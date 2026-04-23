Регионам России в мае разрешат запрещать торговлю вейпами

В России на 30% выросло число пациентов с болезнями органов дыхания, вызванными и осложненными потреблением вейпов. Такую ститистику привел председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что чаще других от таких заболеваний страдают подростки и молодые люди до 35 лет.

Глава парламента напомнил, что в настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится поправка, которой предлагается предоставить регионам полномочия по запрету продажи вейпов.

"Планируем выйти на принятие решения в мае. От этого зависит здоровье граждан и в первую очередь детей», — заключил председатель Госдумы.