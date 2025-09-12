День города, фестиваль автокультуры и матч «Арсенала» со «Спартаком»: выходные в Туле

День города
Где: Тула.
13 сентября в Туле отметят День города. Полная программа здесь.
Электромашина
Где: Кластер «Октава».
13 сентября в «Октаве» пройдет фестиваль автокультуры и электронной музыки «Электромашина». Он объединит спортивные, ретро- и кастом-автомобили, мини-картинг, зону для автоблогеров, видеоигры, фуд-корт и масштабную музыкальную программу.
Театральный дворик
Где: Тула.
13 и 14 сентября в Туле пройдет фестиваль уличных театров «Театральный дворик». Полная программа по ссылке.
«Арсенал» — «Спартак»
Где: Центральный стадион.
13 сентября на Центральном стадионе в Туле пройдет матч «Арсенала» — «Спартака» из Костромы.
Джазпорт
Где: Казанская набережная.
13 сентября на Казанской набережной пройдет джазовый фестиваль «Джазпорт».
Пролетая над гнездом кукушки
Рэндла Патрика Макмёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Милдред Рэтчед. Макмёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчед решительно настроена пресечь это.