В преддверии 9 Мая более 40 ветеранов Великой Отечественной войны в Тульской области получат ежегодную денежную выплату. Региональный Соцфонд уже направил средства 36 участникам и 5 инвалидам войны.
Каждый ветеран получит 10 000 рублей. Все средства будут перечислены до празднования Дня Победы. Обращаться с заявлением в фонд не нужно — выплаты назначаются проактивно, то есть автоматически.
Средства поступят ветеранам тем же способом, которым они получают свою пенсию.
Выплата производится в соответствии с указом Президента РФ и полагается нескольким категориям граждан:
- участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, которые во время войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий.
- ветеранам Великой Отечественной войны за участие в боевых операциях, выполнение спецзаданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств в период с 1941 по 1945 год.