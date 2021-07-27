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Школьная форма OLMI: оденьте ребенка в школу со вкусом
Фото предоставлены магазином OLMI.
Партнерский материал

Школьная форма OLMI: оденьте ребенка в школу со вкусом

Магазин представляет новую коллекцию для школьников всех возрастов. 

Какой должна быть школьная форма? Стильной, – скажут ребята, качественной и доступной по цене, – добавят родители. Все эти качества в себе сочетает школьная форма OLMI.

В OLMI вы найдете огромный выбор одежды для школьников любого возраста – от первоклассника до выпускника. Костюмы, пиджаки, брюки, юбки и аксессуары придутся по вкусу даже самым придирчивым модникам. 

Каждый год коллекция пополняется новыми моделями, которые создаются с учетом модных тенденций, пожеланий школьников, их родителей и учителей.

Магазин OLMI докажет: школьная форма – это не скучно!

Родители оценят качество одежды. Компания работает на рынке 16 лет и заслужила хорошую репутацию. Продукция имеет Единый сертификат соответствия Таможенного союза. А еще качество одежды OLMI оценила проверка «Роскачества», она присудила сарафану и брюкам этой марки знак «Качественный товар». Это доказательство того, что состав полностью соответствует тому, что написано на маркировке, а одежда – всем обязательным требованиям к продукции. 

Вся форма сделана качественно:

  • соответствует ГОСТу, вся продукция сертифицирована;
  • разнообразие состава формы;
  • не пилингуется (не образуются катышки);
  • лекала разработаны по фигурам российских детей;
  • износостойкие ткани;
  • машинная стирка.

Каждую модель формы можно приобрести как в комплекте, так и отдельными элементами. 

Кроме того, в OLMI вы найдете широкий выбор сопутствующих товаров (трикотаж, спортивная форма, рубашки, блузки и др.). Здесь же можно заказать нашивки (шевроны).

Особые условия ждут тех, кто захочет закупить форму в OLMI всей школой. Для них разработаны специальные цены, скидки и акции.

Хотите красивую и качественную школьную форму? Приходите в OLMI.

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Тула, ул. Фрунзе, 7.

Тел. 8 (4872) 25-55-06.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 10:19 +1
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