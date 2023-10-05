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Rammstein tribute show

Rammstein tribute show

8 октября в Concert Hall пройдёт незабываемое шоу от RAMMproJect.

RAMMproJect — трибьют шоу легендарных RAMMSTEIN, поражающий идентичным звучанием. Невероятное шоу, наполненное спецэффектами под соусом мощной харизмы и артистизма окунет в ту самую неповторимую атмосферу. 

Стоимость: от 1000 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
8 октября 2023, воскресенье
20:00
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