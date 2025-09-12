  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Люди
  4. Интервью
  5. Серж Лангер: как именитый архитектор изменил облик Тулы элитным проектом  - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Серж Лангер: как именитый архитектор изменил облик Тулы элитным проектом 
Фото Елены Симаковой.

Серж Лангер: как именитый архитектор изменил облик Тулы элитным проектом 

В Туле появился жилой комплекс, который уже называют новой архитектурной достопримечательностью города.

За этим проектом стоит имя талантливого архитектора Сержа Лангера, сумевшего объединить классическую эстетику и современные технологии в одном здании.

Серж Лангер — член Союза архитекторов России и основатель собственной мастерской Langer Architect. Выпускник архитектурного факультета Оренбургского государственного университета, он уже успел оставить след в профессиональном сообществе: в 2017 году стал победителем конкурса «Парк Героев» в Новой Москве, работал с крупными компаниями, включая сеть клиник «МЕДСИ» и отельный холдинг AMAKS Hotels & Resorts.

Его новый проект — LangerHall в самом центре Тулы — был реализован для девелопера «Капитал». Здесь Лангер применил свой фирменный подход — синтез классической элегантности и современной смелости.

— Мы не стремились просто воспроизвести историческую архитектуру — объясняет Серж. — Задача была создать диалог между прошлым и будущим. Неоклассические формы — колоннада, курдонёр (закрытый двор), гармоничные пропорции — здесь сочетаются с панорамным остеклением и современными инженерными решениями.

Принципы, которые отличают подход Лангера к архитектуре

Серж убеждён, что здание должно не просто стоять в пространстве, а вести осмысленный диалог с городской средой. Для него важна концепция «эмоциональной архитектуры» — когда пространство вызывает отклик, заставляет остановиться и почувствовать связь с местом.

— Архитектор должен быть немного психологом, — говорит Лангер. — Например, в LangerHall мы специально проектировали курдонёр как интимное, защищённое пространство. Это реакция на потребность горожан в уединении даже в самом центре мегаполиса.

Лангер известен вниманием к деталям, которое идёт из его художественного образования. Первую картину он продал в 9 лет, и этот опыт работы с цветом, композицией и светом до сих пор влияет на его архитектурные проекты. 

Что дальше для архитектора?

Сейчас Серж Лангер работает над новыми проектами в своей мастерской Langer Architect в Рязани, продолжая развивать философию осмысленной архитектуры. Его команда специализируется на создании проектов, где исторические отсылки сочетаются с актуальными технологиями и пониманием современного образа жизни.

Для Тулы появление такого архитектора, как Серж, — знаковое событие. Его работа демонстрирует, что даже в историческом центре можно создавать современную среду, которая не противоречит сложившемуся облику города, а обогащает его, добавляя новые смыслы и уровни восприятия.

Имя Сержа Лангера уверенно входит в число наиболее интересных современных российских архитекторов, способных говорить с городом на языке гармонии и современности.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
вчера, в 12:00
Другие статьи по темам
Прочее
Капитал

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
День города, фестиваль автокультуры и матч «Арсенала» со «Спартаком»: выходные в Туле
День города, фестиваль автокультуры и матч «Арсенала» со «Спартаком»: выходные в Туле
Цифровая грамотность как вторая алгебра: зачем школьнику IT?
Цифровая грамотность как вторая алгебра: зачем школьнику IT?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.