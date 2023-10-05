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Сергей Полунин представил в Туле балет «Распутин»
Фото Катерины Беловой.

Сергей Полунин представил в Туле балет «Распутин»

На сегодняшний момент Сергей Полунин — пожалуй, самый востребованный и обсуждаемый российский танцовщик.

Полунин — суперзвезда мирового танца. Его сравнивают с Рудольфом Нуриевым и Михаилом Барышниковом. Он стал самым молодым в истории премьером Королевского балета Великобритании. 

Сейчас ему 33, он живёт и работает в России, возглавляет Театр оперы и балета Севастополя.

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Фото https://www.kino-teatr.ru/

Многим Сергей Полунин известен своими татуировками: у него на груди сразу три тату с изображением Президента России Владимира Путина. В соцсетях он активно поддерживает СВО и показывает, как танцует под композицию SHAMAN’а «Встанем»

В Тулу Полунин привез балет «Распутин». Это история об одном из самых загадочных и противоречивых исторических личностей России. Григорий Распутин — сибирский крестьянин, который стал одним из самых влиятельных людей в империи. Для кого-то он злодей и сущий дьявол, для кого-то — мудрец. 

Действующими лицами драмы стали Григорий Распутин (Сергей Полунин), царь Николай II, императрица Александра Федоровна, царевич Алексей и убийца Распутина — князь Феликс Юсупов.

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— Для меня Распутин очень разный, — говорит о своем герое сам Сергей Полунин. — Энергетически он очень сильный. Внутри него происходит борьба добра со злом. Его внутренние демоны, внутренняя темнота все-таки в нем победили. Кто-то скажет, что он хороший, кто-то — что злодей. Каждый должен сам выбрать, как он его видит, но в нем много человеческого. 

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— Наш балет «Распутин» — это в первую очередь история человеческих отношений. Все ее герои — и Распутин, и царская семья, и князь Юсупов в ней — не абстрактные исторические герои из книг, а живые люди — с человеческими чувствами и переживаниями.

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Мировая премьера балета состоялась в 2019 году в лондонском театре Palladium. Создала постановку хореограф Юка Ойши. И вот в октябре 2023 года «Распутина» увидели туляки.

Это было мощно, ярко, красиво, даже можно сказать — завораживающе. Но после спектакля осталось ощущение, что было мало. Зрители увидели два отделения по 30 минут. Отметим, что билеты на первые ряды партера стоили по восемь тысяч рублей.

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Туляки рассказали Myslo, почему пришли на балет.

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Диана и Елена

Диана:

— На балет мы ходим нечасто, но Сергей шикарен, поэтому сегодня мы здесь! Я восхищаюсь им, его татуировками, его творчеством. Сергей — мировая звезда!

Елена:

— Вообще, балет «Распутин» в Туле — знаковое событие для нашего города. Так что такой визит пропустить нельзя. Обычно, чтобы посмотреть балет, приходится ездить в столицу. Там смотрели «Лебединое озеро», «Жизель», «Щелкунчик». А сегодня увидим балет «Распутин». 

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Нина Владимировна и Анастасия

Анастасия:

— Мы очень любимы Сергея Полунина и следим за его творчеством. Считаем современным ярким представителем балета, и сегодня нам выпала уникальная возможность соприкоснуться с его творчеством.

Нина Владимировна:

— Сергей Полунин очень талантливый. Мне он интересен, я в интернете все о нем посмотрела, почитала. Мне он очень нравится как танцовщик, как творческий человек. Полунин — это уникальный человек. Таких у нас не так много.

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Галина и Раиса Викторовна

Галина:

— На телеканале «Культура» идет программа «Большие и маленькие», я ее частенько смотрю, потому что в детстве мечтала заниматься балетом, но не получилось. Поэтому балет мне нравится. Мы где-то что-то слышали про Полунина, он нас заинтересовал, и сегодня мы пришли познакомиться с его творчеством поближе. Мы не фанаты балета, Полунин нам больше интересен как человек. Если человек достиг таких высот, значит, он уже мастер своего дела. В любом случае это интересно. 

Раиса Викторовна:

— Мы зацепились за его гражданскую позицию, она нам близка. Читали в интернете. А тут как раз афиша: в Тулу приезжает Полунин! Хочется быть в теме. 

из досье myslo

Сергей Владимирович Полунин
Родился 20 ноября 1989 г. в Херсоне.
Окончил Киевское хореографическое училище, с 13 лет жил в Лондоне.
В 19 лет стал самым молодым премьером в истории труппы Королевского балета.
Танцевал в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, Новосибирском театре оперы и балета.
С 2016 года был приглашенным солистом Баварского балета в Мюнхене. В 2018 году принял гражданство России.
С 2020 года — директор Севастопольского театра оперы и балета.
Семья: жена фигуристка Елена Ильиных, два сына — Мир и Дар.

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Кадр из фильма «Обыкновенная страсть», 2020 г. (Бельгия, Франция). 

Фильмография: «Нуреев: Из России с любовью», «Приключения Алисы в стране чудес», «Убийство в „Восточном экспрессе“», «Красный воробей», «Нуреев. Белый ворон», «Щелкунчик и четыре королевства», «Начало», «Обыкновенная страсть». 

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Автор:
сегодня, в 10:55 0
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