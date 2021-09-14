афиша
афиша
Регистрация
Бригадный подряд

Бригадный подряд

23 октября на сцене клуба Backstage с большим акустическим концертом выступит группа «Бригадный подряд». 

 
Не рождены терять. Под таким лозунгом выходит на сцену Бригадный Подряд в этом году. С размахом отметив 35-летие короли вселенского панк-рока с берегов Невы двигаются дальше и представляют новые хиты, новую программу и, конечно, свои известные песни.
 
Все мы разные и живем разные жизни, но концерты объединяют нас и мы становимся вместе самыми, самыми счастливыми!
 
Мощный панк-рок и душевная лирика, любовь и страсть, взлеты и падения, близкие люди рядом, новые друзья, с которыми вы встретитесь на супер-шоу Бригадного Подряда - это мир, в котором мы не рождены терять.
 
Увидимся на концерте. Твой «Бригадный Подряд».
 
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
23 октября 2021, суббота
19:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
КОСМОНАВТОВ НЕТ
Купить билет
13 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Технодинамика
Купить билет
13 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Черный вторник
Купить билет
3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Изумрудный город
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Авантюристы поневоле
Купить билет
11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
Купить билет
24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.