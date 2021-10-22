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Олег Газманов, группа «Калинов Мост» и закрытие «Том Сойер Феста»: выходные в Туле 22-24 октября

Олег Газманов, группа «Калинов Мост» и закрытие «Том Сойер Феста»: выходные в Туле 22-24 октября

А еще пластический спектакль «Мама Шамана», «Тульская русскошь», День рептилий в Тульском экзотариуме и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Олег Газманов

Когда: 24 октября, воскресенье, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1200 руб.

Олег Газманов

24 октября в Городском концертном зале со своим юбилейным концертным туром «7:0 в мою пользу» выступит народный артист России Олег Газманов. Певец, поэт, композитор, объединивший своим творчеством
несколько поколений.
 

Калинов Мост

Когда: 22 октября, пятница, 21.00.

Где: Harat's Pub.
Стоимость: 1300 руб.

Калинов Мост

22 октября группа «Калинов Мост» выступит в Harat’s Pub. Музыканты приглашают вас ярко отметить 35-летнюю годовщину группы большим праздничным концертом. Все хиты! (16+)
 

Мама Шамана

Когда: 23 октября, суббота, 17.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 200 руб.

23 октября в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» представит премьеру – пластический спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори. 

Завораживающее незабываемое шоу, погружающее в атмосферу Севера, путешествие по мирам духов – вот что такое «Мама Шамана». В спектакле нашлось место театру кукол и театру масок, анимации и театру теней, снегопаду и интерактивному взаимодействию со зрителями; постановку можно не только увидеть и услышать, но и попробовать на вкус и запах... (6+)

 

Закрытие фестиваля «Том Сойер Фест»

Когда: 24 октября, воскресенье, 12.00.

Где: ул. Пирогова, 42.

Закрытие фестиваля «Том Сойер Фест»

24 октября состоится закрытие первого сезона фестиваля «Том Сойер Фест». 
 

Иммерсивный спектакль «Тульская русскошь»

Когда: 23-24 октября, суббота-воскресенье, 11.00, 15.00.

Где: Крестовоздвиженская площадь.
Стоимость: 650 руб.

Иммерсивный спектакль «Тульская русскошь»

С 23 октября по 6 ноября на Крестовоздвиженской площади состоятся показы иммерсивного спектакля «Тульская русскошь» — историодрамы про интеллектуалов, эстетов, генерал-губернаторов и императриц, любующихся, создающих, меняющих и осмысливающих Тулу. 
 

Бригадный подряд

Когда: 23 октября, суббота, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 1000 руб.

Бригадный подряд

23 октября на сцене клуба Backstage с большим акустическим концертом выступит группа «Бригадный подряд». 
 

История немого кино: «Носферату, симфония ужаса» | лекция + кинопоказ

Когда: 23 октября, cуббота, 17.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: свободный взнос.

История немого кино: «Носферату, симфония ужаса» | лекция + кинопоказ

23 октября в культурном центре «Типография» пройдет кинопоказ, посвященный истории немого кинематографа

Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин предлагает продолжить разговор о кинематографе Германии начала XX века и немецком киноэкспрессионизме в частности.
 

День рептилий в Тульском экзотариуме

Когда: 23 октября, суббота, 11.00.

Где: Тульский областной экзотариум (новая экспозиция).

День рептилий в Тульском экзотариуме

23 октября сотрудники Тульского экзотариума расскажут о том, кто такие рептилии и чем они отличаются от других животных. (6+)
 

Всероссийский конкурс персонального мастерства SOLO STAR 2021

Когда: 24 октября, воскресенье, 9.00

Где: ДК «Туламашзавод».
Стоимость: 500 руб.

VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021

24 октября в ДК «Туламашзавод» пройдет Всероссийский конкурс персонального мастерства SOLO STAR 2021.

 

Москва-Петушки

Когда: 24 октября, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.

Москва-Петушки

24 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
 

Выставка Лего «Мир кубиков»

Когда: 22-24 октября, 10.00.

Где: ТРЦ «Макси».
Стоимость: от 376 руб.

Выставка Лего «Мир Кубиков»

До 21 ноября в ТРЦ «Макси» можно посетить уникальную интерактивную выставку Лего «Мир кубиков».

«Мир кубиков» — интерактивная выставка для всей семьи. Здесь вы увидите собранные вручную из деталей конструктора шедевры живописи, скульптуры и архитектуры, а также любимых героев кино, мультфильмов и даже игр.

 
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

«Кощей. Начало» (6+)

24 октября премьера большого анимационного приключения для всей семьи. Все мы с детства знаем Кощея Бессмертного, Змея Горыныча, Бабу-ягу, Водяного… А кто они такие, где родились, как познакомились с волшебством? 
 

«Гладиатор» (12+)

Ридли Скотт анонсировал продолжение культовой исторической драмы, удостоенной пяти «Оскаров». Легендарный фильм снова можно увидеть на больших экранах. 

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 09:41 0
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