23 октября на сцене клуба Backstage с большим акустическим концертом выступит группа «Бригадный подряд».

Не рождены терять. Под таким лозунгом выходит на сцену Бригадный Подряд в этом году. С размахом отметив 35-летие короли вселенского панк-рока с берегов Невы двигаются дальше и представляют новые хиты, новую программу и, конечно, свои известные песни.

Все мы разные и живем разные жизни, но концерты объединяют нас и мы становимся вместе самыми, самыми счастливыми!

Мощный панк-рок и душевная лирика, любовь и страсть, взлеты и падения, близкие люди рядом, новые друзья, с которыми вы встретитесь на супер-шоу Бригадного Подряда - это мир, в котором мы не рождены терять.

Увидимся на концерте. Твой «Бригадный Подряд».