длительного перелета Кэми вызывает из аэропорта такси, желая быстрее попасть в свой загородный дом. Но привычный маршрут вдоль леса неожиданно приводит в тупик, где не работает связь. Она выбегает из машины, считая, что это ловушка таксиста.
Но лес вокруг таит угрозу пострашнее. Она попадает в сумеречную зону, где действуют правила, которые устанавливает загадочное существо Толмен, питающееся страхами затерявшихся путников.
Лука
Свои незабываемые каникулы, в которых есть место и домашней пасте, и мороженому, и бесконечным поездкам на мопеде, мальчик по имени Лука проводит в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере.
Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.
Хороших выходных!