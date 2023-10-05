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Дискотека 90-х и 2000-х

Дискотека 90-х и 2000-х

6 октября в Concert Hall пройдет ночная дискотека 90-х и 2000-х.

Что будет: 

  • Конкурсы, призы, медляки и атмосфера школьной дискотеки.
  • Все супер хиты 90-х от Dj SuperMario: «Руки Вверх», «Вирус», «Демо», «Краски», «Акула», А. Губин, «Гости из будущего», Hi-Fi, Aqua, «Иванушки Int», На-На, Backstreet Boys, Chemical Brothers, «Лицей», Prodigy, Лика Star, «Отпетые Мошенники», «Стрелки», Scooter, Данко, Britney Spears, «Пропаганда», Шура, «ТАТУ», Guano Apes, Fat Boys Slim, Т. Буланова, Dr. Alban, Nirvana, Михей, Haddaway, Roxette, Блестящие, O-Zone, Света, «Дискотека Авария», «Леприконсы» и другие.
     

Стоимость: от 400 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
6 октября 2023, пятница
22:00
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