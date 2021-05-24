Выбираем лучшие комедии!
В список претендентов вошли 10 популярных комедийных ситкомов. Все они идут на популярных телеканалах и в приложениях для просмотра фильмов.
Вспомните всё, что вы смотрели в этом году, и выберите самый интересный, на ваш взгляд, сериал. Голосуйте за любимые сериалы, делайте репосты.
Голосование до 5 августа, а фестиваль «Улыбнись, Россия!» пройдёт в Туле с 5 по 11 сентября.
Вам предлагается пара сериалов, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может всё что угодно.
Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятный вам сериал или тот, который вы знаете, кликая на фото или на название. Больше лайков — выше место у сериала. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.
Итоги мы подведем на церемонии закрытия фестиваля «Улыбнись, Россия!».
Мы также ждем ваших развернутых комментариев: какой сериал нравится лично вам и почему? Каких актеров вы любите? Ждем и ваши варианты интересных сериалов, которые не вошли в этот список.
Чики (драма, комедия, криминал)
Платформа: more. tv
Продюсеры: Рубен Дишдишян, Юлия Иванова, Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Максим Рыбаков, Денис Горшков, Вячеслав Муругов
Режиссер: Эдуард Оганесян
В ролях: Ирина Горбачева, Ирина Носова, Варвара Шмыкова, Алена Михайлова, Михаил Тройник, Даниил Кузнец, Виталий Кищенко, Виктория Толстоганова, Сергей Гилев, Стивен Томас Окснер, Антон Лапенко и др.
Аннотация:
Юг. Поля подсолнухов, шашлычный дымок, спелые арбузы, джигиты на лошадях и жигулях. У трассы в притоне нелегким трудом зарабатывают на жизнь три подруги — Света, Марина и Людка. Раньше они были вчетвером. Самая смелая и предприимчивая — Жанна — укатила в Москву и вернулась на красном MINI Cooper с идеей начать свой бизнес. Одна за другой подруги присоединяются к плану завязать с грязным прошлым. Это трудно и даже опасно, но оно точно того стоит.
Проект «Анна Николаевна» (комедия, фантастика, драма)
Платформа: КиноПоиск HD
Продюсеры: Александр Цекало, Иван Самохвалов, Ольга Филипук
Режиссеры: Максим Пежемский, Александр Карпиловский
В ролях: Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров, Маруся Климова, Антон Васильев, Никита Тарасов, Анна Котова-Дерябина, Ирина Розанова и др.
Аннотация:
Отечественные ученые создали андроида-полицейского. Идеальная во всех отношениях капитан Анна Николаевна Королькевич отправляется служить в провинциальный город, чтобы увидеть реальную жизнь и стать похожей на человека. Коллеги думают, что Анна Николаевна — дочь замминистра, и ничто не предвещает беды, пока очеловечивание не заходит слишком далеко.
Гусар (комедия)
Платформа: ТНТ
Продюсеры: Вячеслав Дусмухаметов, Артур Джанибекян, Гарик Харламов
Режиссеры: Рустам Мосафир, Заур Болотаев
В ролях: Гарик Харламов, Катерина Ковальчук, Екатерина Радченко, Павел Рассомахин, Сергей Белов, Иван Бычков, Андрей Кочинов, Полина Гальченко, Артем Затиев, Анастасия Сова-Егорова и др.
Аннотация:
В результате научного эксперимента ученого-энтузиаста в наши дни из 1812 года переносится поручик лейб-гвардии гусарского полка Григорий Савельевич Рыльский. Поручик попадает в молодую семью ученого Мити, которая находится на грани развода. При попытке вернуть Гусара обратно в прошлое машина времени ломается, и поручик вынужден оставаться в XXI веке, пока ученый не починит машину.
Родком (комедия)
Платформа: СТС/more.tv
Продюсеры: Вячеслав Муругов, Фёдор Бондарчук, Антон Федотов, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Режиссер: Мария Кравченко
В ролях: Виктор Хориняк, Ольга Лерман, Екатерина Кузнецова, Анастасия Имамова, Алина Алексеева, Галина Безрук, Павел Ворожцов, Вероника Тимофеева, Василий Слинкин, Матвей Семёнов и др.
Аннотация:
История об отце, который, узнав об измене жены, решает забрать двенадцатилетнего сына и воспитывать его самостоятельно. Чтобы повысить свои шансы оставить ребенка при разводе, Шмелёв встает на путь превращения в показательного отца — вступает в родительский комитет класса. Там он встречает свою бывшую одноклассницу — Свету Суркову, которая за двадцать лет сильно изменилась, превратилась из серой заучки в целеустремленную и самоуверенную женщину, которая жестко руководит мамочками из родительского комитета, и ее побаивается даже директор школы. Неизменным осталось только одно — ее неприязнь к Шмелёву, который в детстве не давал ей спокойно жить. Чтобы оставаться в родительском комитете, он должен найти общий язык с Сурковой и остальными мамочками.
Гости из прошлого (комедия, фантастика)
Платформа: СТС/more.tv
Продюсеры: Вячеслав Муругов, Антон Федотов, Резо Гигинеишвили, Максим Рыбаков
Режиссер: Владимир Виноградов
В ролях: Юрий Стоянов, Михаил Трухин, Алексей Макаров, Евгений Михеев, Анна Невская, Евгений Егоров, Людмила Артемьева, Сергей Юшкевич, Вероника Кузнецова, Анастасия Акатова и др.
Аннотация:
По сюжету в 1982 году профессор Матвей Пиотровский создает машину времени и проводит научный эксперимент, в результате которого одна половина его квартиры останется в восьмидесятых, а вторая попадает в эпоху интернета. В наше время жилплощадь делят бизнесмен Сергей, его жена Светлана и дочь Кристина. Новое соседство доставляет героям массу неудобств, ведь наслоение двух времен лишает каждую из семей доступа ко второй половине квартиры. Проблем добавит и внук ученого Паша, прождавший целых 38 лет, чтобы предотвратить одно трагическое событие.
Беспринципные (комедия)
Платформа: КиноПоиск HD
Продюсеры: Данила Шарапов, Петр Ануров, Ольга Филипук
Режиссер: Роман Прыгунов
В ролях: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова и др.
Аннотация:
Добро пожаловать на Патриаршие. Смешные и волнующие подробности личной жизни богатых москвичей, которые, как и все, попадают в неловкие ситуации. Правда, ситуации у них не самые обычные… Жена чувствует себя виноватой, познакомившись с любовницей мужа. Муж прикрывается выдуманной дочерью друга. А друг толкает помощника на измену, потому что так хочет жена. И это только начало. Одним словом, неприличные истории о приличных, казалось бы, людях.
Идеальная семья (комедия)
Платформа: ТНТ
Продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов
Режиссер: Владимир Котт
В ролях: Павел Деревянко, Ольга Медынич, Иван Бычков, Софья Лукьянова, Вячеслав Манучаров, Фёдор Парамонов, Антон Ескин, Сергей Фролов, Борис Дергачев, Ирина Чеснокова и др.
Аннотация:
Горе-отец большого семейства сильно проштрафился и понял, что с ипотекой, кучей других расходов и проблем он не сможет обеспечить родным даже отдых в Сочи. Он придумывает нетривиальный способ выкрутиться и все-таки порадовать жену: подговаривает детей пройти кастинг в реалити-шоу «Идеальная семья», в котором зрители выберут самое дружное семейство. Поэтому их машина проносится мимо аэропорта и приезжает в Подмосковье, где семью ждет роскошная вилла — здесь пройдет соревнование. Но как отреагирует супруга, когда, уже скинув халатик, она поймет, что на нее сейчас смотрит вся страна?
Последний министр (комедия)
Платформа: КиноПоиск HD
Продюсеры: Александр Цекало, Иван Самохвалов, Ольга Филипук
Режиссер: Роман Волобуев
В ролях: Ян Цапник, Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Сергей Епишев, Анна Шепелева, Софья Лебедева, Алексей Золотовицкий, Дарья Носик, Екатерина Носик, Сергей Степин и др.
Аннотация:
Когда министром перспективного планирования назначают деятельного Евгения Тихомирова, никто представить не может, к чему это приведет. Оказывается, новый министр действительно хочет изменить жизнь людей к лучшему и для этого вместе с командой активно продвигает собственные инициативы. Правда, инициативы эти не всегда разумны, а результат — крайне непредсказуем.
Мёртвые души (комедия, драма)
Платформа: ivi
Продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Давид Кочаров, Александр Плотников
Режиссер: Григорий Константинопольский
В ролях: Евгений Цыганов, Александр Робак, Дмитрий Дюжев, Елена Коренева, Тимофей Трибунцев, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Виктория Толстоганова, Семен Слепаков, Ксения Раппопорт и др.
Аннотация:
Сюжет романа Гоголя развивается в наше время. Чичиков, чиновник из Москвы, на этот раз не скупает мертвые души у недалеких провинциалов, а продает им места на кладбище рядом со знаменитостями. История показывает, что уклад сегодняшней российской жизни не так уж сильно изменился за 200 лет, а делать деньги из воздуха, продавая места на кладбищах Москвы рядом с могилами известных деятелей, певцов, актеров, политиков и прочих VIP-персон, — афера современности.
Отпуск (комедия)
Платформа: ТНТ
Продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Вячеслав Дусмухаметов
Режиссёр: Александр Бойков
В ролях: Демис Карибидис, Павел Майков, Юлия Подозерова, Кузьма Сапрыкин, Татьяна Догилева, Катрин Асси, Валентина Карнаухова, Арарат Кещян, Альбина Кабалина, Сергей Епишев и др.
Аннотация:
Геленджик. Семья северян в одиннадцатый раз приезжает отдыхать в гестхаус к семье южан. Саша — старший сын северян, хочет сделать предложение Люсе — дочери южан, с которой он дружит с детства. Но Саша еще не знает, что у нее есть парень. Сашина мама Лариса, устав от выходок непутевого мужа Севы, решает развестись. У Севы есть время до конца отпуска, чтобы сохранить брак. В отличие от них, южане только начали свои отношения. Боря — небогатый, но очень хитрый хозяин гестхауса недавно начал жить с красоткой Мадиной. Но ее всеми силами пытается вернуть бывший — богатейший человек города Таймураз. Это история двух семей, в каждой из которых люди борются за любовь.