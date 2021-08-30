Калинов Мост
22 октября группа «Калинов Мост» выступит в Harat’s Pub.
Музыканты приглашают вас ярко отметить 35 летнюю годовщину группы большим праздничным концертом. Все хиты!
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
22 октября 2021, пятница
21:00
5 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
27 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
13 ноября, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2100 ₽
12 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 200-350 ₽