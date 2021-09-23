23 октября в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» представит премьеру - пластический спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори.

Завораживающее незабываемое шоу, погружающее в атмосферу Севера, путешествие по мирам духов - вот что такое «Мама Шамана». В спектакле нашлось место театру кукол и театру масок, анимации и театру теней, снегопаду и интерактивному взаимодействию со зрителями; постановку можно не только увидеть и услышать, но и попробовать на вкус и запах...

Это путешествие в странные сказки - и в глубины самого себя. Игры в судьбу. Игры в самопознание. Ведь Мама Шамана видит людей на свет. И вас? - И вас тоже.

Спектакль - обладатель Гран-при и наград «Лучшие костюмы» и «Лучшее музыкальное оформление» III Международного театрального фестиваля QuintaTheatreFest в Греции (2021 г.)