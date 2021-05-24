Выбираем лучшие комедии!

Кадры из фильмов

В список претендентов вошли 10 популярных комедийных ситкомов. Все они идут на популярных телеканалах и в приложениях для просмотра фильмов.

Вспомните всё, что вы смотрели в этом году, и выберите самый интересный, на ваш взгляд, сериал. Голосуйте за любимые сериалы, делайте репосты.

Голосование до 5 августа, а фестиваль «Улыбнись, Россия!» пройдёт в Туле с 5 по 11 сентября.

как голосовать

Вам предлагается пара сериалов, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может всё что угодно.

Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятный вам сериал или тот, который вы знаете, кликая на фото или на название. Больше лайков — выше место у сериала. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

Итоги мы подведем на церемонии закрытия фестиваля «Улыбнись, Россия!».

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: какой сериал нравится лично вам и почему? Каких актеров вы любите? Ждем и ваши варианты интересных сериалов, которые не вошли в этот список.

О сериалах