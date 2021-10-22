Минус 60 кг навсегда: все о бариатрической хирургии в клинике «РЖД-Медицина» в Туле

Фото из личного архива пациентки клиники «РЖД-Медицина» в Туле и Зинаиды Набиевой.

Лишний вес – большое испытание для организма. Если похудеть самостоятельно не получается, на помощь приходит современная медицина.

В клинической больнице «РЖД-Медицина» в Туле уже много лет проводят бариатрические операции, помогающие похудеть тем, кто не может сделать это самостоятельно. Кому показаны такие операции? Как к ним готовиться? И на какой результат можно рассчитывать? Об этом мы поговорили с ведущими хирургами клиники Ольгой Соловьевой и Константином Бахаевым.

Ольга Соловьева, заведующая хирургическим отделением № 2, врач-хирург.

– Есть убеждение, что бариатрическая операция – это похудение «для ленивых»: никаких спортзалов, чувства голода и испытаний силы воли. Все ли могут воспользоваться данной процедурой?

– Это операция, и проводить ее можно далеко не всем. Показанием к хирургическому вмешательству становится большой индекс массы тела, обычно более 40 кг/кв.м. Рассчитать его можно в любом онлайн-калькуляторе. Но по клиническим рекомендациям, и с меньшими показателями, если есть сопутствующие проблемы со здоровьем – гипертония, боли в суставах, варикоз, гинекологические проблемы, проблемы с зачатием и т. д.

Также сейчас бариатрические операции входят в рекомендации по лечению сахарного диабета второго типа. После операции диабет излечивается полностью или входит в форму стойкой ремиссии, а значит, пациент перестает нуждаться в препаратах. Вылечить сахарный диабет другими способами почти невозможно.

– Какими бывают бариатрические операции?

– Рестриктивные, шунтирующие и комбинированные. При рестриктивной операции мы удаляем часть желудка, он становится тонким, как трубочка. Это называется продольной или рукавной резекцией. В результате человек ест меньше, всего 100-150 мл за раз. Помимо этого снижается аппетит, потому что удаляется часть желудка, в которой вырабатываются гормоны, отвечающие за аппетит. Это неизбежно приводит к снижению веса.

При шунтирующей операции помимо удаления части желудка из пищеварения выключается часть кишечника, отвечающая за всасывание.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– В результате операции объем желудка становится меньше. А растянуться обратно желудок может?

– Чтобы этого не произошло, нужно следовать рекомендациям врача. Есть в больших объемах человеку больше не захочется. Бывают случаи, когда человек просто привык есть в неограниченных количествах. Конечно, в этом случае лет через десять желудок можно растянуть, но не до таких объемов, какие были до операции.

Отдельный случай – психические расстройства, например, булимия. Людям, страдающим такими заболеваниями, делать бариатрические операции не нужно, это может навредить. Чтобы исключить расстройство, перед операцией проводится консультация с психологом.



Фото из личного архива пациентки клиники «РЖД-Медицина» в Туле.

– Сильно ли нужно менять образ жизни после операции? Придется ли ограничивать себя в еде?

– Строгая диета требуется только в первый месяц после операции. В первую неделю разрешено есть только жидкую пищу, в первый месяц – протертую. Потом мы рекомендуем есть маленькими порциями и часто.

Через полгода пациент может вернуться к привычной пище, но, как правило, у него меняются пищевые привычки – размер порции и вкусовые пристрастия. Например, один пациент признался, что раньше обожал шашлыки и торты, а сейчас предпочитает им морепродукты.

Этот путь бывает непростым, но рядом всегда врачи. У нас в клинике в стоимость операции включено бесплатное наблюдение в течение двух лет. За это время человек полностью адаптируется к новой жизни.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Константин Бахаев, заведующий хирургическим отделением № 1, врач-хирург.

– В каком возрасте можно делать операцию?

– От 18 лет до 60 лет. Возможность провести бариатрическую операцию после 60 лет есть, если позволяет состояние здоровья.

– Какая подготовка требуется?

– Перед операцией каждый пациент проходит тщательное обследование организма. Врач должен понимать, какие есть проблемы со здоровьем. Тем, у кого есть заболевания, возможно, придется пройти лечение.

– Сколько длится период реабилитации?

– Операция лапароскопическая, поэтому пациент сразу чувствует себя хорошо. Находиться в больнице нужно всего 3-5 дней. Я рекомендую относиться к себе внимательно в первый месяц из-за изменения рациона питания.

– Как быстро появляются первые результаты?

– Самые большие изменения происходят в первые два-три месяца. Пациент может потерять около 30% от избытка массы тела. Потом снижение идет не так интенсивно. В стабильный вес пациент приходит примерно через полтора-два года.

Результаты впечатляют! Пациенты с весом 126 кг после операции смогли похудеть до 65 кг. Это стабильный показатель. И таких примеров десятки. Некоторые женщины приходят на бариатрическую операцию, потому что не могут забеременеть, они сбрасывают вес и потом рожают детей. После родов лишние килограммы не возвращаются.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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