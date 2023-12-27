Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid: Бесконечное движение

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А у нового гибридного кроссовера Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid – неограниченные возможности: сочетание электро- и бензинового двигателя дает мощность, экономичность и свободу ездить на любые расстояния. Современные технологии – без рамок и компромиссов!

Семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid получил все самые передовые разработки Chery в области гибридных автомобилей. Это максимально удобный способ пользоваться преимуществами электромобиля, экономить на расходе топлива и при этом не ограничивать свободу перемещений. Разберемся, как всё устроено!

Новый Chery – подключаемый гибридный электромобиль (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, или PHEV): под капотом у него есть бензиновый двигатель и два электромотора. Ездить можно и только на бензине, и только на электричестве, и на их комбинации. У него есть все преимущества электромобиля – полностью бесшумное движение, отсутствие вибраций, мощное ускорение (до 100 км/ч всего за 7,5 секунды) и нулевой расход топлива в электрорежиме. При этом нет минусов: если батарея разряжена, не нужно срочно искать зарядную станцию – можно продолжать движение на бензине. Это делает Chery идеальным решением как для ежедневных перемещений в городе, так и для поездок на любые расстояния. Максимальный запас хода при полностью заряженной батарее и полном баке составляет рекордные 1000 км, а дальше можно просто заправляться на любой АЗС (кстати, 92-м бензином) и ехать так долго, как требуется.

Более того, автомобиль еще и сам подзаряжается во время движения благодаря технологии рекуперации. Энергия накапливается во время торможения, что увеличивает запас хода в электрорежиме. Если ездить не быстрее 100 км/ч и выбирать самый эффективный режим рекуперации (их предусмотрено три), батареи хватит надолго. Экономить заряд и топливо помогает и умная электроника: она сама выбирает один из 9 режимов вождения в зависимости от условий движения.

Те, кому важно первое впечатление, не будут разочарованы: новый гибрид от Chery действительно хорош собой: он выглядит внушительно, серьезно и сбалансированно, без излишеств и китча. Его дизайн смотрится свежо и современно за счет нового рисунка решётки радиатора, светящегося логотипа и 19-дюймовых колёсных дисков.

Салон кроссовера порадует любого эстета – просторный, с отделкой дорогими материалами, изогнутой панелью с двумя большими экранами и огромным количеством опций для премиального комфорта. Кресло водителя регулируется в 10 направлениях, кресло переднего пассажира оснащено режимом массажа и удобной подножкой. Здесь есть панорамная крыша, беспроводная зарядка для телефона, система ионизации воздуха, подогрев всех сидений, руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя. Для комфортного и безопасного вождения – круговой обзор, включая пространство под днищем, системы предупреждений о столкновении при открывании дверей, мониторинг слепых зон, ассистент удержания в полосе и много других функций, которые бесценны в дороге.

Новый Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid уже представлен у официального дилера в Туле, Группы компаний «Автокласс». Автомобили есть в наличии, в том числе и на тест-драйве – приезжайте, прокатитесь, оцените технологии. И продолжайте движение – с новым гибридом от Chery вас ничто не остановит!