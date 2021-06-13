Толмен: Первый демон

Страна: Канада, 2020

Премьера: в РФ 17.06.2021

Режиссер: Майкл Нэйдер

Актеры: Джордан Хэйес, Макс Топплин, Джеймс Макгоун, Розмари Дансмор, Николь Пауэр, Шон Грегори Салливан, Мэдисон Уолш, Сара Камачо, Томас Л. Колфорд, Джесс Браун

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 80 мин

Уставшая после длительного перелета Кэми вызывает из аэропорта такси, желая быстрее попасть в свой загородный дом. Но привычный маршрут вдоль леса неожиданно приводит в тупик, где не работает связь. Она выбегает из машины, считая, что это ловушка таксиста. Но лес вокруг таит угрозу страшнее. Она попадает в сумеречную зону, где действуют правила, которые устанавливает загадочное существо под названием Толмен, питающееся страхами затерявшихся путников.