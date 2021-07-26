Магазин прогрессивного растениеводства GrowGuru: как получить богатый урожай не выходя из дома

GrowGuru — единственный в Туле магазин прогрессивного растениеводства. Здесь продают профессиональное оборудование для выращивания растений в домашних условиях.

Сейчас домашнее растениеводство стало очень популярным в России. Особенно это модно среди тех, кто выращивает цветы или растительную пищу для здорового питания. В спальнях и кабинетах, в ванных комнатах и на балконах, в гаражах и подвалах прогрессивные сити-фермеры устанавливают гроубоксы и растят всё, что душе пожелается, – там, где изначально это было невозможно из-за недостатка тепла, света и воздуха.

Владелец магазина GrowGuru Антон Денисенко:

Антон Денисенко – Личный домашний сад стал реальностью благодаря новым современным технологиям. Вот как раз ими и занимается наш гроушоп GrowGuru. Мы работаем с 2018 года, это семейный бизнес. С нами вы можете позволить себе выращивать свежие салаты, зелень, помидоры, огурцы, клубнику, баклажаны, цветы круглый год и без особых хлопот. И результат вас порадует: превосходные плоды и цветы, которыми вы сможете наслаждаться круглогодично.

А еще у вас будет замечательное хобби, которое отвлечет от усталости и негатива.

мы продаем гроубоксы. что это такое?

Гроубокс (гроутент) — это специальная палатка для выращивания растений в домашних условиях в помещении. В гроубоксах можно выращивать что угодно – от декоративных растений до нормальных огородных культур с крупными плодами.

В основном гроубоксы используются в квартирах и на дачах, в загородных домах. При любых погодных условиях они позволяют выращивать разного вида культуры круглый год — абсолютно экологически чистые и натуральные.

Как устроен гроубокс?

Гроубоксы бывают разных размеров, а вот «начинка» у всех типичная: тканевая поверхность со свето- и теплоотражающим покрытием изнутри. Палатка полностью закрывается застежкой-молнией – как обычная туристическая, чтобы всё тепло и свет доставались вашим любимым растениям.

Внутри бокса – искусственное освещение. Сейчас лампы накаливания практически не используются – прошлый век! Гроубоксы оснащают экономичными светодиодными светильниками.

Для проветривания наружу выведена гофротруба. Также можно установить в боксе вентилятор.

Растение помещается в гроубокс либо посаженным по старинке в обычный горшок с почвой, либо в специальном ведре с гидропонным субстратом – без почвы. Что это такое? Сейчас расскажем.

как растить без земли?

Суть гидропоники в том, что корни растений находятся не в земле, а в воде или специальном гидропонном субстрате. Фактически они «висят» в воздухе. Но при помощи специализированного оборудования есть возможность подвести все питательные вещества прямо к корневой системе.

В гидропонике процесс поглощения питательных веществ происходит намного быстрее, а благодаря дополнительному кислороду происходит более быстрое и активное развитие корневой системы.

Выращивать в гидропонике можно практически всё: цветы, зелень, плодоносящие растения (такие как помидоры, перцы и т. д. ).

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Изображение с сайта growpackage.com

Плюсов у гидропоники много:

компактность,

короткие сроки получения урожая,

простота,

возможность использования дома,

подходит для любых растений,

не нужно пользоваться инсектицидами – вашим растениям вредители не страшны.

что еще есть в growguru?

Удобрения и стимуляторы

Чтобы домашние растения радовали своим цветущим видом, нужно не только своевременно их поливать‚ обеспечивать светом, но и подкармливать.

Удобрения для растений выполняют ту же функцию что и витамины для человека, – обеспечивают растениям здоровый внешний вид и стимулируют функции размножения. Применение питательных веществ положительно сказывается на всех важных этапах роста растений:

полноценная вегетация — рост стеблей и листьев,

стимуляция фотосинтеза,

цветение и образование завязи,

плодоношение и образование семян,

профилактика и терапия заболеваний.

У нас большой выбор профессиональных удобрений из Голландии, Франции, Америки (Hesi, BioBizz, Plagron, Terra Aquatiса (СНЕ), Advanced Nutrients и др.).

Мы можем предложить вам: гроубоксы, гидропонные установки, светильники, субстраты, системы капельного полива, удобрения, стимуляторы.

С полным ассортиментом можно ознакомиться на нашем сайте grow-gu.ru.

Там же можно оформить заказ онлайн, проконсультироваться с нашим онлайн-консультантом.

Для удобства покупателей есть курьерская доставка по городу, а также доставка по России транспортными компаниями и «Почтой России».

Магазин находится по адресу: Тула, ул. Лейтейзена, 4

График работы:

Пн.-пт. с 11.00 до 19.00,

сб. с 11.00 до 16.00,

вс. — выходной.

Телефон

+7 (919) 07-000-70.

Сайт grow-gu.ru

Почта client@grow-gu.ru

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