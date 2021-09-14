Бригадный подряд
23 октября на сцене клуба Backstage с большим акустическим концертом выступит группа «Бригадный подряд».
Не рождены терять. Под таким лозунгом выходит на сцену Бригадный Подряд в этом году. С размахом отметив 35-летие короли вселенского панк-рока с берегов Невы двигаются дальше и представляют новые хиты, новую программу и, конечно, свои известные песни.
Все мы разные и живем разные жизни, но концерты объединяют нас и мы становимся вместе самыми, самыми счастливыми!
Мощный панк-рок и душевная лирика, любовь и страсть, взлеты и падения, близкие люди рядом, новые друзья, с которыми вы встретитесь на супер-шоу Бригадного Подряда - это мир, в котором мы не рождены терять.
Увидимся на концерте. Твой «Бригадный Подряд».
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
23 октября 2021, суббота
19:00
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 500 ₽