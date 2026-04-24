Что за выплата

Налоговый кешбэк – это новая мера поддержки семей с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно). Она действует с 2026 года и предназначена для родителей, работающих официально. Льгота помогает вернуть 7% из 13% налога, уплаченного за год.

Как работает механизм

На протяжении года с дохода родителей удерживают стандартный налог 13%. После того как год закончится, сумму налогов пересчитают по ставке 6%. Разницу вернут.

Например, если в 2026 году один из родителей получит ежемесячную зарплату 50 000 рублей (до налогов), то за год у него удержат налог на сумму примерно 78 000 рублей. Пересчитав его по ставке 6%, получаем, что он должен был заплатить около 36 000 рублей. Разница составит 42 000 рублей. Её и вернут родителю.

Эту компенсацию семья может получать ежегодно. Важно понимать, что за выплатой вправе обратиться оба родителя одновременно (если соблюдены все перечисленные условия). Подать заявление может каждый из родителей, даже если они живут раздельно.

Подать заявку на такой налоговый вычет можно за любой год, начиная с 2025-го. То есть обратиться за выплатой можно уже в этом году.

Кому положена

Выплата предназначена не для всех семей. Вот условия, которым нужно соответствовать:

В семье минимум два ребенка до 18 лет или до 23 лет, если они учатся очно.

Родители (или усыновители, опекуны, попечители) работают официально и платят НДФЛ.

Они граждане России, проживают на территории страны и являются ее налоговыми резидентами.

Среднедушевой доход семьи ниже 1,5 регионального прожиточного минимума.

У родителей нет задолженности по алиментам.

Важно: дети, находящиеся в браке, при оформлении выплаты не учитываются.

Как рассчитывается доход семьи

Подсчет проводится по доходам семьи за год, предшествующий подаче заявления. Формула такова: сумма всех доходов за год делится сначала на 12, а затем на число членов семьи.

При этом учитываются не только зарплаты, но и:

доходы от инвестиций: дивиденды, проценты, операции с ценными бумагами;

пенсии, пособия, другие выплаты;

продажа имущества;

доходы от частной предпринимательской деятельности;

проценты по вкладам в банках;

алименты.

Перечень доходов, которые включаются или исключаются, прописан в постановлениях Правительства РФ.

Сумма прожиточного минимума в Тульской области составляет 18 939 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения – 20 644 руб., для детей – 18 371 руб. То есть на выплату может рассчитывать семья из четырех человек, в которой двое взрослых и двое детей и доход составляет чуть меньше 1 404 540 руб. в год или в среднем 117 045 рублей в месяц.

При расчете не будут учитывать доходы тех членов семьи, которые:

ограничены в родительских правах на этих детей или лишены их;

находятся на полном обеспечении государства;

служат по призыву или учатся в военных образовательных организациях, не заключив контракт;

объявлены в розыск;

отправлены судом на принудительное лечение;

пропали без вести или объявлены умершими;

находятся под стражей или лишены свободы.

Как оформить выплату

Для получения выплаты нужно подать заявление в Социальный фонд России. Обращаться можно через:

портал «Госуслуги»,

МФЦ,

отделения фонда.

Одобрить или отказать в выплате вам должны не позднее 10 рабочих дней. В случае одобрения деньги перечислят в течение пяти рабочих дней.

Перечислять выплату будут раз в год единым платежом на счет гражданина, открытый в российском банке.

Семейная выплата не отменяет права на другие стандарт­ные налоговые вычеты на детей, а также на имущественный или социальный вычет. Вычеты уменьшают налогооблагаемую базу, а «налоговый кешбэк» возвращает часть уже уплаченного налога. Дело в том, что по итогам года родитель не возвращает сам НДФЛ, а получает выплату от СФР.

Таким образом, семья может получить и возврат НДФЛ через вычеты, и дополнительную выплату от Социального фонда РФ.

Когда можно подать заявление

Семьям, претендующим на возврат части уплаченного НДФЛ по итогам 2025 года, можно подать заявления с 1 июня до 1 октября 2026 года.

Какие документы нужно подготовить

Большая часть документов запрашивается фондом самостоятельно. Какие-то документы могут потребоваться и от семьи, это заранее стоит уточнить по телефону отделения Социального фонда. По номеру 8 800 100-00-01 (телефон Единого контакт-центра СФР) специалисты отвечают круглосуточно.

При подаче через «Госуслуги» перечень документов формируется автоматически при подаче.

Почему могут отказать

Помимо несоблюдения условий получения выплаты, есть еще несколько причин, из-за которых можно получить отказ:

Наличие в собственности двух и более квартир площадью свыше 24 кв. м на человека.

Наличие в собственности двух и более домов площадью свыше 40 кв. м на человека.

Наличие в собственности двух и более садовых домов, нежилых зданий (кроме хозяй­ственных построек), гаражей или машино-мест.

Наличие в собственности земельного участка от 0,25 гектара в городе или 1 гектара в сельской местности.

Как еще помогают семьям в Тульской области

150 000 рублей – единовременная денежная выплата женщине, вставшей на учет по беременности в медицинской организации начиная с 1 января 2025 года и обучающейся в образовательном учреждении.

25 000 рублей – единовременная выплата при рождении ребенка и государственной регистрации его рождения на территории Тульской области.

– единовременная денежная выплата: женщинам при рождении в 2025-2026 годах второго ребенка, не достигшим на день рождения ребенка 25-летия; женщинам при рождении в 2025-2026 годах третьего ребенка, не достигшим на день рождения ребенка 28-летнего возраста, а также указанным женщинам в случае рождения у них двух детей одновременно (третьего и четвертого).

С полным перечнем мер социальной поддержки можно ознакомиться на сайте семья71.рф.

Дополнительную информацию можно получить по номеру 129.