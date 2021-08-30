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Калинов Мост

Калинов Мост

22 октября группа «Калинов Мост» выступит в Harat’s Pub.

Музыканты приглашают вас ярко отметить 35 летнюю годовщину группы большим праздничным концертом. Все хиты!
 
Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
22 октября 2021, пятница
21:00
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Касса
ЭлектропартиZаны
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 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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13 ноября, суббота 17:00
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 ₽  Билеты: 500-600 ₽
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13 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2100 ₽
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