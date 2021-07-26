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Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай не выходя из дома

Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай не выходя из дома

GrowGuru — единственный в Туле магазин прогрессивного растениеводства. Здесь продают профессиональное оборудование для выращивания растений в домашних условиях.

Сейчас домашнее растениеводство стало очень популярным в России. Особенно это модно среди тех, кто выращивает цветы или растительную пищу для здорового питания. В спальнях и кабинетах, в ванных комнатах и на балконах, в гаражах и подвалах прогрессивные сити-фермеры устанавливают гроубоксы и растят всё, что душе пожелается, – там, где изначально это было невозможно из-за недостатка тепла, света и воздуха. 

Владелец магазина GrowGuru Антон Денисенко:

Антон Денисенко

– Личный домашний сад стал реальностью благодаря новым современным технологиям. Вот как раз ими и занимается наш гроушоп GrowGuru. Мы работаем с 2018 года, это семейный бизнес. С нами вы можете позволить себе выращивать свежие салаты, зелень, помидоры, огурцы, клубнику, баклажаны, цветы круглый год и без особых хлопот. И результат вас порадует: превосходные плоды и цветы, которыми вы сможете наслаждаться круглогодично.

 

А еще у вас будет замечательное хобби, которое отвлечет от усталости и негатива.

мы продаем гроубоксы. что это такое?

Гроубокс (гроутент) — это специальная палатка для выращивания растений в домашних условиях в помещении. В гроубоксах можно выращивать что угодно – от декоративных растений до нормальных огородных культур с крупными плодами.

В основном гроубоксы используются в квартирах и на дачах, в загородных домах. При любых погодных условиях они позволяют выращивать разного вида культуры круглый год — абсолютно экологически чистые и натуральные.

Как устроен гроубокс?

Гроубоксы бывают разных размеров, а вот «начинка» у всех типичная: тканевая поверхность со свето- и теплоотражающим покрытием изнутри. Палатка полностью закрывается застежкой-молнией – как обычная туристическая, чтобы всё тепло и свет доставались вашим любимым растениям. 

Внутри бокса – искусственное освещение. Сейчас лампы накаливания практически не используются – прошлый век! Гроубоксы оснащают экономичными светодиодными светильниками.

Для проветривания наружу выведена гофротруба. Также можно установить в боксе вентилятор. 

Растение помещается в гроубокс либо посаженным по старинке в обычный горшок с почвой, либо в специальном ведре с гидропонным субстратом – без почвы. Что это такое? Сейчас расскажем.

как растить без земли?

Суть гидропоники в том, что корни растений находятся не в земле, а в воде или специальном гидропонном субстрате. Фактически они «висят» в воздухе. Но при помощи специализированного оборудования есть возможность подвести все питательные вещества прямо к корневой системе.

В гидропонике процесс поглощения питательных веществ происходит намного быстрее, а благодаря дополнительному кислороду происходит более быстрое и активное развитие корневой системы.

Выращивать в гидропонике можно практически всё: цветы, зелень, плодоносящие растения (такие как помидоры, перцы и т. д.).

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Изображение с сайта growpackage.com
Плюсов у гидропоники много: 
  • компактность,
  • короткие сроки получения урожая,
  • простота,
  • возможность использования дома,
  • подходит для любых растений,
  • не нужно пользоваться инсектицидами – вашим растениям вредители не страшны.
что еще есть в growguru? 

Удобрения и стимуляторы

Чтобы домашние растения радовали своим цветущим видом, нужно не только своевременно их поливать‚ обеспечивать светом, но и подкармливать.

Удобрения для растений выполняют ту же функцию что и витамины для человека, – обеспечивают растениям здоровый внешний вид и стимулируют функции размножения. Применение питательных веществ положительно сказывается на всех важных этапах роста растений:

  • полноценная вегетация — рост стеблей и листьев,
  • стимуляция фотосинтеза,
  • цветение и образование завязи,
  • плодоношение и образование семян,
  • профилактика и терапия заболеваний.

У нас большой выбор профессиональных удобрений из Голландии, Франции, Америки (Hesi, BioBizz, Plagron, Terra Aquatiса (СНЕ), Advanced Nutrients и др.).

Мы можем предложить вам: гроубоксы, гидропонные установки, светильники, субстраты, системы капельного полива, удобрения, стимуляторы.
 
С полным ассортиментом можно ознакомиться на нашем сайте grow-gu.ru.
 
Там же можно оформить заказ онлайн, проконсультироваться с нашим онлайн-консультантом.
 
Для удобства покупателей есть курьерская доставка по городу, а также доставка по России транспортными компаниями и «Почтой России».
 

Магазин находится по адресу: Тула, ул. Лейтейзена, 4

 

График работы:

Пн.-пт. с 11.00 до 19.00,

сб. с 11.00 до 16.00,

вс. — выходной.

Телефон

+7 (919) 07-000-70.

Сайт grow-gu.ru

Почта client@grow-gu.ru

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Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай, не выходя из дома, Фото: 1
Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай, не выходя из дома, Фото: 2
Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай, не выходя из дома, Фото: 3
Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай, не выходя из дома, Фото: 4
Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай, не выходя из дома, Фото: 5
Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай, не выходя из дома, Фото: 6
Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай, не выходя из дома, Фото: 7
Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай, не выходя из дома, Фото: 8
Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай, не выходя из дома, Фото: 9
Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай, не выходя из дома, Фото: 10
Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай, не выходя из дома, Фото: 11
Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай, не выходя из дома, Фото: 12
Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай, не выходя из дома, Фото: 13
Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай, не выходя из дома, Фото: 14
Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай, не выходя из дома, Фото: 15
Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай, не выходя из дома, Фото: 16
Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай, не выходя из дома, Фото: 17
Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай, не выходя из дома, Фото: 18
Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай, не выходя из дома, Фото: 19
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 11:00 +2
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