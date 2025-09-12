  1. Моя Слобода
День города, фестиваль автокультуры и матч «Арсенала» со «Спартаком»: выходные в Туле

День города, фестиваль автокультуры и матч «Арсенала» со «Спартаком»: выходные в Туле

А еще «Театральный дворик» — в нашем обзоре выходных.

Когда: 13 сентября, суббота, 11.00.
Где: Тула.
 

13 сентября в Туле отметят День города. Полная программа здесь.

 

Когда: 13 сентября, суббота, 12.00.
Где: Кластер «Октава».
 

13 сентября в «Октаве» пройдет фестиваль автокультуры и электронной музыки «Электромашина». Он объединит спортивные, ретро- и кастом-автомобили, мини-картинг, зону для автоблогеров, видеоигры, фуд-корт и масштабную музыкальную программу. 

 

Когда: 13-14 сентября, суббота-воскресенье, 14.30.
Где: Тула.
 

13 и 14 сентября в Туле пройдет фестиваль уличных театров «Театральный дворик». Полная программа по ссылке.

 

Когда: 13 сентября, суббота, 17.00.
Где: Центральный стадион. 
 

13 сентября на Центральном стадионе в Туле пройдет матч «Арсенала» — «Спартака» из Костромы. 

 

Когда: 13 сентября, суббота, 19.30.
Где: Казанская набережная.
 

13 сентября на Казанской набережной пройдет джазовый фестиваль «Джазпорт».

Пролетая над гнездом кукушки


Рэндла Патрика Макмёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Милдред Рэтчед. Макмёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчед решительно настроена пресечь это.

 

