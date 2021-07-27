Школьная форма OLMI: оденьте ребенка в школу со вкусом

Фото предоставлены магазином OLMI.

Какой должна быть школьная форма? Стильной, – скажут ребята, качественной и доступной по цене, – добавят родители. Все эти качества в себе сочетает школьная форма OLMI.

В OLMI вы найдете огромный выбор одежды для школьников любого возраста – от первоклассника до выпускника. Костюмы, пиджаки, брюки, юбки и аксессуары придутся по вкусу даже самым придирчивым модникам.

Каждый год коллекция пополняется новыми моделями, которые создаются с учетом модных тенденций, пожеланий школьников, их родителей и учителей.

Магазин OLMI докажет: школьная форма – это не скучно!

Родители оценят качество одежды. Компания работает на рынке 16 лет и заслужила хорошую репутацию. Продукция имеет Единый сертификат соответствия Таможенного союза. А еще качество одежды OLMI оценила проверка «Роскачества», она присудила сарафану и брюкам этой марки знак «Качественный товар». Это доказательство того, что состав полностью соответствует тому, что написано на маркировке, а одежда – всем обязательным требованиям к продукции.

Вся форма сделана качественно: соответствует ГОСТу, вся продукция сертифицирована;

разнообразие состава формы;

не пилингуется (не образуются катышки);

лекала разработаны по фигурам российских детей;

износостойкие ткани;

машинная стирка. Каждую модель формы можно приобрести как в комплекте, так и отдельными элементами. Кроме того, в OLMI вы найдете широкий выбор сопутствующих товаров (трикотаж, спортивная форма, рубашки, блузки и др.). Здесь же можно заказать нашивки (шевроны). Особые условия ждут тех, кто захочет закупить форму в OLMI всей школой. Для них разработаны специальные цены, скидки и акции. Хотите красивую и качественную школьную форму? Приходите в OLMI.

Тула, ул. Фрунзе, 7.

Тел. 8 (4872) 25-55-06.

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