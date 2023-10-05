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Живой джаз + танцевальный мастер-класс

Живой джаз + танцевальный мастер-класс

7 октября праздник у всех любителей джаза — в «Типографии» состоится концерт Sweet Sound Band. Это музыкальный коллектив, который уже полюбился всем поклонникам джаза в Туле. Свингующие ритмы, джазовые стандарты и инструментальные соло. Этот вечер точно будет непохож на другие. 

+ МАСТЕР-КЛАСС 
Что может быть лучше, чем слушать джаз? Конечно, его танцевать! Именно поэтому прямо перед концертом пройдёт бесплатный мастер-класс от студии @jumpin_jive, после которого вы сможете аутентично танцевать под живой джаз! Приходите в удобной обуви (кроссовки, кеды) и приготовьтесь погрузиться в эпоху джаза! 

Стоимость: 400 руб.
18.00 — начало мастер-класса, 19.00 — начало концерта.
 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 октября 2023, суббота
18:00
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