Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»

Курс для детей от 6 до 9 лет, на котором они вместе с педагогом и филологом Евгений Губской изучат главные сюжеты детской литературы и создадут театральную постановку по мотивам прочитанных книг. Сначала дети погрузятся в художественные тексты и будут изучать героев и мир, в котором они существуют. Далее ребята займутся постановкой театра теней.

Завершится цикл выступлением детей и розыгрышем сцен.