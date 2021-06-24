Как успешно показать искусство?
26 июня в кластере «Октава» пройдет лекция директора Музея русского импрессионизма (Москва) Юлии Петровой, которая расскажет, как не наступить на грабли при организации выставки и какие нюансы следует учесть начинающим кураторам.
Художественные выставки существуют столько, сколько существуют художники. Новым спикером цикла лекций «Арт в Октаве» станет Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма. 26 июня в 17:00 она выступит с лекцией «Как успешно показать искусство?» и расскажет о мелочах, которые влияют на восприятие зрителя, за что ваш проект могут отругать в социальных сетях и как добиться очередей честным путем.
На лекции мы узнаем:
- почему в XXI веке подход к выставкам пришлось менять;
- чего ожидает и требует современный зритель;
- чем организация выставки похожа на ведение блога;
- из чего состоит работа куратора и кто еще, кроме него, работает над выставкой;
- на что необходимо потратиться, на чем можно сэкономить и реально ли отбить расходы на продаже билетов.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
26 июня 2021, суббота
17:00
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 июня, воскресенье 16:00
₽ Билеты: 600 ₽
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
10 июля - 21 августа
9 июля, пятница 19:00
₽ Билеты: 5000 ₽