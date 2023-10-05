Rammstein tribute show

8 октября в Concert Hall пройдёт незабываемое шоу от RAMMproJect.



RAMMproJect — трибьют шоу легендарных RAMMSTEIN, поражающий идентичным звучанием. Невероятное шоу, наполненное спецэффектами под соусом мощной харизмы и артистизма окунет в ту самую неповторимую атмосферу.



Стоимость: от 1000 руб.