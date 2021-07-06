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Олег Газманов

Олег Газманов

24 октября в Городском концертном зале со своим юбилейным концертным туром «7 : 0 в мою пользу» выступит народный артист России — Олег Газманов. Певец, поэт, композитор, объединивший своим творчеством
несколько поколений.
 
Тексты его песен быстро становятся «крылатыми», мелодии легко запоминаются, а энергетика и атмосфера на концертах никого не оставит равнодушным. «Эскадрон», «Есаул», «Офицеры», «Единственная», «Мама» - можно ещё долго перечислять его песни, которые стали воистину народными.
 
В этом году артист отметит свой юбилей - 70 лет! Он представит программу, специально подготовленную к этой дате. Такое событие невозможно пропустить. 
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
24 октября 2021, воскресенье
19:00
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Касса
Эскалада
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11 декабря, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
Александр Серов
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20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Роликовые коньки
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12 ноября, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Мураками
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26 ноября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Артур Беркут & Last Empire
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25 октября, понедельник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
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