Не всё коту масленица
26 июня в Тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Не всё коту масленица (сцены из московской жизни)» по пьесе А.Н. Островского. В центре действия два соседствующих семейства – купеческой вдовы Кругловой с дочкой-бесприданницей Агнией и богача Ахова, миллионщика. В незамысловатых, на первый взгляд, сценах из московской жизни – все в движении, все охвачены своей страстью, пусть иногда смешной и нелепой.
История, актуальная во все времена – противостояние любви и черствости, алчности и бескорыстия, гордыни и гордости. Как всегда, режиссер Сергей Мазанов привнес в классический материал свое видение, бережно сохранив оригинальный текст. Спектакль завораживает фееричной игрой актеров,
очаровательным музыкальным сопровождением и оригинальными сценическими решениями.
Продолжительность: 2 ч. 30 мин. Антракт.
Постановка: Сергей Мазанов.
Стоимость билетов: от 250 руб. Билеты можно приобрести в кассе театра.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
26 июня 2021, суббота
19:00
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
10 июля - 21 августа
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
4 июля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽