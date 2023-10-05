Живой джаз + танцевальный мастер-класс

7 октября праздник у всех любителей джаза — в «Типографии» состоится концерт Sweet Sound Band. Это музыкальный коллектив, который уже полюбился всем поклонникам джаза в Туле. Свингующие ритмы, джазовые стандарты и инструментальные соло. Этот вечер точно будет непохож на другие.

+ МАСТЕР-КЛАСС

Что может быть лучше, чем слушать джаз? Конечно, его танцевать! Именно поэтому прямо перед концертом пройдёт бесплатный мастер-класс от студии @jumpin_jive, после которого вы сможете аутентично танцевать под живой джаз! Приходите в удобной обуви (кроссовки, кеды) и приготовьтесь погрузиться в эпоху джаза!

Стоимость: 400 руб.

18.00 — начало мастер-класса, 19.00 — начало концерта.

