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Как успешно показать искусство?

Как успешно показать искусство?

26 июня в кластере «Октава» пройдет лекция директора Музея русского импрессионизма (Москва) Юлии Петровой, которая расскажет, как не наступить на грабли при организации выставки и какие нюансы следует учесть начинающим кураторам.
 
Художественные выставки существуют столько, сколько существуют художники. Новым спикером цикла лекций «Арт в Октаве» станет Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма. 26 июня в 17:00 она выступит с лекцией «Как успешно показать искусство?» и расскажет о мелочах, которые влияют на восприятие зрителя, за что ваш проект могут отругать в социальных сетях и как добиться очередей честным путем.
 
На лекции мы узнаем:
 
  • почему в XXI веке подход к выставкам пришлось менять;
  • чего ожидает и требует современный зритель;
  • чем организация выставки похожа на ведение блога;
  • из чего состоит работа куратора и кто еще, кроме него, работает над выставкой;
  • на что необходимо потратиться, на чем можно сэкономить и реально ли отбить расходы на продаже билетов.
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
26 июня 2021, суббота
17:00
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Касса
Красная Плесень
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17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Джокер
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»
Купить билет
27 июня, воскресенье 16:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 600 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
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17 июля
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
10 июля - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
Курс по диджеингу
Купить билет
9 июля, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 5000 ₽
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