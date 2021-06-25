С 26 на 27 июня в уютном дворике ТИАМа пройдет фестиваль-биеннале авторской независимой отечественной анимации — «Cartoon’ная ночь».

Фестиваль «Cartoon’ная ночь» изменяет свой формат в связи с ограничительными мерами: отменяются активности во дворе и точки продаж дизайнерских вещей, а некоторые события вечера становятся доступны по предварительной регистрации для 20 посетителей каждое.