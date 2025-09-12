Серж Лангер: как именитый архитектор изменил облик Тулы элитным проектом 

Фото Елены Симаковой.

В Туле появился жилой комплекс, который уже называют новой архитектурной достопримечательностью города.

За этим проектом стоит имя талантливого архитектора Сержа Лангера, сумевшего объединить классическую эстетику и современные технологии в одном здании.

Серж Лангер — член Союза архитекторов России и основатель собственной мастерской Langer Architect. Выпускник архитектурного факультета Оренбургского государственного университета, он уже успел оставить след в профессиональном сообществе: в 2017 году стал победителем конкурса «Парк Героев» в Новой Москве, работал с крупными компаниями, включая сеть клиник «МЕДСИ» и отельный холдинг AMAKS Hotels & Resorts.

Его новый проект — LangerHall в самом центре Тулы — был реализован для девелопера «Капитал». Здесь Лангер применил свой фирменный подход — синтез классической элегантности и современной смелости.

— Мы не стремились просто воспроизвести историческую архитектуру — объясняет Серж. — Задача была создать диалог между прошлым и будущим. Неоклассические формы — колоннада, курдонёр (закрытый двор), гармоничные пропорции — здесь сочетаются с панорамным остеклением и современными инженерными решениями.

Принципы, которые отличают подход Лангера к архитектуре

Серж убеждён, что здание должно не просто стоять в пространстве, а вести осмысленный диалог с городской средой. Для него важна концепция «эмоциональной архитектуры» — когда пространство вызывает отклик, заставляет остановиться и почувствовать связь с местом.

— Архитектор должен быть немного психологом, — говорит Лангер. — Например, в LangerHall мы специально проектировали курдонёр как интимное, защищённое пространство. Это реакция на потребность горожан в уединении даже в самом центре мегаполиса.

Лангер известен вниманием к деталям, которое идёт из его художественного образования. Первую картину он продал в 9 лет, и этот опыт работы с цветом, композицией и светом до сих пор влияет на его архитектурные проекты.

Что дальше для архитектора?

Сейчас Серж Лангер работает над новыми проектами в своей мастерской Langer Architect в Рязани, продолжая развивать философию осмысленной архитектуры. Его команда специализируется на создании проектов, где исторические отсылки сочетаются с актуальными технологиями и пониманием современного образа жизни.

Для Тулы появление такого архитектора, как Серж, — знаковое событие. Его работа демонстрирует, что даже в историческом центре можно создавать современную среду, которая не противоречит сложившемуся облику города, а обогащает его, добавляя новые смыслы и уровни восприятия.

Имя Сержа Лангера уверенно входит в число наиболее интересных современных российских архитекторов, способных говорить с городом на языке гармонии и современности.