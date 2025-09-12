  1. Моя Слобода
Контрольная закупка Myslo: пробуем консервированную кукурузу

Еду оцениваем субъективно, но честно!

Консервированная кукуруза — неплохой источник углеводов и обязательный ингредиент многих любимых нами салатов.

Мы решили купить консервированную кукурузу пяти торговых марок:

  • «6 соток»,
  • GLOBUS,
  • «Знак заботы», 
  • «Юнона»,
  • «Бондюэль».
 

«6 соток»

_ZYB0344.jpg

Цена: 164,99 руб.

Объем: 425 мл.

Масса основного продукта: 280 г. 

Производитель: ООО «Грин Рэй Кубань», Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская. 

Состав: кукуруза сахарная, вода, сахар, соль.

В этой банке мы нашли много темных зернышек. Текстура слишком мягкая, как тряпочка. Сложилось впечатление, что кукуруза переварена. Поэтому и не хрустит. 

На вкус тоже не очень. Несладкая, без яркого вкуса. Есть можно, но на высшую оценку не тянет.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

 

GLOBUS

_ZYB0341.jpg

Цена: 123,99 руб.

Объем: 425 мл.

Масса основного продукта: 280 г.

Производитель: ООО «Бондюэль-Кубань», Краснодарский край, Динский район, ст. Новотитаровская.

Состав: кукуруза в зернах, вода, сахар, соль.

Кукуруза яркая, желтая, ровная. Но оказалась самой сухой из всех, что мы попробовали. Рассола почти нет, а тот, что мы обнаружили, был очень мутным. Кукуруза несладкая. На этикетке обещали обратное, но в составе сорт не указали. Может, это не просто так?

Кукуруза этого бренда никаких ярких вкусовых впечатлений не оставила, но и плохой назвать ее мы не можем. Для салата вполне подойдет.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

 

«Знак заботы»

_ZYB0336.jpg

Цена: 219,99 руб.

Масса нетто: 450 г.

Масса основного продукта: 285 г.

Производитель: ООО «Белгородский консервный завод», Белгород.

Состав: кукуруза сахарная в зернах, вода питьевая, сахар, соль.

Эта кукуруза оказалась самой темной из всех. Внутри банки зернышки разного размера, достаточно много мелких, попадались и почти черные. 

На вкус — ненасыщенная. Учитывая все предыдущие характеристики и высокую цену, можем позволить себе поставить самые низкие баллы. 

Наша оценка: 2,5 из 5 баллов.

 

«Юнона»

_ZYB0333.jpg

Цена: 194,99 руб.

Масса нетто: 460 г.

Масса основного продукта: 276 гр.

Производитель: ООО «Юнона Инвест ЛТД», Краснодар.

Состав: кукуруза сахарная в цельных зёрнах, вода питьевая, сахар, соль.

Эта кукуруза сильно отличается от других! Сочная, сладкая и хрустящая. Так и хочется есть ее ложкой. 

Все зерна ровные, темных в банке замечено не было.

Вот только в сравнении с другими образцами в этой сахара, кажется, значительно больше. Мы бы не рекомендовали такую в салат, но в качестве самостоятельной закуски — очень даже!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

«Бондюэль»

_ZYB0348.jpg

Цена: 179,99 руб.

Объем: 425 мл. 

Масса основного продукта: 280 г.

Производитель: ООО «Бондюэль-Кубань», Краснодарский край, Динский район, ст. Новотитаровская.

Состав: сладкая кукуруза в зернах, вода питьевая, соль.

На упаковке написано, что внутри — молодая кукуруза. И кажется, производители не обманули. Зерна сочные и хрустящие.

У этой кукурузы есть особенность: у нее единственной в обзоре в составе нет сахара. Это, впрочем, классно компенсирует сорт кукурузы — в нем есть приятная легкая сладость. 

Такую можно есть и просто так, и добавлять в салат. Вкусно, да еще и ПП-шно!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

Самая дорогая кукуруза — «Знак заботы» (219, 99 руб.).

Самая дешевая кукуруза — GLOBUS (123,99 руб.).

Самая вкусная кукуруза, по мнению редакции Myslo, — «Юнона» и «Бондюэль».

12 сентября, в 18:08
