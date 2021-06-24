«День тропиков» в тульском экзотариуме
27 июня с 12.00 до 16.00 экзотариум погрузит гостей новой экспозиции в атмосферу тропического леса. Он наполнен множеством удивительных растений и животных, ярких красок и тайн. Раскрыть секреты тропического леса, поиграть и познакомиться ближе с некоторыми его обитателями можно будет в 12.00 на семейном интерактиве "Чудо-лес".
В 14.00 состоится экскурсия в мир невидимок тропического леса, настоящих мастеров маскировки для самых внимательных и любознательных посетителей. Опытный экскурсовод поможет отыскать их в густой зелени и поведает о приспособлениях животных к жизни в тропическом лесу.
Как всегда, гостей зоопарка ждёт сюрприз – в 15.00 творческая встреча «Страна дракона и феи». Алексей Александрович Евсюнин, участник одной из экспедицией в тропические леса Вьетнама, расскажет не только о природе Вьетнама, об исследовательской и природоохранной деятельности экзотариума, но и о быте и традициях жителей этой удивительной страны. Посетители смогут узнать об открытиях наших специалистов, об опыте содержания и разведения земноводных и пресмыкающихся этого региона и, конечно же, об истории бессменного живого символа тульского зоопарка экзотических животных.
Мероприятие состоится на экспозиции в ЦПКиО им. П. П. Белоусова.
Стоимость участия включена в цену входного билета: 100-300 руб.
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
27 июня 2021, воскресенье
12:00
9 июля, пятница 19:00
₽ Билеты: 5000 ₽
10 июля - 21 августа
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
27 июня, воскресенье 16:00
₽ Билеты: 600 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 июня, вторник 18:30
₽ Билеты: 350 ₽