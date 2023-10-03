6 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».

Монолог темпераментной Грасиэлы (Елена Басова) слушает манекен в

мужском костюме, сидящий в кресле и читающий газету. Когда главная

героиня вспоминает счастливые и трагические моменты своей жизни, за

тонкой пеленой полупрозрачной ткани оживают призраки: богатой свекрови, слуги, мужчины, с которым у Грасиэлы могла бы случиться действительно счастливая любовь. Они помогают Елене Басовой - Грасиэле - играть спектакль своей жизни. Но это лишь аккомпанемент, под который актриса мастерски исполняет сольную партию.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Спектакль идет без антракта.

Режиссер: Алексей Басов.