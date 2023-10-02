7 октября в спортивно стрелковом клубе «Цитадель» состоится Кубок Тульской области по спортинг-дуплетной стрельбе.



В соревнованиях примут участие порядка 100 спортсменов. Именные заявки на участие и все необходимые документы предоставляются с 08:00 до 09:30 в мандатную комиссию в день соревнований.



Адрес: ООО «ТССК «ЦИТАДЕЛЬ», Тульская область, Ленинский район, пос. Рождественский, участок 76.