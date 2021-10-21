История немого кино: «Носферату, симфония ужаса» | лекция + кинопоказ

23 октября в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.

Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин предлагает продолжить разговор о кинематографе Германии начала XX века и немецком киноэкспрессионизме в частности.

В этот раз мы с вами посмотрим и обсудим выдающуюся картину «Носферату, симфония ужаса» 1922 года — классический немой фильм ужасов немецкого кинорежиссёра Фридриха Вильгельма Мурнау.

Данный фильм по праву считается одним из шедевров мирового кинематографа, а также одним из первых и самых успешных и страшных представителей кино о вампирах.

Для входа на мероприятие вам понадобится QR-код, свидетельствующий о том, что вы прошли вакцинацию или переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев, также с собой понадобится документ, подтверждающий личность. Гостям до 18 лет QR-коды не нужны.



Вход: свободный взнос.