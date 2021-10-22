Олег Газманов, группа «Калинов Мост» и закрытие «Том Сойер Феста»: выходные в Туле 22-24 октября
А еще пластический спектакль «Мама Шамана», «Тульская русскошь», День рептилий в Тульском экзотариуме и многое другое — в нашем обзоре выходных.
Олег Газманов
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1200 руб.
Калинов Мост
Где: Harat's Pub.
Стоимость: 1300 руб.
Мама Шамана
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 200 руб.
23 октября в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» представит премьеру – пластический спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори.
Завораживающее незабываемое шоу, погружающее в атмосферу Севера, путешествие по мирам духов – вот что такое «Мама Шамана». В спектакле нашлось место театру кукол и театру масок, анимации и театру теней, снегопаду и интерактивному взаимодействию со зрителями; постановку можно не только увидеть и услышать, но и попробовать на вкус и запах... (6+)
Закрытие фестиваля «Том Сойер Фест»
Где: ул. Пирогова, 42.
Иммерсивный спектакль «Тульская русскошь»
Где: Крестовоздвиженская площадь.
Стоимость: 650 руб.
Бригадный подряд
Где: Backstage.
Стоимость: 1000 руб.
История немого кино: «Носферату, симфония ужаса» | лекция + кинопоказ
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: свободный взнос.
Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин предлагает продолжить разговор о кинематографе Германии начала XX века и немецком киноэкспрессионизме в частности.
День рептилий в Тульском экзотариуме
Где: Тульский областной экзотариум (новая экспозиция).
Всероссийский конкурс персонального мастерства SOLO STAR 2021
Где: ДК «Туламашзавод».
Стоимость: 500 руб.
24 октября в ДК «Туламашзавод» пройдет Всероссийский конкурс персонального мастерства SOLO STAR 2021.
Москва-Петушки
Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Выставка Лего «Мир кубиков»
Где: ТРЦ «Макси».
Стоимость: от 376 руб.
До 21 ноября в ТРЦ «Макси» можно посетить уникальную интерактивную выставку Лего «Мир кубиков».
«Мир кубиков» — интерактивная выставка для всей семьи. Здесь вы увидите собранные вручную из деталей конструктора шедевры живописи, скульптуры и архитектуры, а также любимых героев кино, мультфильмов и даже игр.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
«Кощей. Начало» (6+)
«Гладиатор» (12+)
Ридли Скотт анонсировал продолжение культовой исторической драмы, удостоенной пяти «Оскаров». Легендарный фильм снова можно увидеть на больших экранах.
Хороших выходных!