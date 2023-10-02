Кубок Тульской области по спортинг-дуплетной стрельбе
7 октября в спортивно стрелковом клубе «Цитадель» состоится Кубок Тульской области по спортинг-дуплетной стрельбе.
В соревнованиях примут участие порядка 100 спортсменов. Именные заявки на участие и все необходимые документы предоставляются с 08:00 до 09:30 в мандатную комиссию в день соревнований.
Адрес: ООО «ТССК «ЦИТАДЕЛЬ», Тульская область, Ленинский район, пос. Рождественский, участок 76.
Где и когда?
Тула , посёлок Рождественский, территория бывшего карьера
7 октября 2023, суббота
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