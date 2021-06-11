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Не всё коту масленица

Не всё коту масленица

26 июня в Тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Не всё коту масленица (сцены из московской жизни)» по пьесе А.Н. Островского. В центре действия два соседствующих семейства – купеческой вдовы Кругловой с дочкой-бесприданницей Агнией и богача Ахова, миллионщика. В незамысловатых, на первый взгляд, сценах из московской жизни – все в движении, все охвачены своей страстью, пусть иногда смешной и нелепой.

История, актуальная во все времена – противостояние любви и черствости, алчности и бескорыстия, гордыни и гордости. Как всегда, режиссер Сергей Мазанов привнес в классический материал свое видение, бережно сохранив оригинальный текст. Спектакль завораживает фееричной игрой актеров,
очаровательным музыкальным сопровождением и оригинальными сценическими решениями.
 
Продолжительность: 2 ч. 30 мин. Антракт.
 
Постановка: Сергей Мазанов.
Стоимость билетов: от 250 руб. Билеты можно приобрести в кассе театра.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
26 июня 2021, суббота
19:00
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