Живой джаз + танцевальный мастер-класс
7 октября праздник у всех любителей джаза — в «Типографии» состоится концерт Sweet Sound Band. Это музыкальный коллектив, который уже полюбился всем поклонникам джаза в Туле. Свингующие ритмы, джазовые стандарты и инструментальные соло. Этот вечер точно будет непохож на другие.
+ МАСТЕР-КЛАСС
Что может быть лучше, чем слушать джаз? Конечно, его танцевать! Именно поэтому прямо перед концертом пройдёт бесплатный мастер-класс от студии @jumpin_jive, после которого вы сможете аутентично танцевать под живой джаз! Приходите в удобной обуви (кроссовки, кеды) и приготовьтесь погрузиться в эпоху джаза!
Стоимость: 400 руб.
18.00 — начало мастер-класса, 19.00 — начало концерта.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 октября 2023, суббота
18:00
24 сентября - 11 октября
26 сентября - 11 октября
10 октября, вторник 00:00
19 августа - 11 октября
11 мая - 11 октября
28 сентября - 11 октября