История немого кино: «Носферату, симфония ужаса» | лекция + кинопоказ
23 октября в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.
Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин предлагает продолжить разговор о кинематографе Германии начала XX века и немецком киноэкспрессионизме в частности.
В этот раз мы с вами посмотрим и обсудим выдающуюся картину «Носферату, симфония ужаса» 1922 года — классический немой фильм ужасов немецкого кинорежиссёра Фридриха Вильгельма Мурнау.
Данный фильм по праву считается одним из шедевров мирового кинематографа, а также одним из первых и самых успешных и страшных представителей кино о вампирах.
Для входа на мероприятие вам понадобится QR-код, свидетельствующий о том, что вы прошли вакцинацию или переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев, также с собой понадобится документ, подтверждающий личность. Гостям до 18 лет QR-коды не нужны.
Вход: свободный взнос.
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 октября 2021, суббота
17:00
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 500 ₽