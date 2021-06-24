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«День тропиков» в тульском экзотариуме

«День тропиков» в тульском экзотариуме

27 июня с 12.00 до 16.00 экзотариум погрузит гостей новой экспозиции в атмосферу тропического леса. Он наполнен множеством удивительных растений и животных, ярких красок и тайн. Раскрыть секреты тропического леса, поиграть и познакомиться ближе с некоторыми его обитателями можно будет в 12.00 на семейном интерактиве "Чудо-лес".
 
В 14.00 состоится экскурсия в мир невидимок тропического леса, настоящих мастеров маскировки для самых внимательных и любознательных посетителей. Опытный экскурсовод поможет отыскать их в густой зелени и поведает о приспособлениях животных к жизни в тропическом лесу.
 
 
Как всегда, гостей зоопарка ждёт сюрприз – в 15.00 творческая встреча «Страна дракона и феи». Алексей Александрович Евсюнин, участник одной из экспедицией в тропические леса Вьетнама, расскажет не только о природе Вьетнама, об исследовательской и природоохранной деятельности экзотариума, но и о быте и традициях жителей этой удивительной страны. Посетители смогут узнать об открытиях наших специалистов, об опыте содержания и разведения земноводных и пресмыкающихся этого региона и, конечно же, об истории бессменного живого символа тульского зоопарка экзотических животных.
 
Мероприятие состоится на экспозиции в ЦПКиО им. П. П. Белоусова.
Стоимость участия включена в цену входного билета: 100-300 руб.
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
27 июня 2021, воскресенье
12:00
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