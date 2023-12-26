Грозят ли штрафы и отключение газа тем, кто не успел перезаключить договор на техобслуживание?

Когда будет готов мой договор? Что делать, если я не успел перезаключить договор? Можно ли перезаключить договор в следующем году? Спросили специалистов «Тулагоргаза».

Зачем перезаключать договор?

1 сентября 2023 года вступил в силу Федеральный закон № 71-ФЗ от 18.03.2023, вносящий изменения в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», Жилищный кодекс РФ и Правила пользования газом № 410.

В связи с этим всем собственникам квартир необходимо до 31 декабря 2023 года перезаключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) с газораспределительной организацией по новой типовой форме, утвержденной Минстроем России.

В Туле такой газораспределительной организацией является АО «Тулагоргаз», в области — АО «Газпром газораспределение Тула».

В первую очередь изменения направленны на усиление требований по обеспечению безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО:

закрепление принципа «один многоквартирный дом (далее — МКД) — одна специализированная организация», когда собственники помещений в МКД будут обязаны заключить договоры на ТО ВКГО с той же специализированной организацией, с которой у управляющей организации (ТСЖ, ЖСК и пр.) заключен договор на ТО ВДГО;

усиление надзора за соблюдением требований по техническому обслуживанию газового оборудования, а также за содержанием вентиляционных и дымовых каналов со стороны органов государственной власти.

Также важно отметить, что до 1 сентября 2023 года договор на ТО ВКГО могло заключить любое проживающее в квартире лицо. С 1 сентября 2023 года это может делать только собственник или наниматель по договору социального найма, т. к. именно они несут ответственность за безопасную эксплуатацию газовых приборов.

Почему такие короткие сроки?

Сроки перезаключения договоров установлены Федеральным законом № 71-ФЗ.

Кому в первую очередь нужно перезаключить договор?

В первую очередь договоры должны быть заключены/перезаключены с газораспределительной организацией собственниками квартир (либо нанимателями квартир по договору социального найма), в которых есть газовое оборудование.

Договор о ТО ВДГО, заключенный собственниками индивидуального жилого дома с АО «Тулагоргаз», продолжает действовать до его прекращения или расторжения.

Что нужно сделать, чтобы перезаключить договор?

Договор о техническом обслуживании ВКГО в МКД может быть заключен двумя способами:

Лицом, определенным решением общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме (например, управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив и др.), выступающим от имени всех собственников помещений или нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в многоквартирном доме.

Для этого надо провести общее собрание собственников помещений, и уполномочить управляющую компанию (ЖСК, ТСЖ и т. д.) на заключение договора о ТО ВГКО от имени всех собственников помещений.

Напрямую собственником квартиры в МКД (либо нанимателем по договору соц. найма) с газораспределительной организацией.

Какие документы необходимы для перезаключения договора?

Для перезаключения договора собственнику необходимо предоставить: паспорт, документ о праве собственности на квартиру, данные о СНИЛС, ИНН, о составе ВКГО (марка, год выпуска).

Почему требуют данные о СНИЛС, ИНН?

Согласно п. 18 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410, для заключения договора необходима информация о заявителе, в том числе данные СНИЛС и ИНН.

Что делать, если не успел перезаключить договор?

Перезаключать!

— Мы понимаем, что многие туляки не успели в срок до 31 декабря перезаключить договор, поэтому приглашаем перезаключить его в январе–феврале 2024 года. В новом году все способы подачи заявки продолжат работать, — говорят в «Тулагоргазе».

Как перезаключить договор? Можно ли удаленно?

На сайте АО «Тулагоргаз» потребители могут заполнить электронную форму заявки.

Далее специалист Единого центра предоставления услуг АО «Тулагоргаз» подготовит договор, свяжется с потребителем и пригласит его для подписания договора в офис компании. Для подписания выделено специальное отдельное окно, очереди нет.

При личном обращении в ЕЦПУ (по записи или в порядке живой очереди) договор будет подготовлен в тот же день.

Кроме этого, заключение/перезаключение договора возможно на дому во время выполнения сотрудником АО «Тулагоргаз» планового технического обслуживания. В этом случае абоненту необходимо заранее подготовить копии всех необходимых документов, а при подаче заявки на выполнение планового ТО или ремонта газового оборудования проинформировать диспетчера о намерении перезаключить договор. Слесарь придет к абоненту с уже готовой формой договора.

Для удобства потребителей продолжают функционировать специальные боксы, в которых можно оставить копии документов, необходимых для перезаключения договора на ТО ВКГО.

Боксы установлены:

в специализированных магазинах газового оборудования «Домашний Очаг» по адресам: ул. М. Тореза, 5, ул. Кирова, 17;

в Едином центре предоставления услуг АО «Тулагоргаз» по адресу: Тула, ул. М. Тореза, 5;

в 4 отделениях ОЕИРЦ.

Абоненту необходимо положить в бокс в файле или конверте копии:

паспорта собственника (страницы с фото и пропиской);

документа, подтверждающего право собственности на квартиру (выписка из ЕГРН, свидетельство о праве собственности, договор передачи с БТИ и т. д.) или договор соц. найма;

указать данные СНИЛС и ИНН (при наличии);

указать телефон для связи и адрес электронной почты (при наличии);

доверенность в простой письменной форме (в случае, если собственник находится на СВО, в длительной командировке и т. п.);

заполнить согласие на обработку персональных данных. Бланк для заполнения выдаст специалист ЕЦПУ или магазина.

Договор будет готов в течение трех рабочих недель. По готовности документов с абонентом свяжутся.

Пакет документов также можно принести в администрацию Привокзального, Советского, Центрального, Зареченского и Пролетарского территориальных округов Тулы или в управляющую компанию, перечень которых размещен на сайте Государственной жилищной инспекции Тульской области.

Как быть маломобильным и пожилым?

Маломобильные граждане и инвалиды могут перезаключить договор через своего социального работника. Для этого необходимо предоставить полный комплект документов и доверенность на соцработника. Она оформляется в простой письменной форме (рукописная, не нотариальная).

Такие договоры придется перезаключать ежегодно?

Срок действия договора составляет 3 года с возможным автоматическим продлением сроков.

Когда будет готов договор?

Ввиду большого количества заявок сроки их обработки значительно увеличены. Все заявки на заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования, направленные любым способом, будут оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Как только договор будет готов, абонента проинформируют по смс и пригласят на подписание документа.

Для подписания договора не требуется стоять в очереди, работает отдельное окно.

Отключат ли газ, если не перезаключил? Или наложат штраф?

Отсутствие бумажной версии договора на руках собственника жилого помещения при поданной любым способом заявке с полным комплектом документов не станет причиной приостановки подачи газа или наложения штрафа.

Наличие договора на техническое обслуживание газового оборудования является обязательным условием поставки газа, а его отсутствие — основанием для прекращения поставки. В адрес потребителей, не заключивших договоры на ТО ВДГО и ВКГО с газораспределительной организацией, поставщиком газа будут направлены соответствующие уведомления.

Как подать заявку на перезаключение договора в новогодние праздники?

Через электронную форму на сайте компании. Оставив пакет документов в боксах, установленных в специализированных магазинах газового оборудования «Домашний Очаг» и корпусе № 2 административного здания «Тулагоргаз».

Режим работы специализированных магазинов газового оборудования «Домашний Очаг» (ул. М. Тореза, 5 и ул. Кирова, 17):

1, 2, 7 января — выходные дни.

3, 4, 5 января — с 10.00 до 18.00.

6 января — с 10.00 до 16.00.

8 января — с 9.00 до 19.00.

С перезаключением договора меняется ли периодичность проведения технического обслуживания?

Техническое обслуживание газового оборудования проводится специалистами «Тулагоргаза» один раз в год. Если газовое оборудование новое, независимо от гарантийного срока его техническое обслуживание также проводится не реже одного раза в год.

Главная задача газовиков во время проверки — убедиться, что все оборудование в квартире или в доме исправно и может дальше безопасно эксплуатироваться, есть ли свободный доступ к газопроводам и кранам для их ремонта и обслуживания и т. д.

Почему опасно одновременное пользование вытяжкой и газовой колонкой, закупоривать все окна и закрывать вентканалы?

В зимний период многие туляки стараются закупорить все окна, закрыть вентканалы, забывая о том, что для сгорания газа необходимо определенное количество воздуха. Если его недостаточно, газ начинает гореть с образованием угарного газа со всеми вытекающими для здоровья и жизни последствиями.

Чем так опасен угарный газ?

Угарный газ — яд быстрого и общетоксического действия, образуется при неполном сгорании газа вследствие плохого доступа кислорода. Он невидим, не имеет ни цвета, ни запаха. Человек его никак не почувствует. Трех вдохов достаточно взрослому человеку, чтобы получить смертельное отравление.

Более 50% происшествий связано с отравлением угарным газом из-за нарушений потребителями правил эксплуатации бытового газового оборудования.

Вот топ-9 нарушений, которые могут привести к отравлению угарным газом:

Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Отсутствие своевременной проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов. Неисправные дымоходы и вентканалы. Отсутствие притока воздуха, закрытые окна, закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном канале в помещении, отсутствие тяги.

Кстати, отсутствие притока воздуха может спровоцировать образование обратной тяги. Причиной ее образования могут стать герметичные пластиковые окна или герметичные двери. Для избежания неприятных ситуаций рекомендуем при установке пластиковых окон устанавливать обратные клапаны.

А в двери ванной комнаты делать подрезы или устанавливать жалюзийные отверстия.

Одновременное пользование газовой колонкой и вытяжным зонтом или принудительной вентиляцией. Отсутствие герметичного соединения дымоотвода от газовой колонки с дымовым каналом. Самовольное подключение, монтаж и ремонт газового оборудования. Использование газовой плиты для обогрева помещения. Неисправность автоматики безопасности. Неисправное, разукомплектованное или непригодное к ремонту газовое оборудование. Нарушение правил газовой безопасности.

Вспомним правила безопасности