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Кубок Тульской области по спортинг-дуплетной стрельбе

Кубок Тульской области по спортинг-дуплетной стрельбе

7 октября в спортивно стрелковом клубе «Цитадель» состоится Кубок Тульской области по спортинг-дуплетной стрельбе.

В соревнованиях примут участие порядка 100 спортсменов.  Именные заявки на участие и все необходимые документы предоставляются с 08:00 до 09:30 в мандатную комиссию в день соревнований.

Адрес: ООО «ТССК «ЦИТАДЕЛЬ», Тульская область, Ленинский район, пос. Рождественский, участок 76.  

Где и когда?
Цитадель, парк-отель
Тула , посёлок Рождественский, территория бывшего карьера
7 октября 2023, суббота
09:45
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