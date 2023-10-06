Где в Туле поесть на 300 рублей? Часть 2

Фото и текст Дарьи Лашкевич

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле.

Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Первая часть обзора стала предметом активной полемики в комментариях: читатели делились личным опытом, смаковали вкусные воспоминания, отмечали вероломно незамеченных кандидатов. Что-то мы подсмотрели в обсуждении, что-то нашли сами и теперь готовы рассказать о новой пачке мест, где «дешево и сердито».

Напомним правила: обед должен включать первое, второе и напиток. Больше позиций — отлично. Ограничений на специальные предложения (комбо, бизнес-ланчи) нет. Так как большинство «участников» эксперимента — столовые, время ожидания не учитывается (даже в кафе работа кухни и официантов не занимала более 7 минут).

В этот раз Myslo питался в:

Уютная столовая, примостившаяся под боком у SK Royal Hotel, встречает нас замечательными рисунками на стенах и полным залом — едва ли можно найти свободный столик. Вежливый персонал помогает определиться с выбором и выносит гастроемкости со свежайшими блюдами — с пылу с жару!

Вот что мы взяли:

куриный бульон с лапшой (90 руб.);

компот цветочный (50 руб.);

рис (60 руб.);

котлета куриная (100 руб.).

Итог: 300 руб.

На первое не слишком жирный, наваристый бульон с «подуставшей» курицей. Вот за что его нельзя поругать, так это за отсутствие гущи — ее в супе достаточно. Вторым курсом идет сочная котлета (что-то похожее вы могли пробовать в школьной столовой или купить в магазине — видимо, лепят их по одной ТТК). В качестве гарнира мы выбрали рис — он рассыпчатый, но полностью готовый. В довершение ко всему — ароматный компот с легким, ненавязчивым вкусом.

Здесь чисто и светло, радушные работники, вкусная и недорогая еда — попадание в десятку по всем пунктам. А потому не скупимся на «пятерку» для «Тульского фермера» и идем дальше.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Мы не смогли пройти мимо многообещающей вывески «Атмосфера: гастробар». Атмосферно ли внутри? Да, вполне. Но вкусно ли?

«Бизнес-ланч лайт» включает в себя два блюда (горячее и салат) и напиток — по выбору из меню обедов. Вот что ели мы:

— салат «Цезарь»;

— домашний лимонад;

— куриный бульон с лапшой.

Итог: 330 руб.

За относительно скромную цену мы получаем блюда ресторанного уровня. Здешний «Цезарь» — это «Цезарь» «здорового человека»: идеальное соотношение между салатом и курицей (несколько полновесных медальонов), а соус и вовсе образцовый.

Бульон пресный (пожалуйста — соль и перец всегда на столе), скорее холодный, чем теплый, зато очень ароматный и легкий. Вишневый лимонад не был похож на стандартную смесь сиропа, сока и газировки, потому мы попросили официанта раскрыть секрет. Как оказалось, все новое — это хорошо забытое старое: здесь его готовят из варенья, разбавляя водой. Признавайтесь, кому бабушка готовила такой же напиток?

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Пожалуй, незаслуженно обделенное (по мнению некоторых читателей) вниманием место в нашем списке. Давайте посмотрим, оправдывает ли «Трактиръ» негласный статус народного любимца.

Харáктерная повариха снаряжает наш поднос едой:

суп гороховый с куриным филе (50 руб.);

чай с сахаром и лимоном (20 руб.);

картофельное пюре (35 руб.);

филе куриное с грибами (140 руб.).

Итог: 245 руб.

Новый ремонт — это хорошо, только вот кружки на раздаче стояли грязные (пришлось поискать чистую). Да и куриное филе с грибами в чеке вместо заявленной свинины привело нас в замешательство. Однозначный ответ на этот животрепещущий вопрос мы дать не сможем, потому как по вкусу происхождение мяса определить тяжело: оно безвкусное, с заветрившимся сыром и призрачными грибами (мы даже перепроверили их наличие под слоем сыра).

Рядом на тарелке бледнеет ледяное пюре (пожалуйста — в обеденном зале есть микроволновка). Зато гороховый суп порадовал — будто папа приготовил. Чай — как чай, только ни лимон, ни сахар нам не предложили.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Среди бесчисленных палаток с выпечкой на улице Пирогова есть всего пара кафе, среди которых — «Бонифаций». Попасть в «Бонифация» мы смогли только со второй попытки: днем ранее кафе оказалось закрыто на час раньше. На наш вопрос администратор (назовем голос из трубки так) ответил: «Обеды кончились, и мы закрылись». Да и во второй раз заведение показалось абсолютно мертвым: за прилавком никого, гостей, даже света в основном зале нет. Неудивительно: по заверениям продавщицы/работницы зала/уборщицы гости берут еду с собой. Тем не менее кто-то уже успел наследить крошками, испачкать пол и стены (не переживайте, скатерти тут стирают каждый вечер).

Местный комплексный обед также оставляет место для фантазии: каждый день можно выбрать из 4-5 гарниров, 4-5 мясных блюд и 3 супов. Мы взяли:

куриный бульон с лапшой;

котлету;

гречку;

витаминный салат;

хлебную корзину.

Итог: 200 руб.

Приличный набор за свои деньги. Курицы в супе не оказалось, но в остальном — приятная домашняя похлебка. Витаминный салат из морковки и капусты немного горчит, зато задорно хрустит и делает рацион разнообразным. В гречку вмешано немного сливочного масла. Котлета исполнена в лучших традициях школьных столовых — почувствуйте вкус детства.

При всей своей чудаковатости (ненормированный график работы, старая, местами потрескавшаяся посуда, аляповатый интерьер и общая неряшливость) «Бонифаций» не оставил резко негативного впечатления. В первую очередь это заслуга работницы зала, так заботливо ухаживающей за своим единственным посетителем (она даже отказывалась брать с нас плату, потому что увидела практически нетронутую еду. Будто у бабушки в гостях.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Неоднократно замеченное, но непроверенное место. Стоит ли оно внимание сотен ежедневно проходящих мимо студентов и случайных гостей?

Что интересно, указанные цены справедливы только в рамках комбо: если брать по-отдельности, выйдет дороже. «Полный» бизнес-ланч («неполного» тут не бывает) состоит из:

оливье (56 руб.);

горохового супа с курицей (72 руб.);

курицы, запеченной в беконе (120 руб.);

спагетти (40 руб.);

«напитка из ягод» (32 руб.);

выпечки (бесплатно);

кетчупа (бесплатно);

хлебной корзины (бесплатно).

Итог: 320 руб.

Курица, запеченная в беконе — звучит вкусно. Но как же мы ошибались. На деле это оказался шмат холодного безвкусного мяса, с которого ручьями стекает жир. С разваренными спагетти — то, что надо. Спасает ситуацию лужица кетчупа.

«Напиток из ягод» сложно описать как-то иначе — просто подкрашенная вода с намеком на аромат. Но запить пирожок с абрикосовым повидлом — классику все тех же школьных столовок — сойдет.

Но давайте о хорошем. Остальные яства показали себя с лучшей стороны: «оливье» могло бы стоять напротив определения в словаре как иллюстрация (вообразите себе вкус среднестатистического представителя и не ошибетесь), суп густой, наваристый (разве что курица с трухлявым привкусом).

Наша оценка: 2 из 5 баллов.