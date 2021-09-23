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Мама Шамана

Мама Шамана

23 октября в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» представит премьеру - пластический спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори. 

Завораживающее незабываемое шоу, погружающее в атмосферу Севера, путешествие по мирам духов - вот что такое «Мама Шамана». В спектакле нашлось место театру кукол и театру масок, анимации и театру теней, снегопаду и интерактивному взаимодействию со зрителями; постановку можно не только увидеть и услышать, но и попробовать на вкус и запах...

Это путешествие в странные сказки - и в глубины самого себя. Игры в судьбу. Игры в самопознание. Ведь Мама Шамана видит людей на свет. И вас? - И вас тоже.

Спектакль - обладатель Гран-при и наград «Лучшие костюмы» и «Лучшее музыкальное оформление» III Международного театрального фестиваля QuintaTheatreFest в Греции (2021 г.)
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
23 октября 2021, суббота
17:00
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Касса
КОСМОНАВТОВ НЕТ
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13 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Технодинамика
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13 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Изумрудный город
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23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Авантюристы поневоле
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11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
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24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 500 ₽
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