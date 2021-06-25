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Cartoon’ная ночь

Cartoon’ная ночь

С 26 на 27 июня в уютном дворике ТИАМа пройдет фестиваль-биеннале авторской независимой отечественной анимации — «Cartoon’ная ночь».

Фестиваль «Cartoon’ная ночь» изменяет свой формат в связи с ограничительными мерами: отменяются активности во дворе и точки продаж дизайнерских вещей, а некоторые события вечера становятся доступны по предварительной регистрации для 20 посетителей каждое.
 
На три события из четырёх нужна предварительная регистрация (кураторские экскурсии, детская программа, лекция Юрия Михайлина), чтобы соблюсти лимит в 20 человек на каждом.
 
События вечера:
 
  • 19.00-19.25 и 19.30-19.55, кураторские экскурсии по выставке «Побег из плоскости» в Доме Крафта. Регистрация по ссылке;
  • 19.00-20.00, детская программа для детей от 6 лет в Доме Белявского. Регистрация по ссылке;
  • 20.00-21.30, лекция анимационного критика (журнал «Сеанс») Юрия Михайлина в Доме Белявского. Регистрация по ссылке;
  • 22.00-2.00, ночной показ во дворе. На него не требуется регистрация, а посадочные места будут организованы с сохранением дистанции. Во время просмотра просим оставаться в защитной маске.
 
Вы можете помочь нам организаторам, если придёте с сертификатом о прививки, мы будем признательны.
 
Количество билетов на мероприятие ограничено! В продаже – 100 билетов.
Цена билета: 400 руб., в день фестиваля 500 руб.
 
Билеты продаются в кассе Дома Белявского (проспект Ленина, 27) и в электронном виде на сайте ТИАМа.

 

Где и когда?
Тульский историко-архитектурный музей
26 июня 2021, суббота
19:00
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Касса
Красная Плесень
Купить билет
17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Джокер
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»
Купить билет
27 июня, воскресенье 16:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 600 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
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17 июля
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
10 июля - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
Курс по диджеингу
Купить билет
9 июля, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 5000 ₽
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