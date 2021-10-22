Олег Газманов, группа «Калинов Мост» и закрытие «Том Сойер Феста»: выходные в Туле 22-24 октября

Когда: 24 октября, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

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24 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.