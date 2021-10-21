Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области

Фото автора и из архива семейной фермы

«Тут за саженцами приехали. Где найти Олесю?» — «Она там же, где Мукузани». — «А где тут Вечерний Саратов?» О чем это всё? О винограде!

Myslo побывал на семейной ферме «Кулаково» в Дубенском районе и убедился — растить удивительную южную ягоду в нашей зоне рискованного земледелия можно! У тульских виноградарей есть один секрет, мы раскроем его чуть позже.

«Мы люди эмоциональные!»

…Километр по грунтовке от трассы Тула – Дубна, и перед нами — ворота с фамильным логотипом-вензелем. За ними — ровными рядами лоза на шпалерах. Нас встречает глава семьи и основатель фермы Алексей Кулаков. Последние шесть лет он живет и дышит виноградарством, и только прошлой осенью смог почти уверенно сказать: «Получается!»

– Я по профессии — горный инженер, строитель. Не бьется, да? А всё девяностые… Шахты закрылись, надо было что-то делать. Сейчас я занимаюсь производством металлоконструкций для строительства. Но сердце уже надолго занято другим – виноградом.

Несколько лет назад Алексей Николаевич прочитал в журнале статью о смоленском виноградаре. И удивился: виноград в северных районах? Стало любопытно. По пути из минской командировки специально заехал к тому самому смоленскому виноградарю Юрию Чугуеву. Чугуев был известным селекционером с очень похожей историей: технарь по образованию, увлекся виноградарством и посвятил ему огромный кусок жизни.

– Я увидел его виноград и буквально заболел, он меня впечатлил, воодушевил! На прощанье Юрий Михайлович подарил мне книгу по виноградарству. Этот визит меня взволновал. А мы люди эмоциональные и решительные, поэтому взялись за дело.

Выкупили в голом поле 30 гектаров для будущей фермы. Была возможность выбирать, но приехал сюда, и сразу всё понравилось: во-первых, с точки зрения самой культуры — уклон на запад и юго-запад был учтен, для винограда важно освещение. А в остальном — да просто сердце ёкнуло: лес, природа, красота... Ну и остались тут. Дубенский район — один из самых чистых в Тульской области.

Плюс инфраструктура поблизости — всего в километре отличная трасса на Дубну. И относительная удаленность от населенных пунктов — не хотелось оказаться в каком-то конгломерате дачников, важно было уединение. Провели электричество, пробурили скважину, подсыпали дорогу. Организовали отопление — электрическое и печное.

О первоначальных вложениях Алексей умалчивает, обозначил только, что для его семьи они были приличными.

Секреты виноградарства

Дело, за которое взялась семья Кулаковых, оказалось непростым. Виноград — не картошка и не цветы, где все секреты давно известны, а получается или нет — видно уже через пару месяцев.

– Так как я технарь, то в области виноградарства я полный ноль. Но! Ноль — это и все остальные. По выращиванию винограда в нашей климатической зоне нет наработок, нет опыта. Мы стали первопроходцами, только не в пафосном смысле этого слова. Действительно, ни литературы, ни методичек не найдешь. И главное — нет никаких форумов и объединений, где можно было бы пообщаться с единомышленниками.

Поначалу черпали знания из каких-то всё же опубликованных источников, перерабатывали на «тульский лад». Пробовали узнавать секреты в новочеркасском институте (Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия имени Я. И. Потапенко. — Прим. авт.). И один ученый с кандидатской, между прочим, степенью сказал нам простую и удивительную вещь:

«Вы нигде не найдете ответов на все свои вопросы. Наблюдайте, действуйте методом проб и ошибок, систематизируйте знания, и в конце концов будете знать больше, чем мы».

Поначалу Кулаковы купили и посадили неместные саженцы. Потом познакомились с Юрием Зотовым — это тульский селекционер-виноградарь . Выведенные им сорта винограда — Памяти Гальвера, Тульская изабелла — теперь тоже есть на ферме.

Лоза приживается и растет 5-6 лет. По сути, первый урожай Кулаковы собрали осенью 2020 года.

Успех ли это? Это смотря какую задачу ставить. Результат в виде ягод — не результат. Надо чтобы растение сформировалось, в первые 2-3 года грозди обрывают, чтобы не нагружать лозу. Для виноградаря главное — получить здоровое растение.

– Мы хотим, чтобы в результате нашей работы можно было сказать, что в Тульской области, в нашей полосе, можно растить вот такие сорта винограда, и не в порядке эксперимента, а рассчитывая на конкретную урожайность, на то, что они приживутся.

Алексей Кулаков раскрыл свой секрет виноградарства (и не только!):

– Работать, быть внимательным и любознательным, следовать за мечтой и не отступать от нее.

Рецепт простой, универсальный для всех сторон жизни.

- На самом деле, претендовать на знание каких-то секретов - слишком рано. Мы только учимся, только начинаем, - говорит Алексей Николаевич.

Как устроен виноградник?

Сейчас на 1,2 га земли у Кулаковых около 20 сортов винограда, отобранных по принципу зимостойкости и по периоду вегетации, который к нашим почти суровым условиям подходит. Саженцы везли с Поволжья, из Смоленска, есть и местные, от нашего земляка Зотова, посадили известные американские гибриды. Всего здесь около 1100 растений, и этой осенью посадят еще 250.

Все сорта — не столовые, только в переработку: фермеры делают для себя вино, гонят чачу, варят варенье и компоты.

Сажают виноград особым образом: важен уклон (для освещенности), солнце для винограда очень важно. Лозу сажают на специальные конструкции — шпалеры высотой 2 метра. И здесь есть своя тульская специфика: в отличие от южных районов у нас виноград можно и нужно сажать реже – 3 метра между рядами, такое же расстояние между саженцами. Так он лучше освещается и прогревается солнцем, к тому же такого дефицита земли, как на юге, у нас нет, можем себе позволить!

Виноградником занимаются всей семьей: Алексей Николаевич с супругой, их сын и невестка.

– Надеюсь, внуки продолжат наше дело. Виноград — культура такая, надо смотреть на десятилетия вперед.

Химии при обработке — по минимуму, сбор — ручной: корзинка, секатор – и вперед! Своих рук в течение года достаточно, но осенью, в сезон, Кулаковы привлекают два-три наемных работника. Причем хорошо, если ребята из Узбекистана, — они «в теме».

Удивленные южане и «Тропа Голицына»

В европейских странах обязательный атрибут любой виноградной фермы — экскурсии, дегустации местных вин. Там всё отработано столетиями, а главное — потенциальный турист уже есть и он знает, что хочет получить. Он планирует, что проведет эту субботу на таком-то ранчо или шато, едет туда с детьми. У россиян это не в культуре, но надо же с чего-то начинать.

Наши дубенские фермеры, получив первый урожай, тоже решили попробовать окунуться в тему агротуризма — запустили экскурсии. Ну как окунуться — осторожно начать. И оказалось — есть запрос, есть интересующиеся.

— По одному сезону судить рано, — говорит Алексей Николаевич. — Но уже видим, что публика приезжает разная. Некоторые просто посмотреть на виноградники, кто-то — подышать чистым воздухом и послушать про диковинное пока для Тулы растение. Есть и такие, кто едет сюда убедиться, что мы не врём и действительно растим (!) под Тулой (!) виноград (!). Однажды приехали на экскурсию ребята с Кавказа. Увидели, расшумелись, принялись звонить кому-то: «Представляешь? Тут и правда виноград!»

Кулаковы показывают гостям, как работает ферма, как растят и собирают виноград.

Очень много людей приезжают, чтобы купить саженцы для своего участка, набраться опыта, спросить совета.

— Мы и хотим в будущем делиться этим опытом с людьми, приглашать их в усадьбу, проводить экскурсии, тематические конференции, дегустации, — рассказывает Денис Кулаков. — Мы создаем здесь уникальную площадку для проведения различных мероприятий: чтобы можно было отпраздновать день рождения или свадьбу, провести корпоративную встречу или спортивный турнир на свежем воздухе.

Пока взрослые смотрят, как растет виноград, малыши наблюдают за птицей и кроликами, обживающимися на ферме. У каждого свой интерес!

— Здесь очень интересное с точки зрения отдыха место. Леса рядом огромные! Мы пробили тропу и поддерживаем ее. Назвали ее «Тропой Голицына». Наши гости ходят по этой тропе и восхищаются лесом, видами, тишиной.

В планах у Кулаковых — смотровая башня, классический атрибут французских шато. Чтобы можно было с высоты полюбоваться и виноградниками, и роскошной дубенской природой.

— Виноград — вещь волшебная. Вкусная, полезная, с историей. Я очень хочу, чтобы на эту культуру по-настоящему обратили внимание, — говорит Алексей Кулаков. — И, может быть, лет через 10-15 здесь, в Туле, появятся какие-то малые хозяйства, семейные фермы виноградарей. Я надеюсь, придет время, когда люди развернутся в сторону винограда в структуре малого хозяйства и будут кормить себя. А почему бы и нет?