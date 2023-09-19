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Лекции Станислава Дробышевского

Лекции Станислава Дробышевского

23 сентября, 7 и 21 октября в «Октаве» пройдет новая серия лекций известного антрополога Станислава Дробышевского.

В этот раз учёный расскажет, как любили наши предки в древности, как выжить в суровом мире будущего, где на планете жили гиганты и карлики. Антрополог, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова изложит простым языком о происхождении человека, важных эволюционных процессах, влияющих на нашу жизнь в настоящее время.

Станислав Дробышевский выступит в Большом зале кластера с 23 сентября по 3 декабря. Лекции можно посетить как по отдельности, так и все вместе.

Расписание:

23 СЕНТЯБРЯ, 15.00

Как любили наши предки, выясняли отношения и почему сейчас мы так выражаем свою любовь? (12+)

7 ОКТЯБРЯ, 15.00

Каким было детство в палеолите и какие методы воспитания актуальны сейчас? (12+)

21 ОКТЯБРЯ, 15.00

Как выжить в суровом мире будущего на грани катастрофы? Чем питаться, где прятаться, куда бежать и что запасать, чтоб выжить? (12+)

3 ДЕКАБРЯ, 15.00

Где можно найти гигантов и карликов, пещерных и лесных чудищ? (12+)

Узнать подробности можно на сайте кластера.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
23 сентября 2023, суббота
15:00
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7 октября 2023, суббота
15:00
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21 октября 2023, суббота
15:00
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