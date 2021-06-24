Где в Туле вылечат от алкоголизма: обзор Myslo

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Когда близкий человек столкнулся с зависимостью, жизнь всей семьи превращается в ад. Рассказываем, в каких клиниках помогут справиться с этой бедой.

Медицинский центр «Авиценна» работает в Туле больше 20 лет. Здесь к лечению алкоголизма относятся со всей серьезностью: алкоголь называют ядом, опьянение – отравлением, похмелье – абстиненцией, ломкой. И всё это в медцентре умеют лечить.

В практике используются современные эффективные препараты, которые помогают бороться с отравлением и его последствиями, а для лечения алкоголизма применяются передовые практики российских и зарубежных психиатров.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Врачи клиники – выпускники Военно-медицинской академии, поэтому в центре во главе всего стоят принципы военной медицины – профессионализм, порядочность и уважительное отношение к пациентам.

Помощь, оказываемую в центре «Авиценна», условно можно разделить на две категории – неотложную и долговременную.

К неотложной относится выведение из острых состояний – отравление алкоголем, похмелье, запой. Ее врачи клиники оказывают круглосуточно в Туле и по всей области.

Долгосрочная помощь нужна тем, кто оказался в плену у зависимости. С такими пациентами работают опытные психиатры-наркологи. Они выполняют блокаду алкогольной зависимости, назначают лекарства, облегчающие отказ от алкоголя и соблюдение режима трезвости.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Есть отдельная программа для тех, кто не страдает зависимостью, но сильно «напряг печень» во время праздников или в отпуск. Оздоровительная программа «ДетоксПремиум» («Гептрал») поможет организму восстановиться и сократит негативные последствия.

Алкоголь мешает вам жить? Запишитесь на прием к врачам центра «Авиценна». Здесь вам точно помогут!

Тула, п. Плеханово, ул. Заводская, 1-а.

Тел.: 8 (4872) 28-20-20, 28-38-38, +7 (903) 840-41-01.

avicenna71.ru

Центр психотерапевтической помощи «Доверие» Психология современного общества построена таким образом, что зачастую не воспринимает употребление алкоголя негативно. Именно поэтому многие пациенты решают обратиться за помощью специалистов уже тогда, когда регулярные застолья стали неотъемлемой частью жизни. Важно помнить: никогда не поздно начать учиться жить трезво. И в этом поможет Центр психотерапевтической помощи «Доверие». В центре «Доверие» проводится анонимное лечение алкоголизма гарантированным методом кодирования. Единственное «но»: осознанное желание пациента завязать со спиртным – решение о начале лечения от алкоголизма человек должен принять сам. Кодировка от алкоголя проводится исключительно в стенах медицинского центра, поскольку неграмотный подход, а также самолечение по советам друзей или коллег может спровоцировать ухудшение самочувствия и даже сбой в работе как отдельных органов, так и всего организма. В этом случае медики центра в большинстве случаев гарантируют 100% результат «кодировки». Приступают к лечению только по прошествии не менее двух дней с момента последнего употребления спиртного. С пациентом, обратившимся в центр, заключается договор на оказание услуг по лечению от алкогольной зависимости (кодированию) на срок от года до пяти лет. По завершении лечебного сеанса выдается справка о проведенном лечении, гарантирующая помощь по данной проблеме в течение срока, указанного в договоре. Но на этом работа не заканчивается. Пациент, прошедший кодировку, обязан соблюдать рекомендации врача, не употреблять спиртное (в том числе и лекарственные препараты), а при появлении желания выпить или срыве немедленно обращаться к врачу центра. О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ В этом случае ему бесплатно (в течение срока «кодирования») будет оказана психотерапевтическая коррекции лечения (усиление «кода»). Лечение алкоголизма в Центре оказания психотерапевтической помощи «Доверие» — это первый шаг на пути к выздоровлению, правильный выбор, направленный на улучшение качества жизни, восстановление работоспособности организма, очищение его от токсинов: комплексно, целенаправленно, эффективно. Закодироваться от алкоголя может каждый! Обращаясь в центр «Доверие», будущий пациент может рассчитывать на индивидуальный подход, всестороннее изучение проблемы, выбор наиболее подходящей методики лечения с участием лучших специалистов центра.

Тула, ул. Фр. Энгельса, 137.

Тел.: +7 (4872) 36-33-20,

+7 (920) 757-79-75.

doveriecentr@yandex.ru

doveriecentr.ru

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ