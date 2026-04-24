Фото из архива Myslo.

В преддверии 9 Мая более 40 ветеранов Великой Отечественной войны в Тульской области получат ежегодную денежную выплату. Региональный Соцфонд уже направил средства 36 участникам и 5 инвалидам войны.

Каждый ветеран получит 10 000 рублей. Все средства будут перечислены до празднования Дня Победы. Обращаться с заявлением в фонд не нужно — выплаты назначаются проактивно, то есть автоматически.

Средства поступят ветеранам тем же способом, которым они получают свою пенсию.

Выплата производится в соответствии с указом Президента РФ и полагается нескольким категориям граждан: