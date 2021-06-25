Cartoon’ная ночь
С 26 на 27 июня в уютном дворике ТИАМа пройдет фестиваль-биеннале авторской независимой отечественной анимации — «Cartoon’ная ночь».
Фестиваль «Cartoon’ная ночь» изменяет свой формат в связи с ограничительными мерами: отменяются активности во дворе и точки продаж дизайнерских вещей, а некоторые события вечера становятся доступны по предварительной регистрации для 20 посетителей каждое.
На три события из четырёх нужна предварительная регистрация (кураторские экскурсии, детская программа, лекция Юрия Михайлина), чтобы соблюсти лимит в 20 человек на каждом.
События вечера:
- 19.00-19.25 и 19.30-19.55, кураторские экскурсии по выставке «Побег из плоскости» в Доме Крафта. Регистрация по ссылке;
- 19.00-20.00, детская программа для детей от 6 лет в Доме Белявского. Регистрация по ссылке;
- 20.00-21.30, лекция анимационного критика (журнал «Сеанс») Юрия Михайлина в Доме Белявского. Регистрация по ссылке;
- 22.00-2.00, ночной показ во дворе. На него не требуется регистрация, а посадочные места будут организованы с сохранением дистанции. Во время просмотра просим оставаться в защитной маске.
Вы можете помочь нам организаторам, если придёте с сертификатом о прививки, мы будем признательны.
Количество билетов на мероприятие ограничено! В продаже – 100 билетов.
Цена билета: 400 руб., в день фестиваля 500 руб.
Билеты продаются в кассе Дома Белявского (проспект Ленина, 27) и в электронном виде на сайте ТИАМа.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31
26 июня 2021, суббота
19:00
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 июня, воскресенье 16:00
₽ Билеты: 600 ₽
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
10 июля - 21 августа
9 июля, пятница 19:00
₽ Билеты: 5000 ₽