День рептилий в Тульском экзотариуме

23 октября сотрудники Тульского экзотариума расскажут о том, кто такие рептилии и чем они отличаются от других животных. Посетители зоопарка смогут получить интересную информацию об этих удивительных существах на следующих станциях:

1. У детей и взрослых в этот день есть возможность узнать о том, как в Экзотариуме появился тираннозавр и нарисовать его с натуры. Лекция пройдет в 12.30.

2. 13.30: «А работал он в зоопарке… крокодилом» .

Посетители смогут узнать, чем отличается кайман от аллигатора, крокодила и гавиала, кто самый большой, сильный и опасный.

3. 14.00: «Ноги, крылья… Главное — хвост!»

Экскурсоводы расскажут о том, кто такие ящерицы, у всех ли из них есть ноги, зачем им нужен хвост.

4. 14.30: «В нем же не удобно бегать. Зато удобно прятаться» .

Посетители отправятся в путешествие вместе с пресноводной и сухопутной черепахами и узнают секреты их существования.

5. 15.00: «Да... Нелегко сбрасывать кожу» .

Посетителей ждет встреча с самыми загадочными существами, обитающими в Экзотариуме, – змеями.

И куда же без экскурсий! Всех посетителей Экзотариума ждут мини-экскурсии о рептилиях, живущих на экспозиции в 11.00, 12.00 и 16.00.