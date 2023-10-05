«Арсенал» — «Сокол», концерт Алены Свиридовой и лекция Дробышевского: выходные в Туле

Кубок России и чемпионат ЦФО по ралли-рейдам

Когда: 6-7 октября, пятница–суббота, 10.00. Где: Открытие соревнований и торжественный старт будет 7 октября в 10.00 в районе д. Ленинки и д. Осиново Воловского р-на. Старт спецучастка — в 11.00 в д. Любимовке.





6 октября в Тульской области пройдут Кубок России и чемпионат ЦФО по ралли-рейдам.

Четвертый год подряд Тульская область примет сильнейших отечественных автогонщиков-покорителей бездорожья. В этом сезоне Баха «Тула» пройдет в ранге четвертого этапа Кубка России по ралли-рейдам и чемпионата ЦФО.

Баха — это короткий ралли-рейд с протяженностью дистанции до 1000 километров.