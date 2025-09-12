Контрольная закупка Myslo: пробуем консервированную кукурузу

Консервированная кукуруза — неплохой источник углеводов и обязательный ингредиент многих любимых нами салатов.
Мы решили купить консервированную кукурузу пяти торговых марок:
- «6 соток»,
- GLOBUS,
- «Знак заботы»,
- «Юнона»,
- «Бондюэль».
«6 соток»
Цена: 164,99 руб.
Объем: 425 мл.
Масса основного продукта: 280 г.
Производитель: ООО «Грин Рэй Кубань», Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская.
Состав: кукуруза сахарная, вода, сахар, соль.
В этой банке мы нашли много темных зернышек. Текстура слишком мягкая, как тряпочка. Сложилось впечатление, что кукуруза переварена. Поэтому и не хрустит.
На вкус тоже не очень. Несладкая, без яркого вкуса. Есть можно, но на высшую оценку не тянет.
Наша оценка: 3 из 5 баллов.
GLOBUS
Цена: 123,99 руб.
Объем: 425 мл.
Масса основного продукта: 280 г.
Производитель: ООО «Бондюэль-Кубань», Краснодарский край, Динский район, ст. Новотитаровская.
Состав: кукуруза в зернах, вода, сахар, соль.
Кукуруза яркая, желтая, ровная. Но оказалась самой сухой из всех, что мы попробовали. Рассола почти нет, а тот, что мы обнаружили, был очень мутным. Кукуруза несладкая. На этикетке обещали обратное, но в составе сорт не указали. Может, это не просто так?
Кукуруза этого бренда никаких ярких вкусовых впечатлений не оставила, но и плохой назвать ее мы не можем. Для салата вполне подойдет.
Наша оценка: 4 из 5 баллов.
«Знак заботы»
Цена: 219,99 руб.
Масса нетто: 450 г.
Масса основного продукта: 285 г.
Производитель: ООО «Белгородский консервный завод», Белгород.
Состав: кукуруза сахарная в зернах, вода питьевая, сахар, соль.
Эта кукуруза оказалась самой темной из всех. Внутри банки зернышки разного размера, достаточно много мелких, попадались и почти черные.
На вкус — ненасыщенная. Учитывая все предыдущие характеристики и высокую цену, можем позволить себе поставить самые низкие баллы.
Наша оценка: 2,5 из 5 баллов.
«Юнона»
Цена: 194,99 руб.
Масса нетто: 460 г.
Масса основного продукта: 276 гр.
Производитель: ООО «Юнона Инвест ЛТД», Краснодар.
Состав: кукуруза сахарная в цельных зёрнах, вода питьевая, сахар, соль.
Эта кукуруза сильно отличается от других! Сочная, сладкая и хрустящая. Так и хочется есть ее ложкой.
Все зерна ровные, темных в банке замечено не было.
Вот только в сравнении с другими образцами в этой сахара, кажется, значительно больше. Мы бы не рекомендовали такую в салат, но в качестве самостоятельной закуски — очень даже!
Наша оценка: 5 из 5 баллов.
«Бондюэль»
Цена: 179,99 руб.
Объем: 425 мл.
Масса основного продукта: 280 г.
Производитель: ООО «Бондюэль-Кубань», Краснодарский край, Динский район, ст. Новотитаровская.
Состав: сладкая кукуруза в зернах, вода питьевая, соль.
На упаковке написано, что внутри — молодая кукуруза. И кажется, производители не обманули. Зерна сочные и хрустящие.
У этой кукурузы есть особенность: у нее единственной в обзоре в составе нет сахара. Это, впрочем, классно компенсирует сорт кукурузы — в нем есть приятная легкая сладость.
Такую можно есть и просто так, и добавлять в салат. Вкусно, да еще и ПП-шно!
Наша оценка: 5 из 5 баллов.
Самая дорогая кукуруза — «Знак заботы» (219, 99 руб.).
Самая дешевая кукуруза — GLOBUS (123,99 руб.).
Самая вкусная кукуруза, по мнению редакции Myslo, — «Юнона» и «Бондюэль».