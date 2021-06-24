Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»
Курс для детей от 6 до 9 лет, на котором они вместе с педагогом и филологом Евгений Губской изучат главные сюжеты детской литературы и создадут театральную постановку по мотивам прочитанных книг. Сначала дети погрузятся в художественные тексты и будут изучать героев и мир, в котором они существуют. Далее ребята займутся постановкой театра теней.
Завершится цикл выступлением детей и розыгрышем сцен.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
27 июня 2021, воскресенье
16:00
9 июля, пятница 19:00
₽ Билеты: 5000 ₽
10 июля - 21 августа
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
27 июня, воскресенье 16:00
₽ Билеты: 600 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 июня, вторник 18:30
₽ Билеты: 350 ₽