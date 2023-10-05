Сергей Полунин представил в Туле балет «Распутин»

Фото Катерины Беловой.

Полунин — суперзвезда мирового танца. Его сравнивают с Рудольфом Нуриевым и Михаилом Барышниковом. Он стал самым молодым в истории премьером Королевского балета Великобритании.

Сейчас ему 33, он живёт и работает в России, возглавляет Театр оперы и балета Севастополя.



Фото https://www.kino-teatr.ru/

Многим Сергей Полунин известен своими татуировками: у него на груди сразу три тату с изображением Президента России Владимира Путина. В соцсетях он активно поддерживает СВО и показывает, как танцует под композицию SHAMAN’а «Встанем».

В Тулу Полунин привез балет «Распутин». Это история об одном из самых загадочных и противоречивых исторических личностей России. Григорий Распутин — сибирский крестьянин, который стал одним из самых влиятельных людей в империи. Для кого-то он злодей и сущий дьявол, для кого-то — мудрец.

Действующими лицами драмы стали Григорий Распутин (Сергей Полунин), царь Николай II, императрица Александра Федоровна, царевич Алексей и убийца Распутина — князь Феликс Юсупов.

— Для меня Распутин очень разный, — говорит о своем герое сам Сергей Полунин. — Энергетически он очень сильный. Внутри него происходит борьба добра со злом. Его внутренние демоны, внутренняя темнота все-таки в нем победили. Кто-то скажет, что он хороший, кто-то — что злодей. Каждый должен сам выбрать, как он его видит, но в нем много человеческого.

— Наш балет «Распутин» — это в первую очередь история человеческих отношений. Все ее герои — и Распутин, и царская семья, и князь Юсупов в ней — не абстрактные исторические герои из книг, а живые люди — с человеческими чувствами и переживаниями.

Мировая премьера балета состоялась в 2019 году в лондонском театре Palladium. Создала постановку хореограф Юка Ойши. И вот в октябре 2023 года «Распутина» увидели туляки.

Это было мощно, ярко, красиво, даже можно сказать — завораживающе. Но после спектакля осталось ощущение, что было мало. Зрители увидели два отделения по 30 минут. Отметим, что билеты на первые ряды партера стоили по восемь тысяч рублей.

Туляки рассказали Myslo, почему пришли на балет.

Диана и Елена

Диана:

— На балет мы ходим нечасто, но Сергей шикарен, поэтому сегодня мы здесь! Я восхищаюсь им, его татуировками, его творчеством. Сергей — мировая звезда!

Елена:

— Вообще, балет «Распутин» в Туле — знаковое событие для нашего города. Так что такой визит пропустить нельзя. Обычно, чтобы посмотреть балет, приходится ездить в столицу. Там смотрели «Лебединое озеро», «Жизель», «Щелкунчик». А сегодня увидим балет «Распутин».

Нина Владимировна и Анастасия

Анастасия:

— Мы очень любимы Сергея Полунина и следим за его творчеством. Считаем современным ярким представителем балета, и сегодня нам выпала уникальная возможность соприкоснуться с его творчеством.

Нина Владимировна:

— Сергей Полунин очень талантливый. Мне он интересен, я в интернете все о нем посмотрела, почитала. Мне он очень нравится как танцовщик, как творческий человек. Полунин — это уникальный человек. Таких у нас не так много.

Галина и Раиса Викторовна

Галина:

— На телеканале «Культура» идет программа «Большие и маленькие», я ее частенько смотрю, потому что в детстве мечтала заниматься балетом, но не получилось. Поэтому балет мне нравится. Мы где-то что-то слышали про Полунина, он нас заинтересовал, и сегодня мы пришли познакомиться с его творчеством поближе. Мы не фанаты балета, Полунин нам больше интересен как человек. Если человек достиг таких высот, значит, он уже мастер своего дела. В любом случае это интересно.

Раиса Викторовна:

— Мы зацепились за его гражданскую позицию, она нам близка. Читали в интернете. А тут как раз афиша: в Тулу приезжает Полунин! Хочется быть в теме.

из досье myslo

Сергей Владимирович Полунин

Родился 20 ноября 1989 г. в Херсоне.

Окончил Киевское хореографическое училище, с 13 лет жил в Лондоне.

В 19 лет стал самым молодым премьером в истории труппы Королевского балета.

Танцевал в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, Новосибирском театре оперы и балета.

С 2016 года был приглашенным солистом Баварского балета в Мюнхене. В 2018 году принял гражданство России.

С 2020 года — директор Севастопольского театра оперы и балета.

Семья: жена фигуристка Елена Ильиных, два сына — Мир и Дар.



Кадр из фильма «Обыкновенная страсть», 2020 г. (Бельгия, Франция).

Фильмография: «Нуреев: Из России с любовью», «Приключения Алисы в стране чудес», «Убийство в „Восточном экспрессе“», «Красный воробей», «Нуреев. Белый ворон», «Щелкунчик и четыре королевства», «Начало», «Обыкновенная страсть».