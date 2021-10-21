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Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области
Фото автора и из архива семейной фермы

Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области

Горный инженер из Тулы вместе со своей семьей создал семейную виноградную ферму – расскажем о необычном сельскохозяйственном стартапе нашего региона.
«Тут за саженцами приехали. Где найти Олесю?» — «Она там же, где Мукузани». — «А где тут Вечерний Саратов?» О чем это всё? О винограде!
 
Myslo побывал на семейной ферме «Кулаково» в Дубенском районе и убедился — растить удивительную южную ягоду в нашей зоне рискованного земледелия можно! У тульских виноградарей есть один секрет, мы раскроем его чуть позже.
 

 

«Мы люди эмоциональные!»

…Километр по грунтовке от трассы Тула – Дубна, и перед нами — ворота с фамильным логотипом-вензелем. За ними — ровными рядами лоза на шпалерах. Нас встречает глава семьи и основатель фермы Алексей Кулаков. Последние шесть лет он живет и дышит виноградарством, и только прошлой осенью смог почти уверенно сказать: «Получается!»
 
 
– Я по профессии — горный инженер, строитель. Не бьется, да? А всё девяностые… Шахты закрылись, надо было что-то делать. Сейчас я занимаюсь производством металлоконструкций для строительства. Но сердце уже надолго занято другим – виноградом.
 
Несколько лет назад Алексей Николаевич прочитал в журнале статью о смоленском виноградаре. И удивился: виноград в северных районах? Стало любопытно. По пути из минской командировки специально заехал к тому самому смоленскому виноградарю Юрию Чугуеву.  Чугуев был известным селекционером с очень похожей историей: технарь по образованию, увлекся виноградарством и посвятил ему огромный кусок жизни.
 
– Я увидел его виноград и буквально заболел, он меня впечатлил, воодушевил! На прощанье Юрий Михайлович подарил мне книгу по виноградарству. Этот визит меня взволновал. А мы люди эмоциональные и решительные, поэтому взялись за дело.
 
 
Выкупили в голом поле 30 гектаров для будущей фермы. Была возможность выбирать, но приехал сюда, и сразу всё понравилось: во-первых, с точки зрения самой культуры — уклон на запад и юго-запад был учтен, для винограда важно освещение. А в остальном — да просто сердце ёкнуло: лес, природа, красота... Ну и остались тут. Дубенский район — один из самых чистых в Тульской области.
 
Плюс инфраструктура поблизости — всего в километре отличная трасса на Дубну. И относительная удаленность от населенных пунктов — не хотелось оказаться в каком-то конгломерате дачников, важно было уединение. Провели электричество, пробурили скважину, подсыпали дорогу. Организовали отопление — электрическое и печное.
 
О первоначальных вложениях Алексей умалчивает, обозначил только, что для его семьи они были приличными.
 

Секреты виноградарства

Дело, за которое взялась семья Кулаковых, оказалось непростым. Виноград — не картошка и не цветы, где все секреты давно известны, а получается или нет — видно уже через пару месяцев.
 
– Так как я технарь, то в области виноградарства я полный ноль. Но! Ноль — это и все остальные. По выращиванию винограда в нашей климатической зоне нет наработок, нет опыта. Мы стали первопроходцами, только не в пафосном смысле этого слова. Действительно, ни литературы, ни методичек не найдешь. И главное — нет никаких форумов и объединений, где можно было бы пообщаться с единомышленниками.
 
Поначалу черпали знания из каких-то всё же опубликованных источников, перерабатывали на «тульский лад». Пробовали узнавать секреты в новочеркасском институте (Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия имени Я. И. Потапенко. — Прим. авт.). И один ученый с кандидатской, между прочим, степенью сказал нам простую и удивительную вещь:
 
«Вы нигде не найдете ответов на все свои вопросы. Наблюдайте, действуйте методом проб и ошибок, систематизируйте знания, и в конце концов будете знать больше, чем мы».
 
Поначалу Кулаковы купили и посадили неместные саженцы. Потом познакомились с Юрием Зотовым — это тульский селекционер-виноградарь. Выведенные им сорта винограда — Памяти Гальвера, Тульская изабелла — теперь тоже есть на ферме.
 
 
Лоза приживается и растет 5-6 лет. По сути, первый урожай Кулаковы собрали осенью 2020 года.
 
 
Успех ли это? Это смотря какую задачу ставить. Результат в виде ягод — не результат. Надо чтобы растение сформировалось, в первые 2-3 года грозди обрывают, чтобы не нагружать лозу. Для виноградаря главное — получить здоровое растение.
 
– Мы хотим, чтобы в результате нашей работы можно было сказать, что в Тульской области, в нашей полосе, можно растить вот такие сорта винограда, и не в порядке эксперимента, а рассчитывая на конкретную урожайность, на то, что они приживутся.
 
 
Алексей Кулаков раскрыл свой секрет виноградарства (и не только!):
– Работать, быть внимательным и любознательным, следовать за мечтой и не отступать от нее.
Рецепт простой, универсальный для всех сторон жизни.
 
- На самом деле, претендовать на знание каких-то секретов - слишком рано. Мы только учимся, только начинаем, - говорит Алексей Николаевич.
 

Как устроен виноградник?

Сейчас на 1,2 га земли у Кулаковых около 20 сортов винограда, отобранных по принципу зимостойкости и по периоду вегетации, который к нашим почти суровым условиям подходит. Саженцы везли с Поволжья, из Смоленска, есть и местные, от нашего земляка Зотова, посадили известные американские гибриды. Всего здесь около 1100 растений, и этой осенью посадят еще 250.
 
 
Все сорта — не столовые, только в переработку: фермеры делают для себя вино, гонят чачу, варят варенье и компоты.
 
 
Сажают виноград особым образом: важен уклон (для освещенности), солнце для винограда очень важно. Лозу сажают на специальные конструкции — шпалеры высотой 2 метра. И здесь есть своя тульская специфика: в отличие от южных районов у нас виноград можно и нужно сажать реже – 3 метра между рядами, такое же расстояние между саженцами. Так он лучше освещается и прогревается солнцем, к тому же такого дефицита земли, как на юге, у нас нет, можем себе позволить!
 
 
Виноградником занимаются всей семьей: Алексей Николаевич с супругой, их сын и невестка.
 
– Надеюсь, внуки продолжат наше дело. Виноград — культура такая, надо смотреть на десятилетия вперед.
 
Химии при обработке — по минимуму, сбор — ручной: корзинка, секатор – и вперед! Своих рук в течение года достаточно, но осенью, в сезон, Кулаковы привлекают два-три наемных работника. Причем хорошо, если ребята из Узбекистана, — они «в теме».
 

Удивленные южане и «Тропа Голицына»

В европейских странах обязательный атрибут любой виноградной фермы — экскурсии, дегустации местных вин. Там всё отработано столетиями, а главное — потенциальный турист уже есть и он знает, что хочет получить. Он планирует, что проведет эту субботу на таком-то ранчо или шато, едет туда с детьми. У россиян это не в культуре, но надо же с чего-то начинать.
 
Наши дубенские фермеры, получив первый урожай, тоже решили попробовать окунуться в тему агротуризма — запустили экскурсии. Ну как окунуться — осторожно начать. И оказалось — есть запрос, есть интересующиеся.
 
 
— По одному сезону судить рано, — говорит Алексей Николаевич. — Но уже видим, что публика приезжает разная. Некоторые просто посмотреть на виноградники, кто-то — подышать чистым воздухом и послушать про диковинное пока для Тулы растение. Есть и такие, кто едет сюда убедиться, что мы не врём и действительно растим (!) под Тулой (!) виноград (!). Однажды приехали на экскурсию ребята с Кавказа. Увидели, расшумелись, принялись звонить кому-то: «Представляешь? Тут и правда виноград!»
 
Кулаковы показывают гостям, как работает ферма, как растят и собирают виноград.
  
 
Очень много людей приезжают, чтобы купить саженцы для своего участка, набраться опыта, спросить совета.
 
 
 
— Мы и хотим в будущем делиться этим опытом с людьми, приглашать их в усадьбу, проводить экскурсии, тематические конференции, дегустации, — рассказывает Денис Кулаков. — Мы создаем здесь уникальную площадку для проведения различных мероприятий: чтобы можно было отпраздновать день рождения или свадьбу, провести корпоративную встречу или спортивный турнир на свежем воздухе.
 
 
Пока взрослые смотрят, как растет виноград, малыши наблюдают за птицей и кроликами, обживающимися на ферме. У каждого свой интерес!
 
 
— Здесь очень интересное с точки зрения отдыха место. Леса рядом огромные! Мы пробили тропу и поддерживаем ее. Назвали ее «Тропой Голицына». Наши гости ходят по этой тропе и восхищаются лесом, видами, тишиной.
 
 
В планах у Кулаковых — смотровая башня, классический атрибут французских шато. Чтобы можно было с высоты полюбоваться и виноградниками, и роскошной дубенской природой.
 
— Виноград — вещь волшебная. Вкусная, полезная, с историей. Я очень хочу, чтобы на эту культуру по-настоящему обратили внимание, — говорит Алексей Кулаков. — И, может быть, лет через 10-15 здесь, в Туле, появятся какие-то малые хозяйства, семейные фермы виноградарей. Я надеюсь, придет время, когда люди развернутся в сторону винограда в структуре малого хозяйства и будут кормить себя. А почему бы и нет?
 
 
Галерея
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 1
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 2
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 3
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 4
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 5
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 6
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 7
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 8
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 9
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 10
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 11
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 12
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 13
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 14
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 15
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 16
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 17
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 18
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 19
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 20
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 21
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 22
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 23
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 24
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 25
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 26
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 27
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 28
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 29
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 30
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 31
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 32
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 33
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 34
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 35
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 36
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 37
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 38
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 39
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 40
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 41
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 42
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 43
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 44
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 45
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 46
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 47
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 48
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 49
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 50
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 51
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 52
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 53
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 54
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 55
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 56
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 57
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 58
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 59
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 60
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 61
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 62
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 63
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 64
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 65
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 66
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 67
Виноград с южных склонов Дубны: как работает необычная семейная ферма в Тульской области, Фото: 68
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вчера, в 20:50 +5
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