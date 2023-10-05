Rammstein tribute show
8 октября в Concert Hall пройдёт незабываемое шоу от RAMMproJect.
RAMMproJect — трибьют шоу легендарных RAMMSTEIN, поражающий идентичным звучанием. Невероятное шоу, наполненное спецэффектами под соусом мощной харизмы и артистизма окунет в ту самую неповторимую атмосферу.
Стоимость: от 1000 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
8 октября 2023, воскресенье
20:00
28 сентября - 11 октября
26 сентября - 11 октября
19 августа - 11 октября
24 сентября - 11 октября
10 октября, вторник 00:00
11 мая - 11 октября