Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай не выходя из дома
GrowGuru — единственный в Туле магазин прогрессивного растениеводства. Здесь продают профессиональное оборудование для выращивания растений в домашних условиях.
Сейчас домашнее растениеводство стало очень популярным в России. Особенно это модно среди тех, кто выращивает цветы или растительную пищу для здорового питания. В спальнях и кабинетах, в ванных комнатах и на балконах, в гаражах и подвалах прогрессивные сити-фермеры устанавливают гроубоксы и растят всё, что душе пожелается, – там, где изначально это было невозможно из-за недостатка тепла, света и воздуха.
Владелец магазина GrowGuru Антон Денисенко:
Антон Денисенко
– Личный домашний сад стал реальностью благодаря новым современным технологиям. Вот как раз ими и занимается наш гроушоп GrowGuru. Мы работаем с 2018 года, это семейный бизнес. С нами вы можете позволить себе выращивать свежие салаты, зелень, помидоры, огурцы, клубнику, баклажаны, цветы круглый год и без особых хлопот. И результат вас порадует: превосходные плоды и цветы, которыми вы сможете наслаждаться круглогодично.
А еще у вас будет замечательное хобби, которое отвлечет от усталости и негатива.
Гроубокс (гроутент) — это специальная палатка для выращивания растений в домашних условиях в помещении. В гроубоксах можно выращивать что угодно – от декоративных растений до нормальных огородных культур с крупными плодами.
В основном гроубоксы используются в квартирах и на дачах, в загородных домах. При любых погодных условиях они позволяют выращивать разного вида культуры круглый год — абсолютно экологически чистые и натуральные.
Гроубоксы бывают разных размеров, а вот «начинка» у всех типичная: тканевая поверхность со свето- и теплоотражающим покрытием изнутри. Палатка полностью закрывается застежкой-молнией – как обычная туристическая, чтобы всё тепло и свет доставались вашим любимым растениям.
Внутри бокса – искусственное освещение. Сейчас лампы накаливания практически не используются – прошлый век! Гроубоксы оснащают экономичными светодиодными светильниками.
Для проветривания наружу выведена гофротруба. Также можно установить в боксе вентилятор.
Растение помещается в гроубокс либо посаженным по старинке в обычный горшок с почвой, либо в специальном ведре с гидропонным субстратом – без почвы. Что это такое? Сейчас расскажем.
Суть гидропоники в том, что корни растений находятся не в земле, а в воде или специальном гидропонном субстрате. Фактически они «висят» в воздухе. Но при помощи специализированного оборудования есть возможность подвести все питательные вещества прямо к корневой системе.
В гидропонике процесс поглощения питательных веществ происходит намного быстрее, а благодаря дополнительному кислороду происходит более быстрое и активное развитие корневой системы.
Выращивать в гидропонике можно практически всё: цветы, зелень, плодоносящие растения (такие как помидоры, перцы
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Изображение с сайта growpackage.com
- компактность,
- короткие сроки получения урожая,
- простота,
- возможность использования дома,
- подходит для любых растений,
- не нужно пользоваться инсектицидами – вашим растениям вредители не страшны.
Удобрения и стимуляторы
Чтобы домашние растения радовали своим цветущим видом, нужно не только своевременно их поливать‚ обеспечивать светом, но и подкармливать.
Удобрения для растений выполняют ту же функцию что и витамины для человека, – обеспечивают растениям здоровый внешний вид и стимулируют функции размножения. Применение питательных веществ положительно сказывается на всех важных этапах роста растений:
- полноценная вегетация — рост стеблей и листьев,
- стимуляция фотосинтеза,
- цветение и образование завязи,
- плодоношение и образование семян,
- профилактика и терапия заболеваний.
У нас большой выбор профессиональных удобрений из Голландии, Франции, Америки (Hesi, BioBizz, Plagron, Terra Aquatiса (СНЕ), Advanced Nutrients и др.).
С полным ассортиментом можно ознакомиться на нашем сайте grow-gu.ru.
Магазин находится по адресу: Тула, ул. Лейтейзена, 4
График работы:
Пн.-пт. с 11.00 до 19.00,
сб. с 11.00 до 16.00,
вс. — выходной.
Телефон
+7 (919) 07-000-70.
Сайт grow-gu.ru
Почта client@grow-gu.ru
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