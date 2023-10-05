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«Арсенал» — «Сокол», концерт Алены Свиридовой и лекция Дробышевского: выходные в Туле

«Арсенал» — «Сокол», концерт Алены Свиридовой и лекция Дробышевского: выходные в Туле

А еще квартирник в «Октаве», второй полуфинал Оружейной лиги КВН, дискотека 90-х и многое другое — в нашем обзоре выходных.

«Арсенал» — «Сокол»

Когда: 8 октября, воскресенье, 17.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» — «Сокол»

8 октября на Центральном стадионе состоится встреча 13-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги между тульским «Арсеналом» и «Соколом» из Саратова.

 

Алена Свиридова

Когда: 8 октября, воскресенье, 19.00.

Где: Harat’s Pub.
Стоимость: от 2000 руб.

Алена Свиридова

8 октября в Harat's Pub пройдет концерт Алены Свиридовой.

Певица и автор песен Алена Свиридова на сцене — с начала 1990-х, однако, ей каким-то чудом удалось избежать статуса «живой легенды». Более того, она не выступает на ретрофестивалях. По нынешним временам этим можно гордиться. Значит, музыкант живет сегодняшним днем и двигается вперед.

 

Лекции Станислава Дробышевского

Когда: 7 октября, суббота, 15.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Лекции Станислава Дробышевского

7 октября в «Октаве» пройдет новая серия лекций известного антрополога Станислава Дробышевского.

 

Второй полуфинал Оружейной лиги КВН

Когда: 8 октября, воскресенье, 17.00.

Где: Городской концертный зал.

Второй полуфинал Оружейной лиги КВН

8 октября в Городском концертном зале пройдет второй полуфинал Оружейной лиги КВН.

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 7 октября, суббота, 19.00.

Где: Кафе «Октавы».
Стоимость: 400 руб.

Квартирники в кафе «Октавы»

7 октября в кафе «Октавы» в рамках серии квартирников выступит группа «ТЕ-САМЫЕ» — альтернативные рок-музыканты из Тулы, в этом году взяли Гран-при рок-фестиваля «МолоТняк-2023» и стали участниками Oktava Lab fest.

Для квартирника ребята приготовили специальную программу из авторской музыки и мощных каверов, c разгоном от «Федерико Феллини» до пониженного гитарного строя и мощных ударных сбивок в одну секунду. 

 

Чёрный вторник

Когда: 7 октября, суббота, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1000 руб.

Чёрный вторник

7 октября в Concert Hall выступит ивановский трибьют-проект группы «Сектор Газа» — «Чёрный вторник». Жгучая смесь настоящего панка с проникающей под кожу ностальгией.

 

Кубок Тульской области по спортинг-дуплетной стрельбе

Когда: 7 октября, суббота, 9.45.

Где: Парк-отель «Цитадель».​​

Кубок Тульской области по спортинг-дуплетной стрельбе

7 октября в спортивно-стрелковом клубе «Цитадель» состоится Кубок Тульской области по спортинг-дуплетной стрельбеВ соревнованиях примут участие порядка 100 спортсменов. 

 

Дискотека 90-х и 2000-х

Когда: 6 октября, пятница, 22.00.

Где: Concert Hall.​​
Стоимость: от 400 руб.

Дискотека 90-х и 2000-х

6 октября в Concert Hall пройдет ночная дискотека 90-х и 2000-х.

 

Живой джаз + танцевальный мастер-класс

Когда: 7 октября, суббота, 18.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 400 руб.​​

Живой джаз + танцевальный мастер-класс

7 октября праздник у всех любителей джаза — в «Типографии» состоится концерт Sweet Sound Band. Это музыкальный коллектив, который уже полюбился всем поклонникам джаза в Туле. Свингующие ритмы, джазовые стандарты и инструментальные соло. Этот вечер точно будет непохож на другие.

 

Rammstein tribute show

Когда: 8 октября, воскресенье, 20.00.

Где: Concert Hall.​​
Стоимость: от 1000 руб.

Rammstein tribute show

8 октября в Concert Hall пройдёт незабываемое шоу от RAMMproJect.

RAMMproJect — трибьют шоу легендарных RAMMSTEIN, поражающий идентичным звучанием. Невероятное шоу, наполненное спецэффектами под соусом мощной харизмы и артистизма окунет в ту самую неповторимую атмосферу.

 

Кубок России и чемпионат ЦФО по ралли-рейдам

Когда: 6-7 октября, пятница–суббота, 10.00.

Где: Открытие соревнований и торжественный старт будет 7 октября в 10.00 в районе д. Ленинки и д. Осиново Воловского р-на. Старт спецучастка — в 11.00 в д. Любимовке.

Кубок России и чемпионат ЦФО по ралли-рейдам

6 октября в Тульской области пройдут Кубок России и чемпионат ЦФО по ралли-рейдам.

Четвертый год подряд Тульская область примет сильнейших отечественных автогонщиков-покорителей бездорожья. В этом сезоне Баха «Тула» пройдет в ранге четвертого этапа Кубка России по ралли-рейдам и чемпионата ЦФО.

Баха — это короткий ралли-рейд с протяженностью дистанции до 1000 километров.

 

«Тулица» — «Минчанка»

Когда: 8 октября, воскресенье, 17.00.

Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».

«Тулица» — «Минчанка»

8 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» в рамках 2 тура Pari Суперлиги пройдет матч между «Тулицей» и «Минчанкой».

 

Любовная отповедь

Когда: 6 октября, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Любовная отповедь

6 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».

а что в кино?

Оппенгеймер 


История жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.

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сегодня, в 17:20 0
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