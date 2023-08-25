8 октября в Harats Pub пройдет концерт Алены Свиридовой.



Певица и автор песен Алена Свиридова на сцене — с начала 1990-х, однако, ей каким-то чудом удалось избежать статуса «живой легенды». Более того, она не выступает на ретро-фестивалях. По нынешним временам этим можно гордиться. Значит музыкант живет сегодняшним днем и двигается вперед.



Алена принадлежит к той редкой категории исполнителей, которым нет необходимости подстраиваться под шоу-бизнес. Свиридова сама себе автор, сама себе жанр, сама себе шоу-бизнес. Благодарных зрителей у такого подхода достаточно – они готовы рукоплескать и плакать вместе со своей обаятельной любимицей. В репертуаре Алены Свиридовой остаются самые популярные и узнаваемые песни за всю карьеру – «Розовый фламинго», «Бедная овечка», «Никто и никогда», «Просто кончилась зима», «Я слишком много знаю» и другие. К тому же рядом со всеми любимыми песнями в программе – новые композиции, представленные на последнем вышедшем альбоме «Город-река».



Концерты Алены Свиридовой всегда одинаково интересны и для любителей послушать и для любителей потанцевать.



Стоимость: от 2000 руб. Билеты по ссылке.