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Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»

Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»

Курс для детей от 6 до 9 лет, на котором они вместе с педагогом и филологом Евгений Губской изучат главные сюжеты детской литературы и создадут театральную постановку по мотивам прочитанных книг. Сначала дети погрузятся в художественные тексты и будут изучать героев и мир, в котором они существуют. Далее ребята займутся постановкой театра теней.
Завершится цикл выступлением детей и розыгрышем сцен. 
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
27 июня 2021, воскресенье
16:00
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Курс по диджеингу
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9 июля, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 5000 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
10 июля - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
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17 июля
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»
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27 июня, воскресенье 16:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 600 ₽
Джокер
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Мастер-класс «Карта цели» с Яной Бойкив
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29 июня, вторник 18:30
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 350 ₽
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