«Арсенал» — «Сокол», концерт Алены Свиридовой и лекция Дробышевского: выходные в Туле

«Арсенал» — «Сокол»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
8 октября на Центральном стадионе состоится встреча 13-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги между тульским «Арсеналом» и «Соколом» из Саратова.
Алена Свиридова
Где: Harat’s Pub.
Стоимость: от 2000 руб.
8 октября в Harat's Pub пройдет концерт Алены Свиридовой.
Певица и автор песен Алена Свиридова на сцене — с начала 1990-х, однако, ей каким-то чудом удалось избежать статуса «живой легенды». Более того, она не выступает на ретрофестивалях. По нынешним временам этим можно гордиться. Значит, музыкант живет сегодняшним днем и двигается вперед.
Лекции Станислава Дробышевского
Где: Творческий кластер «Октава».
7 октября в «Октаве» пройдет новая серия лекций известного антрополога Станислава Дробышевского.
Второй полуфинал Оружейной лиги КВН
Где: Городской концертный зал.
8 октября в Городском концертном зале пройдет второй полуфинал Оружейной лиги КВН.
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Кафе «Октавы».
Стоимость: 400 руб.
7 октября в кафе «Октавы» в рамках серии квартирников выступит группа «ТЕ-САМЫЕ» — альтернативные рок-музыканты из Тулы, в этом году взяли Гран-при рок-фестиваля «МолоТняк-2023» и стали участниками Oktava Lab fest.
Для квартирника ребята приготовили специальную программу из авторской музыки и мощных каверов, c разгоном от «Федерико Феллини» до пониженного гитарного строя и мощных ударных сбивок в одну секунду.
Чёрный вторник
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1000 руб.
7 октября в Concert Hall выступит ивановский трибьют-проект группы «Сектор Газа» — «Чёрный вторник». Жгучая смесь настоящего панка с проникающей под кожу ностальгией.
Кубок Тульской области по спортинг-дуплетной стрельбе
Где: Парк-отель «Цитадель».
7 октября в спортивно-стрелковом клубе «Цитадель» состоится Кубок Тульской области по спортинг-дуплетной стрельбе. В соревнованиях примут участие порядка 100 спортсменов.
Дискотека 90-х и 2000-х
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 400 руб.
6 октября в Concert Hall пройдет ночная дискотека 90-х и 2000-х.
Живой джаз + танцевальный мастер-класс
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 400 руб.
7 октября праздник у всех любителей джаза — в «Типографии» состоится концерт Sweet Sound Band. Это музыкальный коллектив, который уже полюбился всем поклонникам джаза в Туле. Свингующие ритмы, джазовые стандарты и инструментальные соло. Этот вечер точно будет непохож на другие.
Rammstein tribute show
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1000 руб.
8 октября в Concert Hall пройдёт незабываемое шоу от RAMMproJect.
RAMMproJect — трибьют шоу легендарных RAMMSTEIN, поражающий идентичным звучанием. Невероятное шоу, наполненное спецэффектами под соусом мощной харизмы и артистизма окунет в ту самую неповторимую атмосферу.
Кубок России и чемпионат ЦФО по ралли-рейдам
Где: Открытие соревнований и торжественный старт будет 7 октября в 10.00 в районе д. Ленинки и д. Осиново Воловского р-на. Старт спецучастка — в 11.00 в д. Любимовке.
6 октября в Тульской области пройдут Кубок России и чемпионат ЦФО по ралли-рейдам.
Четвертый год подряд Тульская область примет сильнейших отечественных автогонщиков-покорителей бездорожья. В этом сезоне Баха «Тула» пройдет в ранге четвертого этапа Кубка России по ралли-рейдам и чемпионата ЦФО.
Баха — это короткий ралли-рейд с протяженностью дистанции до 1000 километров.
«Тулица» — «Минчанка»
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
8 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» в рамках 2 тура Pari Суперлиги пройдет матч между «Тулицей» и «Минчанкой».
Любовная отповедь
Где: Тульский камерный драматический театр.
6 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
Оппенгеймер
История жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.