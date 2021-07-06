24 октября в Городском концертном зале со своим юбилейным концертным туром «7 : 0 в мою пользу» выступит народный артист России — Олег Газманов. Певец, поэт, композитор, объединивший своим творчеством

несколько поколений.

Тексты его песен быстро становятся «крылатыми», мелодии легко запоминаются, а энергетика и атмосфера на концертах никого не оставит равнодушным. «Эскадрон», «Есаул», «Офицеры», «Единственная», «Мама» - можно ещё долго перечислять его песни, которые стали воистину народными.

В этом году артист отметит свой юбилей - 70 лет! Он представит программу, специально подготовленную к этой дате. Такое событие невозможно пропустить.