Лекции Станислава Дробышевского

23 сентября, 7 и 21 октября в «Октаве» пройдет новая серия лекций известного антрополога Станислава Дробышевского.

В этот раз учёный расскажет, как любили наши предки в древности, как выжить в суровом мире будущего, где на планете жили гиганты и карлики. Антрополог, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова изложит простым языком о происхождении человека, важных эволюционных процессах, влияющих на нашу жизнь в настоящее время.

Станислав Дробышевский выступит в Большом зале кластера с 23 сентября по 3 декабря. Лекции можно посетить как по отдельности, так и все вместе.

Расписание:

23 СЕНТЯБРЯ, 15.00

Как любили наши предки, выясняли отношения и почему сейчас мы так выражаем свою любовь? (12+)

7 ОКТЯБРЯ, 15.00

Каким было детство в палеолите и какие методы воспитания актуальны сейчас? (12+)

21 ОКТЯБРЯ, 15.00

Как выжить в суровом мире будущего на грани катастрофы? Чем питаться, где прятаться, куда бежать и что запасать, чтоб выжить? (12+)

3 ДЕКАБРЯ, 15.00

Где можно найти гигантов и карликов, пещерных и лесных чудищ? (12+)

Узнать подробности можно на сайте кластера.