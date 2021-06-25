Фестиваль «Cartoon’ная ночь», День тропиков и спектакль «Пиковая дама»: выходные в Туле 25-27 июня

Когда: 26 июня, суббота, 19.00. Где: театр «Эрмитаж».

Стоимость: от 250 руб.

26 июня в тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Не всё коту масленица (сцены из московской жизни)» по пьесе А. Н. Островского. В центре действия два соседствующих семейства – купеческой вдовы Кругловой с дочкой-бесприданницей Агнией и богача Ахова, миллионщика.

В незамысловатых, на первый взгляд, сценах из московской жизни – все в движении, все охвачены своей страстью, пусть иногда смешной и нелепой.