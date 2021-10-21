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История немого кино: «Носферату, симфония ужаса» | лекция + кинопоказ

История немого кино: «Носферату, симфония ужаса» | лекция + кинопоказ

23 октября в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа. 

Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин предлагает продолжить разговор о кинематографе Германии начала XX века и немецком киноэкспрессионизме в частности.

В этот раз мы с вами посмотрим и обсудим выдающуюся картину «Носферату, симфония ужаса» 1922 года — классический немой фильм ужасов немецкого кинорежиссёра Фридриха Вильгельма Мурнау.
Данный фильм по праву считается одним из шедевров мирового кинематографа, а также одним из первых и самых успешных и страшных представителей кино о вампирах.
 
Для входа на мероприятие вам понадобится QR-код, свидетельствующий о том, что вы прошли вакцинацию или переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев, также с собой понадобится документ, подтверждающий личность. Гостям до 18 лет QR-коды не нужны.

Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 октября 2021, суббота
17:00
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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