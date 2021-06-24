26 июня в кластере «Октава» пройдет лекция директора Музея русского импрессионизма (Москва) Юлии Петровой, которая расскажет, как не наступить на грабли при организации выставки и какие нюансы следует учесть начинающим кураторам.

Художественные выставки существуют столько, сколько существуют художники. Новым спикером цикла лекций «Арт в Октаве» станет Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма. 26 июня в 17:00 она выступит с лекцией «Как успешно показать искусство?» и расскажет о мелочах, которые влияют на восприятие зрителя, за что ваш проект могут отругать в социальных сетях и как добиться очередей честным путем.

На лекции мы узнаем: