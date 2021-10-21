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День рептилий в Тульском экзотариуме

День рептилий в Тульском экзотариуме

23 октября сотрудники Тульского экзотариума расскажут о том, кто такие рептилии и чем они отличаются от других животных. Посетители зоопарка смогут получить интересную информацию об этих удивительных существах на следующих станциях:

1. У детей и взрослых в этот день есть возможность узнать о том, как в Экзотариуме появился тираннозавр и нарисовать его с натуры. Лекция пройдет в 12.30.
 
2. 13.30: «А работал он в зоопарке… крокодилом» .
Посетители смогут узнать, чем отличается кайман от аллигатора, крокодила и гавиала, кто самый большой, сильный и опасный.
 
 
3. 14.00: «Ноги, крылья… Главное — хвост!»
Экскурсоводы расскажут о том, кто такие ящерицы, у всех ли из них есть ноги, зачем им нужен хвост.
 
4. 14.30: «В нем же не удобно бегать. Зато удобно прятаться» .
Посетители отправятся в путешествие вместе с пресноводной и сухопутной черепахами и узнают секреты их существования.
 
5. 15.00: «Да... Нелегко сбрасывать кожу» .
Посетителей ждет встреча с самыми загадочными существами, обитающими в Экзотариуме, – змеями.
 
И куда же без экскурсий! Всех посетителей Экзотариума ждут мини-экскурсии о рептилиях, живущих на экспозиции в 11.00, 12.00 и 16.00.
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
23 октября 2021, суббота
11:00
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23 октября 2021, суббота
12:00
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23 октября 2021, суббота
16:00
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КОСМОНАВТОВ НЕТ
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13 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Технодинамика
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13 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Изумрудный город
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23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Авантюристы поневоле
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11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
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24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 500 ₽
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