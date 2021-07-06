Олег Газманов
24 октября в Городском концертном зале со своим юбилейным концертным туром «7 : 0 в мою пользу» выступит народный артист России — Олег Газманов. Певец, поэт, композитор, объединивший своим творчеством
несколько поколений.
Тексты его песен быстро становятся «крылатыми», мелодии легко запоминаются, а энергетика и атмосфера на концертах никого не оставит равнодушным. «Эскадрон», «Есаул», «Офицеры», «Единственная», «Мама» - можно ещё долго перечислять его песни, которые стали воистину народными.
В этом году артист отметит свой юбилей - 70 лет! Он представит программу, специально подготовленную к этой дате. Такое событие невозможно пропустить.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
24 октября 2021, воскресенье
19:00
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
12 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 200-350 ₽
26 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
25 октября, понедельник 20:00
₽ Билеты: 300 ₽