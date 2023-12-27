Екатерина Толстая: «В новом году мы продолжим тему Анны Карениной на фестивале «Толстой»

Фото Алексея Пирязева

— Екатерина Александровна, в конце каждого года принято подводить итоги. Для Вас уходящий год чем запомнился больше всего?

— 2023 год для нас был значимым. Это год 195-летия со дня рождения Льва Николаевича Толстого, своеобразный старт, начало подготовки к празднованию его двухсотлетия. Конечно, было много всего важного в этом году.

Одним из самых ярких событий, конечно же, стал театральный фестиваль «Толстой». Случилась невероятная история — приезд Большого театра, гости фестиваля увидели удивительный балет «Анна Каренина».

Важно, что в этом году продолжилась работа Школы литературной критики имени Валентина Курбатова. Мы считаем этот проект перспективным и будем развивать дальше. И конечно, одним из ключевых событий стала впервые прошедшая Школа кинокритики. К нам приехал режиссер Эмир Кустурица, он был в восторге от Ясной Поляны, от идеи проведения этой Школы. Здесь же у Кустурицы родилась идея снять фильм по роману Евгения Водолазкина «Лавр».

Эти театральные и кинонаправления очень важны для нас, Лев Толстой всё это любил и был увлечён абсолютно разными направлениями культурной жизни. Когда появился кинематограф, Толстой сначала сложно к нему относился, а потом сказал, что за кинематографом будущее.

В Ясной Поляне активно ведётся строительство четырех наших объектов. Первый — это здание фондохранилища, мы хотим перевести туда все фонды из мемориальных зданий в отдельное хранение, это позволит нам открыть новые экспозиционные площади.

Строится фестивальный центр, в котором будут проходить новые яркие события, у нас много идей по этому поводу. Строится центр приёма посетителей — новая точка гостеприимства, которая очень нужна Ясной Поляне. Посетитель сразу, с первых минут присутствия в Ясной Поляне почувствует, как ему здесь рады. В центре приема мы планируем обустроить выставочные залы, организовать кинопоказы об усадьбе и музее.

И также мы строим реставрационные мастерские, там будет центр народной культуры, центр нашего народного творчества.

Фондохранилище и реставрационные мастерские на 90% готовы к сдаче, мы откроем их в 2024 году. Остальные объекты — в 2025 году.

В этом году была закончена реставрация риги (деревянное рубленное строение с пристройкой и навесом. — Прим. авт.). Был закрыт на реставрацию Дом Волконского. Это тоже один из шагов к празднованию двухсотлетия Льва Толстого, потому что мы хотим к этому моменту привести фактически все здания Ясной Поляны в наилучшее состояние. В одной половине Дома Волконского будут новые выставочные залы, где мы сможем и принимать гостей из других музеев, и показывать наши фонды. А другая половина станет таким своеобразным детским центром с интерактивными экспозициями. Первая выставка в обновленном Доме Волконского откроется в сентябре 2024 года, она будет посвящена Софье Андреевне Толстой, 180-летию со дня ее рождения.

— В связи с ситуацией, которая сейчас сложилась в стране и мире, насколько у Вас упало количество иностранных гостей в Ясной Поляне? Ощущаете ли Вы это? Как сейчас обстоят дела с посетителями?

— Количество посетителей Ясной Поляны с каждым годом растёт, в этом году к нам приехало уже более 250 тысяч человек! Сейчас это, конечно, в основном наши соотечественники. Большой интерес у школьников и учителей, особенно и русского языка и литературы, вызывают наши разработанные уроки по произведениям Толстого. У нас уроки по «Войне и миру», «Севастопольским рассказам».

Большой интерес к Ясной Поляне у представителей разных посольств. В этом году у нас были посол Бразилии, представители посольства Нидерландов, Индии, Китая. К тому же пандемия научила нас проводить яркие мероприятия онлайн. Проводили такие для поклонников творчества Толстого в Словакии, Франции, Люксембурге.

— Уже можете назвать тематику фестиваля «Толстой» в 2024 году?

— Это будет продолжение истории «Анны Карениной». Ведутся переговоры с очень интересными театрами, авторами. Мы понимаем, что не должно быть спада после триумфа 2023 года. Все секреты я пока не буду открывать, потому что всегда боишься, что что-то пойдёт не так. Как только мы со всеми подпишем договорные обязательства, мы тогда специально об этом расскажем и поделимся нашими идеями.

— Что еще интересного будет в Ясной?

Могу рассказать, что следующий год будет для нас ярким в выставочной деятельности. Три наши выставки вошли в национальный выставочный календарь, а это значит, что их увидят не только туляки и гости региона. Выставка, посвящённая Софье Андреевне, откроется в сентябре в Доме Волконского. Осенью здесь же откроется очень интересная выставка, посвящённая трехсотлетию Российской академии наук. Ее мы хотим назвать «Идеи, меняющие мир». Льва Николаевича Толстого приглашали быть членом академии, Ясная Поляна была площадкой академии наук. В фондах музея хранятся вещи писателя, говоря современным языком, гаджеты, которые действительно изменили мир и которые показывают развитие научной мысли. Например, электрический карандаш, печатная машинка фирмы Remington, фотоаппарат, мимеограф, фонограф… Все вещи для своего времени очень передовые.

Третья выставка — о младшей дочери Толстого Александре Львовне. Эта выставка у нас будет передвижной. Она уже точно поедет в Волгоград, где в этом году делают проект «Сестры милосердия», хотят рассказать о медицинских работниках во времена разных военных конфликтов. Александра Львовна будет показана как полковник медицинской службы, как удивительный человек, прошедший Первую мировую.

Очень важным для нас остается взаимодействие с Российской федерацией шахмат. Детские турниры, которые мы проводим, с каждым годом набирают обороты. В этом году в шахматном турнире участвовали 150 ребят из разных регионов! Толстой очень любил играть в шахматы, играл как с известными шахматистами, так и со своими друзьями: писателем Иваном Тургеневым, пианистом Александром Гольденвейзером. В 2024 году мы продолжим это направление.

До 2028 года, года празднования 200-летия со дня рождения Толстого, нам предстоит создать Толстовский туристический маршрут. Он будет разным по длительности и объединит разные регионы. В него войдут Татарстан, Крым, Дагестан, Кизляр, Чеченская республика, Ставропольский край, Москва, Санкт-Петербург. Конечно же, центром станут Ясная Поляна и Тула. Надеюсь, что наш туристический Толстовский маршрут объединит школьников из разных регионов и совершенно по-другому откроет нашу великую страну.

— Ясную Поляну любят очень многие. А за что Вы любите это место?

— Я люблю ее в первую очередь за то, что здесь, в деревне Ясная Поляна, наш дом. Здесь родились мои дети. Кстати, оба наших с Владимиром Ильичом сына в этом году женились! У нас было две яркие свадьбы! А у старшей дочери Владимира Ильича в этом году родилась вторая дочка. Так что для нашей семьи этот год полон яркими семейными событиями.

Наш деревенский дом сейчас объединяет всю семью, как во времена Толстого. Тогда тоже все приезжали в гости в Ясную Поляну ко Льву Николаевичу и Софье Андреевне. К нам сейчас приезжают наши многочисленные родственники, мы любим собираться за большим столом. Поэтому для меня Ясная Поляна прежде всего — это наше семейное гнездо.

Но и музей-усадьба «Ясная Поляна», директором которого я являюсь уже 11 лет, — место, которое я чувствую своим, родным, тёплым и очень важным. Вот поэтому и хочется, чтобы столько всего хорошего здесь происходило!

— Ваши сыновья выбрали в жены творческих девушек?

— Жена младшего сына Ивана — актриса и режиссер Стася Венкова. Они вместе учились во ВГИКе, курс Сергея Соловьева. Они уже много лет вместе, и учились, и поддерживали друг друга.



Иван и Стася.

Стася уже сняла свой первый полнометражный фильм, его показали на Московском кинофестивале в этом году и присудили ей приз. Вот сейчас они вместе с Ваней работают над сценарием по произведению Толстого «Семейное счастье». В этом проекте их поддержал Алексей Учитель.



Кристина и Андрей.

Жена старшего сына Андрея — очень волевой человек, спортсменка, мастер спорта по фигурному катанию, сейчас тренирует детей разного возраста в ЦСКА. Её зовут Кристина. Так что в большой семье Толстых — прибавление талантливых, хороших, ярких, очень цельных личностей.

— В этот Новый год тоже все соберутся в Ясной?

— Конечно! У Владимира Ильича есть мечта залить на территории нашего приусадебного участка каток и поставить ёлку. Так, во времена Толстого каток заливали в его московском доме в Хамовниках. Вот мы хотим тоже сделать такую фишку, которая станет новой традицией.

— Ваши пожелания всем нашим читателям.

— Хочется пожелать, чтобы все были здоровы. Чтобы люди друг друга понимали, слышали и поддерживали. Чтобы не забывали, что самое главное для человека — это семья. Желаю всем здоровья, благополучия, взаимопонимания, любви и, конечно же, мира в душе и мира вокруг.