Толмен: Первый демон
Страна:
Канада, 2020
Премьера:
в РФ 17.06.2021
Режиссер:
Майкл Нэйдер
Актеры:
Джордан Хэйес, Макс Топплин, Джеймс Макгоун, Розмари Дансмор, Николь Пауэр, Шон Грегори Салливан, Мэдисон Уолш, Сара Камачо, Томас Л. Колфорд, Джесс Браун
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
80 мин
Уставшая после длительного перелета Кэми вызывает из аэропорта такси, желая быстрее попасть в свой загородный дом. Но привычный маршрут вдоль леса неожиданно приводит в тупик, где не работает связь. Она выбегает из машины, считая, что это ловушка таксиста. Но лес вокруг таит угрозу страшнее. Она попадает в сумеречную зону, где действуют правила, которые устанавливает загадочное существо под названием Толмен, питающееся страхами затерявшихся путников.
Сегодня
|23:45
|Алмаз Синема
Завтра
|23:45
|Алмаз Синема
21 июня, понедельник
|23:45
|Алмаз Синема
22 июня, вторник
|23:45
|Алмаз Синема
23 июня, среда
|23:45
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
23:45
Завтра
|Алмаз Синема
|
23:45
21 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
23:45
22 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
23:45
23 июня, среда
|Алмаз Синема
|
23:45
20 - 27 июня
22 - 29 июня
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
4 июля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽