  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Регионам России в мае разрешат запрещать торговлю вейпами - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Регионам России в мае разрешат запрещать торговлю вейпами

Документ, наделяющий их такими полномочиями, сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

Фото: www.freepik.com.

В России на 30% выросло число пациентов с болезнями органов дыхания, вызванными и осложненными потреблением вейпов. Такую ститистику привел председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что чаще других от таких заболеваний страдают подростки и молодые люди до 35 лет.

Глава парламента напомнил, что в настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится поправка, которой предлагается предоставить регионам полномочия по запрету продажи вейпов.

"Планируем выйти на принятие решения в мае. От этого зависит здоровье граждан и в первую очередь детей», — заключил председатель Госдумы.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:39 0
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле выберут лучших спасателей ЦФО
В Туле выберут лучших спасателей ЦФО
Подход Тульской области к демографическим вопросам признали «золотым стандартом»
Подход Тульской области к демографическим вопросам признали «золотым стандартом»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.